https://sputnikarabic.ae/20230428/الحماية-المدنية-التونسية-تعلن-سيطرتها-على-حريق-بـ6-مراكب-صيد-داخل-ميناء-في-ولاية-صفاقس-1076420413.html
الحماية المدنية التونسية تعلن سيطرتها على حريق بـ6 مراكب صيد داخل ميناء في ولاية صفاقس
الحماية المدنية التونسية تعلن سيطرتها على حريق بـ6 مراكب صيد داخل ميناء في ولاية صفاقس
أعلنت فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية التونسية السيطرة على حريق شب في 6 مراكب للصيد داخل أحد موانئ مدينة صفاقس. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T12:31+0000
2023-04-28T12:31+0000
2023-04-28T12:31+0000
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ووفقا لبيان نشره موقع "نسمة" التونسي، فقد "تولت فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس، أمس الخميس التدخل لإخماد حريق نشب بـ6 مراكب صيد محجوزة بميناء الصيد البحري اللواتة من معتمدية جبنيانة".وأوضح المتحدث باسم الحماية المدنية أن الحريق الذي شب في هذه المراكب لم يسفر عن أي إصابات بشرية.طالع أيضا: الحكومة التونسية تكشف أسباب اندلاع حريق "هنشير خليل" وانتشاره في غابات مجاورة
https://sputnikarabic.ae/20220724/اندلاع-حريق-هائل-في-تونس-يدمر-200-هكتار-من-الغابات-1065483756.html
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أخبار تونس اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار تونس اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الحماية المدنية التونسية تعلن سيطرتها على حريق بـ6 مراكب صيد داخل ميناء في ولاية صفاقس
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أعلنت فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية التونسية السيطرة على حريق شب في 6 مراكب للصيد داخل أحد موانئ مدينة صفاقس.