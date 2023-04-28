https://sputnikarabic.ae/20230428/أنظمة-تشغيل-الهواتف-المحمولة-الأكثر-شعبية-في-دول-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1076409056.html
أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة الأكثر شعبية في دول الشرقين الأدنى والأوسط
أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة الأكثر شعبية في دول الشرقين الأدنى والأوسط
تعتبر أكثر أنظمة التشغيل المستخدمة على الهواتف المحمولة شيوعًا في العالم هي "أندرويد" (Android) و "أيوس" (iOS). 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T10:29+0000
2023-04-28T10:29+0000
2023-04-28T10:29+0000
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انفوجرافيك
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اكتشف فريق "سبوتنيك" ما هي أنظمة التشغيل المستخدمة على الهواتف المحمولة والأكثر شعبية في دول الشرقين الأدنى والأوسط.
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2023
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة الأكثر شعبية في دول الشرقين الأدنى والأوسط
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تعتبر أكثر أنظمة التشغيل المستخدمة على الهواتف المحمولة شيوعًا في العالم هي "أندرويد" (Android) و "أيوس" (iOS).
اكتشف فريق "سبوتنيك" ما هي أنظمة التشغيل المستخدمة على الهواتف المحمولة والأكثر شعبية في دول الشرقين الأدنى والأوسط.