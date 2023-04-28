https://sputnikarabic.ae/20230428/أمريكا-توافق-على-استخدام-حبة-دواء-مصنوعة-من-مخلفات-البشر-1076428342.html
أمريكا توافق على استخدام حبة دواء مصنوعة من مخلفات البشر
أمريكا توافق على استخدام حبة دواء مصنوعة من مخلفات البشر
وافقت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية على إصدار العلاج الطبي الثاني المصنوع من البراز البشري. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T15:31+0000
2023-04-28T15:31+0000
2023-04-28T15:31+0000
مجتمع
علوم
الصحة
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وأعلنت الإدارة، الأربعاء 26 أبريل/ نيسان، موافقتها على إنتاج ثاني علاج مأخوذ من المخلفات البشرية (البراز)، وتمت الموافقة على إطلاقه رسميا.حيث تقدم ما تسمى بمنتجات الجراثيم البرازية، المصنوعة من بكتيريا الأمعاء البشرية الصحية، طريقة جديدة للوقاية من تكرار الإصابة بالتهاب القولون العصبي (المطثية العسيرة)، عن طريق تجديد ميكروبيوم الأمعاء بشكل أساسي.والآن وبهذا الدواء الجديد، سيكون هناك نسخة من العلاج يمكن تناولها عن طريق الفم، بدلًا من إعطائها للمرضى كحقنة شرجية.وفي مقارنة بين نحو 90 شخصًا تلقوا الحبوب و 90 شخصًا لم يحصلوا عليها، كان لدى أولئك المعالجين نسبة 12.4% من عدوى المطثية العسيرة المتكررة في غضون ثمانية أسابيع من التعافي من النوبة الأولية من العدوى، في حين أن المجموعة غير المعالجة كان لديها 39.8% من الإصابة، وفق ماجاء في موقع "لايف ساينس".وكان العلاج الأول قد تمت الموافقة عليه سابقا و طُرح للاستخدام في ديسمبر/ كانون الأول 2022، والذي كان على شكل حقنة شرجية.
https://sputnikarabic.ae/20230428/دراسة-آلاف-الديدان-تتشابك-ككرة-عملاقة-وتفك-التشابك-برمشة-عين-فيديو--1076408721.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, الصحة
أمريكا توافق على استخدام حبة دواء مصنوعة من مخلفات البشر
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وافقت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية على إصدار العلاج الطبي الثاني المصنوع من البراز البشري.
وأعلنت الإدارة، الأربعاء 26 أبريل/ نيسان، موافقتها على إنتاج ثاني علاج مأخوذ من المخلفات البشرية (البراز)، وتمت الموافقة على إطلاقه رسميا.
حيث تقدم ما تسمى بمنتجات الجراثيم البرازية، المصنوعة من بكتيريا الأمعاء البشرية الصحية، طريقة جديدة للوقاية من تكرار الإصابة بالتهاب القولون العصبي (المطثية العسيرة)، عن طريق تجديد ميكروبيوم الأمعاء بشكل أساسي.
والآن وبهذا الدواء الجديد، سيكون هناك نسخة من العلاج يمكن تناولها عن طريق الفم، بدلًا من إعطائها للمرضى كحقنة شرجية
.
وفي مقارنة بين نحو 90 شخصًا تلقوا الحبوب و 90 شخصًا لم يحصلوا عليها، كان لدى أولئك المعالجين نسبة 12.4% من عدوى المطثية العسيرة المتكررة في غضون ثمانية أسابيع من التعافي من النوبة الأولية من العدوى، في حين أن المجموعة غير المعالجة كان لديها 39.8% من الإصابة، وفق ماجاء في موقع "لايف ساينس
".
وكان العلاج الأول قد تمت الموافقة عليه سابقا و طُرح للاستخدام في ديسمبر/ كانون الأول 2022، والذي كان على شكل حقنة شرجية.