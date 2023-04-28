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https://sputnikarabic.ae/20230428/بعد-عقد-من-الجفاف-الإزهار-الخارق-يفرش-كاليفورنيا-1076412444.html
بعد عقد من الجفاف... "الإزهار الخارق" يفرش كاليفورنيا
بعد عقد من الجفاف... "الإزهار الخارق" يفرش كاليفورنيا
بعد عقد من الجفاف، أزهرت أنواع مختلفة من الزهور بشكل جماعي، في أكبر حدائق ولاية كاليفورنيا "أنزا بوريغو". يأتي مئات آلاف السياح من جميع أنحاء العالم لإبداء... 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T13:10+0000
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تزهر مئات الأنواع النباتية على المنحدرات وفي أجزاء مختلفة من حديقة "أنزا بوريغو"، جاعلةً بذلك التلال تبدو وكأنها بساط ملون، وذلك بعد جفاف طال مناطق في ولاية كاليفورنيا.يشير الخبراء إلى أن تفتح النباتات البرية ناتج عن الشتاء الرطب والدافئ، وإلى أن جمال تفتح الأزهار الحالي خاص هذه المرة. والذي من المتوقع أن يستمر حتى شهر مايو/ أيار المقبل. يسارع السياح من أماكن بعيدة مثل اليابان وهونغ كونغ لزيارة الحديقة قبل أن تحرق درجات الحرارة المرتفعة في الصحراء الزهور. يقول السكان المحليون إنهم لم يروا هذا العدد الكبير من الزوار من قبل. لدرجة أن خدمة الحديقة الوطنية أنشأت خطًا ساخنًا لمساعدة الناس في العثور على أفضل المواقع في الحديقة، للاستمتاع بجمال الطبيعة ولالتقاط أجمل الصور.في أجزاء مختلفة من ولاية كاليفورنيا، يحدث هذا "الإزهار الخارق"، كما يُطلق عليه، بمعدل أقل من مرة كل 10 سنوات.في العام الماضي، كانت هناك أمطارًا كافية وطقسًا دافئًا، ما سمح للأزهار أن تنتشر في وادي الموت.
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фото, صور
фото, صور

بعد عقد من الجفاف... "الإزهار الخارق" يفرش كاليفورنيا

13:10 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 13:21 GMT 28.04.2023)
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بعد عقد من الجفاف، أزهرت أنواع مختلفة من الزهور بشكل جماعي، في أكبر حدائق ولاية كاليفورنيا "أنزا بوريغو". يأتي مئات آلاف السياح من جميع أنحاء العالم لإبداء الإعجاب بهذه الظاهرة النادرة.
تزهر مئات الأنواع النباتية على المنحدرات وفي أجزاء مختلفة من حديقة "أنزا بوريغو"، جاعلةً بذلك التلال تبدو وكأنها بساط ملون، وذلك بعد جفاف طال مناطق في ولاية كاليفورنيا.
يشير الخبراء إلى أن تفتح النباتات البرية ناتج عن الشتاء الرطب والدافئ، وإلى أن جمال تفتح الأزهار الحالي خاص هذه المرة. والذي من المتوقع أن يستمر حتى شهر مايو/ أيار المقبل.
يسارع السياح من أماكن بعيدة مثل اليابان وهونغ كونغ لزيارة الحديقة قبل أن تحرق درجات الحرارة المرتفعة في الصحراء الزهور.
يقول السكان المحليون إنهم لم يروا هذا العدد الكبير من الزوار من قبل. لدرجة أن خدمة الحديقة الوطنية أنشأت خطًا ساخنًا لمساعدة الناس في العثور على أفضل المواقع في الحديقة، للاستمتاع بجمال الطبيعة ولالتقاط أجمل الصور.
في أجزاء مختلفة من ولاية كاليفورنيا، يحدث هذا "الإزهار الخارق"، كما يُطلق عليه، بمعدل أقل من مرة كل 10 سنوات.
في العام الماضي، كانت هناك أمطارًا كافية وطقسًا دافئًا، ما سمح للأزهار أن تنتشر في وادي الموت.
© AFP 2023 / Robyn Beck

زهور برية برتقالية وصفراء وأرجوانية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية "كاريزو بلين"، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023

زهور برية برتقالية وصفراء وأرجوانية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية &quot;كاريزو بلين&quot;، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي
1/12
© AFP 2023 / Robyn Beck

زهور برية برتقالية وصفراء وأرجوانية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية "كاريزو بلين"، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023

© AFP 2023 / Robyn Beck

زهور برية بين تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية "كاريزو بلين"، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023

زهور برية بين تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية &quot;كاريزو بلين&quot;، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي
2/12
© AFP 2023 / Robyn Beck

زهور برية بين تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية "كاريزو بلين"، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023

© AFP 2023 / Robyn Beck

زهور الترمس تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية "كاريزو بلين"، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023

زهور الترمس تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية &quot;كاريزو بلين&quot;، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي
3/12
© AFP 2023 / Robyn Beck

زهور الترمس تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية "كاريزو بلين"، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023

© AFP 2023 / Robyn Beck

زهور برية برتقالية وصفراء وأرجوانية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية "كاريزو بلين"، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023

زهور برية برتقالية وصفراء وأرجوانية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية &quot;كاريزو بلين&quot;، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي
4/12
© AFP 2023 / Robyn Beck

زهور برية برتقالية وصفراء وأرجوانية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية "كاريزو بلين"، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023

© AFP 2023 / Robyn Beck

مجموعة مختلفة من الزهور البرية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية "كاريزو بلين"، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023

مجموعة مختلفة من الزهور البرية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية &quot;كاريزو بلين&quot;، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي
5/12
© AFP 2023 / Robyn Beck

مجموعة مختلفة من الزهور البرية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية "كاريزو بلين"، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023

© AFP 2023 / Robyn Beck

زهور برية برتقالية وصفراء وأرجوانية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية "كاريزو بلين"، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023

زهور برية برتقالية وصفراء وأرجوانية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية &quot;كاريزو بلين&quot;، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي
6/12
© AFP 2023 / Robyn Beck

زهور برية برتقالية وصفراء وأرجوانية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية "كاريزو بلين"، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023

© AFP 2023 / Robyn Beck

طيثارية (أو الذبابة البجعية) تجلس على زهرة البرسيم، وسط تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية "كاريزو بلين"، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023

طيثارية (أو الذبابة البجعية) تجلس على زهرة البرسيم، وسط تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية &quot;كاريزو بلين&quot;، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي
7/12
© AFP 2023 / Robyn Beck

طيثارية (أو الذبابة البجعية) تجلس على زهرة البرسيم، وسط تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية "كاريزو بلين"، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023

© AFP 2023 / Robyn Beck

زهور برية برتقالية وصفراء وأرجوانية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية "كاريزو بلين"، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023

زهور برية برتقالية وصفراء وأرجوانية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية &quot;كاريزو بلين&quot;، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي
8/12
© AFP 2023 / Robyn Beck

زهور برية برتقالية وصفراء وأرجوانية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية "كاريزو بلين"، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023

© AFP 2023 / Robyn Beck

زهور البرسيم، وسط تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية "كاريزو بلين"، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023

زهور البرسيم، وسط تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية &quot;كاريزو بلين&quot;، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي
9/12
© AFP 2023 / Robyn Beck

زهور البرسيم، وسط تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية "كاريزو بلين"، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023

© AFP 2023 / Robyn Beck

زهور برية موسمية تنتشر وسط تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية "كاريزو بلين"، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023

زهور برية موسمية تنتشر وسط تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية &quot;كاريزو بلين&quot;، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي
10/12
© AFP 2023 / Robyn Beck

زهور برية موسمية تنتشر وسط تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية "كاريزو بلين"، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023

© AFP 2023 / Robyn Beck

زهور برية برتقالية وصفراء وأرجوانية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية "كاريزو بلين"، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023

زهور برية برتقالية وصفراء وأرجوانية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية &quot;كاريزو بلين&quot;، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي
11/12
© AFP 2023 / Robyn Beck

زهور برية برتقالية وصفراء وأرجوانية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية "كاريزو بلين"، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023

© AFP 2023 / Robyn Beck

مجموعة مختلفة من الزهور البرية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية "كاريزو بلين"، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023

مجموعة مختلفة من الزهور البرية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية &quot;كاريزو بلين&quot;، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي
12/12
© AFP 2023 / Robyn Beck

مجموعة مختلفة من الزهور البرية تنتشر على تلال سلسلة تريمبلور، في الحديقة الوطنية "كاريزو بلين"، بالقرب من سانتا مارغريتا، كاليفورنيا، 25 أبريل 2023

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