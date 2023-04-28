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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر بن متعب
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر بن متعب
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، وفاة الأمير بندر بن متعب بن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T06:38+0000
2023-04-28T06:38+0000
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وأفاد الديوان الملكي في بيان له، نشرته صحيفة "عكاظ"، مساء أمس الخميس، بأنه "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير بندر بن متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الجمعة، الموافق 8/ 10/ 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".يذكر أن الأمير بندر بن متعب بن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، هو أحد أفراد العائلة الحاكمة السعودية، وقد ولد في العام 1983، وهو ابن الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود الذي كان وزيرا للحرس الوطني السعودي ووزيرا للتجارة والاستثمار.
https://sputnikarabic.ae/20230104/الديوان-الملكي-السعودي-يعلن-وفاة-الأمير-سلطان-بن-تركي-1071927373.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر بن متعب

06:38 GMT 28.04.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، وفاة الأمير بندر بن متعب بن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.
وأفاد الديوان الملكي في بيان له، نشرته صحيفة "عكاظ"، مساء أمس الخميس، بأنه "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير بندر بن متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الجمعة، الموافق 8/ 10/ 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".
مدينة الرياض السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سلطان بن تركي
4 يناير, 15:11 GMT
يذكر أن الأمير بندر بن متعب بن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، هو أحد أفراد العائلة الحاكمة السعودية، وقد ولد في العام 1983، وهو ابن الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود الذي كان وزيرا للحرس الوطني السعودي ووزيرا للتجارة والاستثمار.
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