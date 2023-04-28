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الخارجية الروسية: بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مولدوفا لن تساعد على استقرار الوضع في البلاد
الخارجية الروسية: بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مولدوفا لن تساعد على استقرار الوضع في البلاد
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن بعثة الاتحاد الأوروبي في مولدوفا تظهر محاولات الاتحاد الأوروبي لكسب موطئ قدم في... 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T08:57+0000
2023-04-28T08:57+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "يحاول الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد الحصول على موطئ قدم في فضاء ما بعد الاتحاد السوفييتي، ويستخدم نشر وجوده الميداني كأداة.وأضافت زاخاروفا بالقول: "يمكر الاتحاد الأوروبي بالتأكيد على طبيعة "الشريك" للمهمة الجديدة، يتم نشر البعثة بالمعنى المقصود في سياسة الاتحاد الأوروبي الأمنية والدفاعية".وتابعت زاخاروفا بالقول: "بالنظر إلى الطبيعة المتغيرة جذريًا للاتحاد الأوروبي، والتي تحولت إلى أداة جيوسياسية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وتتخذ إجراءات مواجهة مفتوحة ضد روسيا، فمن غير المرجح أن يساعد الوجود الجديد في مولدوفا على استقرار الوضع في البلاد وفي المتاخمة لذلك يجب التعامل معها".
https://sputnikarabic.ae/20230414/لافروف-روسيا-تأخذ-بالاعتبار-محاولات-الغرب-تشكيل-جبهة-ثانية-في-جورجيا-ومولدوفا-1075900005.html
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الخارجية الروسية: بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مولدوفا لن تساعد على استقرار الوضع في البلاد

08:57 GMT 28.04.2023
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Sputnik . Vitaly Belousov
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن بعثة الاتحاد الأوروبي في مولدوفا تظهر محاولات الاتحاد الأوروبي لكسب موطئ قدم في فضاء ما بعد الاتحاد السوفييتي من خلال الوجود الميداني.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "يحاول الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد الحصول على موطئ قدم في فضاء ما بعد الاتحاد السوفييتي، ويستخدم نشر وجوده الميداني كأداة.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
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وأضافت زاخاروفا بالقول: "يمكر الاتحاد الأوروبي بالتأكيد على طبيعة "الشريك" للمهمة الجديدة، يتم نشر البعثة بالمعنى المقصود في سياسة الاتحاد الأوروبي الأمنية والدفاعية".
وتابعت زاخاروفا بالقول: "بالنظر إلى الطبيعة المتغيرة جذريًا للاتحاد الأوروبي، والتي تحولت إلى أداة جيوسياسية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وتتخذ إجراءات مواجهة مفتوحة ضد روسيا، فمن غير المرجح أن يساعد الوجود الجديد في مولدوفا على استقرار الوضع في البلاد وفي المتاخمة لذلك يجب التعامل معها".
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