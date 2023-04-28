https://sputnikarabic.ae/20230428/البرهان-يتلقى-اتصالات-عربية-ودولية-لحل-الأزمة-في-السودان-1076408185.html
البرهان يتلقى اتصالات عربية ودولية لحل الأزمة في السودان
البرهان يتلقى اتصالات عربية ودولية لحل الأزمة في السودان
تلقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، اتصالات هاتفية في إطار المساعي العربية والدولية لحل الأزمة السودانية. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T10:06+0000
2023-04-28T10:06+0000
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وذكرت صحيفة "السوداني" اليوم الجمعة، أن البرهان تلقى هذه الاتصالات من: - الآلية الرباعية التي تضم دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.- رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت.- رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.- الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد.ووفقا للصحيفة، أكد الجميع الوقوف إلى جانب السودان في حل قضاياه وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، مساء الخميس، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230428/جنوب-السودان-نجد-صعوبة-في-التواصل-مع-قائد-الدعم-السريع-منذ-6-أيام-1076406477.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
البرهان يتلقى اتصالات عربية ودولية لحل الأزمة في السودان
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تلقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، اتصالات هاتفية في إطار المساعي العربية والدولية لحل الأزمة السودانية.
وذكرت
صحيفة "السوداني" اليوم الجمعة، أن البرهان تلقى هذه الاتصالات من:
- الآلية الرباعية التي تضم دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
- رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت.
- رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
- الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد.
ووفقا للصحيفة، أكد الجميع الوقوف إلى جانب السودان في حل قضاياه وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.
وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، مساء الخميس، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.
يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان
يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع
، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.