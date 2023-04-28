https://sputnikarabic.ae/20230428/إجلاء-آلاف-المدنيين-من-سوليدار-وأرتيوموفسك-إلى-شاختيورسك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1076406774.html

إجلاء آلاف المدنيين من سوليدار وأرتيوموفسك إلى شاختيورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية

إجلاء آلاف المدنيين من سوليدار وأرتيوموفسك إلى شاختيورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية

صرح رئيس إدارة مدينة شاختيورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر شاتوف، اليوم الجمعة، أنه تم بالفعل إجلاء عدة آلاف من الأشخاص إلى المدينة من مدن سوليدار... 28.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-28T09:44+0000

2023-04-28T09:44+0000

2023-04-28T09:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/19/1059133963_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_2bd148dd3a6d761823858d4afd515e4b.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال شاتوف، في مقابلة مع القناة الأولى الروسية: "تم بالفعل إجلاء عدة آلاف من الأشخاص من سوليدار ومن أرتيوموفسك".ووفقًا لشاتوف، فإن الممر الأكثر أمانًا للناس من هذه المدن الآن، هو عبر جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث يتم تشكيل قافلات، لتتجه من بعدها إلى جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي وقت سابق، صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، أن الإجلاء من أرتيوموفسك مستمر.وتقع مدينة أرتيوموفسك، شمال مدينة غورلوفكا؛ وتعتبر مركزا مهما لخطوط النقل، التي يتم من خلالها تزويد القوات الأوكرانية في دونباس، بالأفراد والمعدات.كما قطعت القوات الروسية جميع الطرق المعبدة المؤدية إلى المدينة، أو وضعتها تحت سيطرتها النارية؛ فيما تكبدت قوات كييف خسائر ضخمة في الأفراد والمعدات.

https://sputnikarabic.ae/20230428/القوات-الأوكرانية-تفجر-المباني-السكنية-خلال-انسحابها-من-أرتيوموفسك-1076397352.html

https://sputnikarabic.ae/20230427/القوات-الروسية-تحرر-مناطق-جديدة-على-3-محاور-في-أرتيوموفسك-1076365945.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا