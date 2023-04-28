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https://sputnikarabic.ae/20230428/الرئيس-الصربي-يؤكد-لـسبوتنيك-أنه-بصحة-جيدة--1076401838.html
الرئيس الصربي يؤكد لـ"سبوتنيك" أنه بصحة جيدة
الرئيس الصربي يؤكد لـ"سبوتنيك" أنه بصحة جيدة
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الجمعة، لوكالة "سبوتنيك": "أنا بخير. سأقوم بجولة مخطط لها في صربيا اليوم من الساعة 12 ظهرا". 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T07:38+0000
2023-04-28T07:39+0000
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وذكرت بعض وسائل الإعلام في صربيا، يوم الخميس، أنه تم نقل الرئيس إلى المستشفى، وهذه التصريحات ظهرت لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي.سيزور الرئيس الصربي منطقة "زاجيار"، اليوم، ومن المقرر أن يذهب إلى المسرح الصيفي "Vrelo" في "زاكوبانا".ولم تعلن إدارة فوتشيتش، خلافًا للتقارير التي تتحدث عن دخول الرئيس المستشفى، إلغاء خطط رحلته إلى جنوب شرقي صربيا اليوم.وكتب رئيس وزراء البلاد أنه بما أن المعارضين "لا يستطيعون هزيمته، فهم يريدون موته".
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صربيا, العالم
صربيا, العالم

الرئيس الصربي يؤكد لـ"سبوتنيك" أنه بصحة جيدة

07:38 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 07:39 GMT 28.04.2023)
© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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حصري
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الجمعة، لوكالة "سبوتنيك": "أنا بخير. سأقوم بجولة مخطط لها في صربيا اليوم من الساعة 12 ظهرا".
وذكرت بعض وسائل الإعلام في صربيا، يوم الخميس، أنه تم نقل الرئيس إلى المستشفى، وهذه التصريحات ظهرت لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
سيزور الرئيس الصربي منطقة "زاجيار"، اليوم، ومن المقرر أن يذهب إلى المسرح الصيفي "Vrelo" في "زاكوبانا".
صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
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ولم تعلن إدارة فوتشيتش، خلافًا للتقارير التي تتحدث عن دخول الرئيس المستشفى، إلغاء خطط رحلته إلى جنوب شرقي صربيا اليوم.
وكتب رئيس وزراء البلاد أنه بما أن المعارضين "لا يستطيعون هزيمته، فهم يريدون موته".
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