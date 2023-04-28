https://sputnikarabic.ae/20230428/الهند-تسجل-شراء-كمية-قياسية-من-النفط-الخام-الروسي-خلال-شهر-فبراير-الماضي-1076398540.html
الهند تسجل شراء كمية قياسية من النفط الخام الروسي خلال شهر فبراير الماضي
الهند تسجل شراء كمية قياسية من النفط الخام الروسي خلال شهر فبراير الماضي
كشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن الهند استوردت خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، حجما قياسيا من النفط الخام الروسي بلغ نحو 6.3... 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T05:10+0000
2023-04-28T05:10+0000
2023-04-28T05:10+0000
اقتصاد
روسيا
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وبحسب البيانات المنشورة، اشترت الهند 6.3 مليون طن من النفط الخام من روسيا في نهاية الشتاء، مقارنة بـ 6 ملايين طن في الشهر السابق، لافتةً إلى زيادة شملت من حيث مشتريات البراميل من 1.48 مليون برميل إلى 1.55 مليون يوميا.وأشارت البيانات إلى أن الهند زادت من إنفاقها بنسبة 3.3% على النفط الروسي في شهر شباط، أكثر مما أنفقته في الشهر السابق والذي سجل 3.35 مليار دولار.كما احتلت روسيا المرتبة الأولى بين موردي النفط الرئيسيين للهند في فبراير بحصة بلغت 27.4%، وجاء العراق في المرتبة الثانية (15.8%) وتلتها المملكة العربية السعودية في المركز الثالث (15.5%) وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الرابع بنسبة 8.9%) والكويت (7.5%).
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اقتصاد, روسيا
الهند تسجل شراء كمية قياسية من النفط الخام الروسي خلال شهر فبراير الماضي
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كشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن الهند استوردت خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، حجما قياسيا من النفط الخام الروسي بلغ نحو 6.3 مليون طن.
وبحسب البيانات المنشورة، اشترت الهند 6.3 مليون طن من النفط الخام من روسيا في نهاية الشتاء، مقارنة بـ 6 ملايين طن في الشهر السابق، لافتةً إلى زيادة شملت من حيث مشتريات البراميل من 1.48 مليون برميل إلى 1.55 مليون يوميا.
وأشارت البيانات إلى أن الهند زادت من إنفاقها بنسبة 3.3% على النفط الروسي في شهر شباط، أكثر مما أنفقته في الشهر السابق والذي سجل 3.35 مليار دولار.
كما احتلت روسيا المرتبة الأولى بين موردي النفط الرئيسيين للهند في فبراير بحصة بلغت 27.4%، وجاء العراق في المرتبة الثانية (15.8%) وتلتها المملكة العربية السعودية في المركز الثالث (15.5%) وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الرابع بنسبة 8.9%) والكويت (7.5%).