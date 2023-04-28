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https://sputnikarabic.ae/20230428/بركان-على-الأرض-يظهر-كـقنبلة-نووية-من-الفضاء-فيديو--1076427707.html
بركان على الأرض يظهر كـ"قنبلة نووية" من الفضاء... فيديو
بركان على الأرض يظهر كـ"قنبلة نووية" من الفضاء... فيديو
نشرت صفحات علمية مشهدا مثيرا للشكل الذي يظهر عليه البركان عند انفجاره من الفضاء الخارجي. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T15:20+0000
2023-04-28T15:20+0000
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ويظهر في الفيديو الذي نشرته صحفة "ووندر أوف ساينس" العلمية، قمة بركان مصورة من الفضاء الخارجي، حيث ظهرت الكتلة التي شكلها الدخان بشكل مشابه لانفجار قنبلة نووية.وأشارت الصفحة التابعة لموقع علمي، إلى أن هذه المشاهد منقولة من وكالة "ناسا" الأمريكية، لكنها لم تشر إلى طبيعة البركان ومكانه.وتسببت الحرارة المرتفعة الصادرة عن فوهة البركان بذوبان الثلوج حولها، كما تظهر مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
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نادي الفيديو

بركان على الأرض يظهر كـ"قنبلة نووية" من الفضاء... فيديو

15:20 GMT 28.04.2023
© Photo / Roskosmos / Oleg Artemiev / مشهد يطل على كوكب الأرض من محطة الفضاء الدولية. الصورة التقطها رائد فضاء "روسكوسموس" أوليغ أرتيمييف
مشهد يطل على كوكب الأرض من محطة الفضاء الدولية. الصورة التقطها رائد فضاء روسكوسموس أوليغ أرتيمييف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Photo / Roskosmos / Oleg Artemiev /
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نشرت صفحات علمية مشهدا مثيرا للشكل الذي يظهر عليه البركان عند انفجاره من الفضاء الخارجي.
ويظهر في الفيديو الذي نشرته صحفة "ووندر أوف ساينس" العلمية، قمة بركان مصورة من الفضاء الخارجي، حيث ظهرت الكتلة التي شكلها الدخان بشكل مشابه لانفجار قنبلة نووية.
وأشارت الصفحة التابعة لموقع علمي، إلى أن هذه المشاهد منقولة من وكالة "ناسا" الأمريكية، لكنها لم تشر إلى طبيعة البركان ومكانه.
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الجدير بالذكر، أن بركان إيبيكو في روسيا نفث الشهر الماضي كميات هائلة من الرماد، وارتفعت ألسنة الدخان في سماء جزر الكوريل لارتفاعات عالية جدا.

وتسببت الحرارة المرتفعة الصادرة عن فوهة البركان بذوبان الثلوج حولها، كما تظهر مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
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