https://sputnikarabic.ae/20230428/إجلاء-آلاف-المدنيين-من-سوليدار-وأرتيوموفسك-إلى-شاختيورسك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1076406774.html
إجلاء آلاف المدنيين من سوليدار وأرتيوموفسك إلى شاختيورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية
إجلاء آلاف المدنيين من سوليدار وأرتيوموفسك إلى شاختيورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية
صرح رئيس إدارة مدينة شاختيورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر شاتوف، اليوم الجمعة، أنه تم بالفعل إجلاء عدة آلاف من الأشخاص إلى المدينة من مدن سوليدار... 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T09:44+0000
2023-04-28T09:44+0000
2023-04-28T09:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال شاتوف، في مقابلة مع القناة الأولى الروسية: "تم بالفعل إجلاء عدة آلاف من الأشخاص من سوليدار ومن أرتيوموفسك".ووفقًا لشاتوف، فإن الممر الأكثر أمانًا للناس من هذه المدن الآن، هو عبر جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث يتم تشكيل قافلات، لتتجه من بعدها إلى جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي وقت سابق، صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، أن الإجلاء من أرتيوموفسك مستمر.وتقع مدينة أرتيوموفسك، شمال مدينة غورلوفكا؛ وتعتبر مركزا مهما لخطوط النقل، التي يتم من خلالها تزويد القوات الأوكرانية في دونباس، بالأفراد والمعدات.كما قطعت القوات الروسية جميع الطرق المعبدة المؤدية إلى المدينة، أو وضعتها تحت سيطرتها النارية؛ فيما تكبدت قوات كييف خسائر ضخمة في الأفراد والمعدات.
https://sputnikarabic.ae/20230428/القوات-الأوكرانية-تفجر-المباني-السكنية-خلال-انسحابها-من-أرتيوموفسك-1076397352.html
https://sputnikarabic.ae/20230427/القوات-الروسية-تحرر-مناطق-جديدة-على-3-محاور-في-أرتيوموفسك-1076365945.html
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روسيا
إجلاء آلاف المدنيين من سوليدار وأرتيوموفسك إلى شاختيورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية
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صرح رئيس إدارة مدينة شاختيورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر شاتوف، اليوم الجمعة، أنه تم بالفعل إجلاء عدة آلاف من الأشخاص إلى المدينة من مدن سوليدار وأرتيوموفسك (باخموت).
موسكو - سبوتنيك. وقال شاتوف، في مقابلة مع القناة الأولى الروسية: "تم بالفعل إجلاء عدة آلاف من الأشخاص من سوليدار ومن أرتيوموفسك".
وأشار إلى أن السلطات لا تعطي أرقامًا دقيقة، ولا تنشر قوائم، وذلك لمراعاة الظروف الصعبة التي يعيشها المدنيون الذين تم إجلاؤهم، موضحًا أن لديهم أقارب في الأراضي الواقعة تحت سيطرة قوات كييف، الأمر الذي يؤدي إلى نشوء مشاكل.
ووفقًا لشاتوف، فإن الممر الأكثر أمانًا للناس من هذه المدن الآن، هو عبر جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث يتم تشكيل قافلات، لتتجه من بعدها إلى جمهورية دونيتسك الشعبية.
واختتم المسؤول حديثه، بالقول: "يعمل الأطباء النفسيون هنا، كما هناك فحوصات طبية إلزامية، ونقدم ثلاث وجبات في اليوم. ويعيشون (الناس) في مراكز الإقامة المؤقتة".
وفي وقت سابق، صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، أن الإجلاء من أرتيوموفسك مستمر.
وتقع مدينة أرتيوموفسك، شمال مدينة غورلوفكا؛ وتعتبر مركزا مهما لخطوط النقل، التي يتم من خلالها تزويد القوات الأوكرانية في دونباس، بالأفراد والمعدات.
ويدور قتال عنيف جدا من أجل السيطرة على المدينة، منذ أكثر من ستة أشهر، بين القوات الروسية وقوات نظام كييف.
وبحسب آخر المعلومات، تسيطر القوات الروسية تماما على نحو 90 في المئة من مساحة أرتيوموفسك؛ وفشلت كل محاولات القوات الأوكرانية لوقف تقدم الوحدات الروسية نحو الجزء الغربي من المدينة.
كما قطعت القوات الروسية جميع الطرق المعبدة المؤدية إلى المدينة، أو وضعتها تحت سيطرتها النارية؛ فيما تكبدت قوات كييف خسائر ضخمة في الأفراد والمعدات.