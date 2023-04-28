https://sputnikarabic.ae/20230428/التجارة-البحرية-للمملكة-المتحدة-بلاغ-عن-تعرض-سفينة-لهجوم-قبالة-اليمن-وإطلاق-أعيرة-نارية-1076397636.html
بلاغ عن تعرض سفينة لهجوم قبالة مدينة "نشطون" اليمنية وإطلاق أعيرة نارية
بلاغ عن تعرض سفينة لهجوم قبالة مدينة "نشطون" اليمنية وإطلاق أعيرة نارية
قالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية، صباح اليوم الجمعة، إنها تلقت تقارير عن تعرض سفينة لهجوم جنوب مدينة نشطون الساحلية اليمنية. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T03:46+0000
2023-04-28T03:46+0000
2023-04-28T04:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الحرب على اليمن
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وقالت الوكالة في بيان إن أعيرة نارية أطلقت على السفينة، مضيفة أنه شوهد أيضا ثلاثة قوارب، على متن كل منها ثلاثة أو أربعة أشخاص.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الحرب على اليمن
بلاغ عن تعرض سفينة لهجوم قبالة مدينة "نشطون" اليمنية وإطلاق أعيرة نارية
03:46 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 04:57 GMT 28.04.2023) تابعنا عبر
قالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية، صباح اليوم الجمعة، إنها تلقت تقارير عن تعرض سفينة لهجوم جنوب مدينة نشطون الساحلية اليمنية.
وقالت الوكالة في بيان
إن أعيرة نارية أطلقت على السفينة، مضيفة أنه شوهد أيضا ثلاثة قوارب، على متن كل منها ثلاثة أو أربعة أشخاص.