https://sputnikarabic.ae/20230428/الرئيس-الصربي-يؤكد-لـسبوتنيك-أنه-بصحة-جيدة--1076401838.html
الرئيس الصربي يؤكد لـ"سبوتنيك" أنه بصحة جيدة
الرئيس الصربي يؤكد لـ"سبوتنيك" أنه بصحة جيدة
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الجمعة، لوكالة "سبوتنيك": "أنا بخير. سأقوم بجولة مخطط لها في صربيا اليوم من الساعة 12 ظهرا". 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T07:38+0000
2023-04-28T07:38+0000
2023-04-28T07:39+0000
صربيا
العالم
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وذكرت بعض وسائل الإعلام في صربيا، يوم الخميس، أنه تم نقل الرئيس إلى المستشفى، وهذه التصريحات ظهرت لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي.سيزور الرئيس الصربي منطقة "زاجيار"، اليوم، ومن المقرر أن يذهب إلى المسرح الصيفي "Vrelo" في "زاكوبانا".ولم تعلن إدارة فوتشيتش، خلافًا للتقارير التي تتحدث عن دخول الرئيس المستشفى، إلغاء خطط رحلته إلى جنوب شرقي صربيا اليوم.وكتب رئيس وزراء البلاد أنه بما أن المعارضين "لا يستطيعون هزيمته، فهم يريدون موته".
https://sputnikarabic.ae/20230428/الكويت-تعديلات-قانونية-وشيكة-لمواجهة-قراصنة-البيانات-المالية-1076400562.html
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صربيا, العالم
الرئيس الصربي يؤكد لـ"سبوتنيك" أنه بصحة جيدة
07:38 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 07:39 GMT 28.04.2023) تابعنا عبر
حصري
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الجمعة، لوكالة "سبوتنيك": "أنا بخير. سأقوم بجولة مخطط لها في صربيا اليوم من الساعة 12 ظهرا".
وذكرت بعض وسائل الإعلام في صربيا، يوم الخميس، أنه تم نقل الرئيس إلى المستشفى، وهذه التصريحات ظهرت لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
سيزور الرئيس الصربي منطقة "زاجيار"، اليوم، ومن المقرر أن يذهب إلى المسرح الصيفي "Vrelo" في "زاكوبانا".
ولم تعلن إدارة فوتشيتش، خلافًا للتقارير التي تتحدث عن دخول الرئيس المستشفى، إلغاء خطط رحلته إلى جنوب شرقي صربيا اليوم.
وكتب رئيس وزراء البلاد أنه بما أن المعارضين "لا يستطيعون هزيمته، فهم يريدون موته".