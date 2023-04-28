https://sputnikarabic.ae/20230428/الدفاع-الروسية-استهداف-مقر-الدفاع-المشترك-الأوكراني-لأرتيوموفسك-والفيلق-الأجنبي-1076419620.html
صواريخ روسية تدمر مقر الدفاع الأوكراني في أرتيميفسك و"الفيلق الأجنبي"
صواريخ روسية تدمر مقر الدفاع الأوكراني في أرتيميفسك و"الفيلق الأجنبي"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية وبالتنسيق مع وحدات مجموعة "الجنوب" أحبطت محاولات العدو دعم احتياطياتها العسكرية على محور أرتيوموفسك. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T12:07+0000
2023-04-28T12:07+0000
2023-04-28T12:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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كما أشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن الوحدات الروسية المقاتلة تواصل استهداف وحدات العدو والمرتزقة الأجانب في الجزء الغربي من أرتيوموفسك.كما استهدفت قوات الصواريخ مقر الدفاع المشترك الأوكراني لمدينة أرتيوموفسك، وكذلك وحدات ما يعرف بـ "الفيلق الأجنبي" في منطقة بلدة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230426/جنرال-أوكراني-يعترف-بأخطاء-ارتكبتها-القيادة-الأوكرانية-في-الدفاع-عن-أرتيوموفسك-1076287441.html
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روسيا
صواريخ روسية تدمر مقر الدفاع الأوكراني في أرتيميفسك و"الفيلق الأجنبي"
12:07 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 12:37 GMT 28.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية وبالتنسيق مع وحدات مجموعة "الجنوب" أحبطت محاولات العدو دعم احتياطياتها العسكرية على محور أرتيوموفسك.
كما أشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن الوحدات الروسية المقاتلة تواصل استهداف وحدات العدو والمرتزقة الأجانب في الجزء الغربي من أرتيوموفسك.
وأضافت الدفاع الروسية أن المدفعية الروسية من مجموعة "الجنوب " العسكرية نجحت بتدمر ثلاثة مدافع أوكرانية متنقلة بالقرب من أرتيوموفسك.
كما استهدفت قوات الصواريخ مقر الدفاع المشترك الأوكراني لمدينة أرتيوموفسك، وكذلك وحدات ما يعرف بـ "الفيلق الأجنبي" في منطقة بلدة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتقع أرتيوموفسك التي تدور من أجل السيطرة عليها معارك شرسة، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى الشمال من مدينة غورلوفكا وهي مركز لوجستي مهم لنقل الإمدادات لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.