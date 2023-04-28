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الحماية المدنية التونسية تعلن سيطرتها على حريق بـ6 مراكب صيد داخل ميناء في ولاية صفاقس
الحماية المدنية التونسية تعلن سيطرتها على حريق بـ6 مراكب صيد داخل ميناء في ولاية صفاقس
أعلنت فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية التونسية السيطرة على حريق شب في 6 مراكب للصيد داخل أحد موانئ مدينة صفاقس. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T12:31+0000
2023-04-28T12:31+0000
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ووفقا لبيان نشره موقع "نسمة" التونسي، فقد "تولت فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس، أمس الخميس التدخل لإخماد حريق نشب بـ6 مراكب صيد محجوزة بميناء الصيد البحري اللواتة من معتمدية جبنيانة".وأوضح المتحدث باسم الحماية المدنية أن الحريق الذي شب في هذه المراكب لم يسفر عن أي إصابات بشرية.طالع أيضا: الحكومة التونسية تكشف أسباب اندلاع حريق "هنشير خليل" وانتشاره في غابات مجاورة
https://sputnikarabic.ae/20220724/اندلاع-حريق-هائل-في-تونس-يدمر-200-هكتار-من-الغابات-1065483756.html
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أخبار تونس اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار تونس اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الحماية المدنية التونسية تعلن سيطرتها على حريق بـ6 مراكب صيد داخل ميناء في ولاية صفاقس

12:31 GMT 28.04.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAIDعربة إطفاء حريق في تونس
عربة إطفاء حريق في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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أعلنت فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية التونسية السيطرة على حريق شب في 6 مراكب للصيد داخل أحد موانئ مدينة صفاقس.
ووفقا لبيان نشره موقع "نسمة" التونسي، فقد "تولت فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس، أمس الخميس التدخل لإخماد حريق نشب بـ6 مراكب صيد محجوزة بميناء الصيد البحري اللواتة من معتمدية جبنيانة".
يحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات بالقرب من قرية تابارا، بالقرب من زامورا، شمال إسبانيا، في 18 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
اندلاع حريق هائل في تونس يدمر 200 هكتار من الغابات
24 يوليو 2022, 10:52 GMT
وأوضح المتحدث باسم الحماية المدنية أن الحريق الذي شب في هذه المراكب لم يسفر عن أي إصابات بشرية.
طالع أيضا: الحكومة التونسية تكشف أسباب اندلاع حريق "هنشير خليل" وانتشاره في غابات مجاورة
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