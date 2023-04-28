عربي
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230428/التجارة-البحرية-للمملكة-المتحدة-بلاغ-عن-تعرض-سفينة-لهجوم-قبالة-اليمن-وإطلاق-أعيرة-نارية-1076397636.html
بلاغ عن تعرض سفينة لهجوم قبالة مدينة "نشطون" اليمنية وإطلاق أعيرة نارية
بلاغ عن تعرض سفينة لهجوم قبالة مدينة "نشطون" اليمنية وإطلاق أعيرة نارية
قالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية، صباح اليوم الجمعة، إنها تلقت تقارير عن تعرض سفينة لهجوم جنوب مدينة نشطون الساحلية اليمنية. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T03:46+0000
2023-04-28T04:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الحرب على اليمن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102645/18/1026451828_0:275:3067:2000_1920x0_80_0_0_702c85aa64aa8a052b2e159b08423882.jpg
وقالت الوكالة في بيان إن أعيرة نارية أطلقت على السفينة، مضيفة أنه شوهد أيضا ثلاثة قوارب، على متن كل منها ثلاثة أو أربعة أشخاص.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102645/18/1026451828_263:0:2992:2047_1920x0_80_0_0_e17cfc6e02a55ae8d405093b159ee106.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الحرب على اليمن
العالم, الحرب على اليمن

بلاغ عن تعرض سفينة لهجوم قبالة مدينة "نشطون" اليمنية وإطلاق أعيرة نارية

03:46 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 04:57 GMT 28.04.2023)
© AFP 2023 / Aris Messing / سفينة بضائع في البحر المتوسط تبحر خلال عاصفة رعدية على بعد 20 ميلا بحريا من مالطا 24 سبتمبر/ أيلول 2017
سفينة بضائع في البحر المتوسط تبحر خلال عاصفة رعدية على بعد 20 ميلا بحريا من مالطا 24 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© AFP 2023 / Aris Messing /
تابعنا عبرTelegram
قالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية، صباح اليوم الجمعة، إنها تلقت تقارير عن تعرض سفينة لهجوم جنوب مدينة نشطون الساحلية اليمنية.
وقالت الوكالة في بيان إن أعيرة نارية أطلقت على السفينة، مضيفة أنه شوهد أيضا ثلاثة قوارب، على متن كل منها ثلاثة أو أربعة أشخاص.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:24 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала