https://sputnikarabic.ae/20230428/بعد-عقد-من-الجفاف-الإزهار-الخارق-يفرش-كاليفورنيا-1076412444.html

بعد عقد من الجفاف... "الإزهار الخارق" يفرش كاليفورنيا

بعد عقد من الجفاف... "الإزهار الخارق" يفرش كاليفورنيا

بعد عقد من الجفاف، أزهرت أنواع مختلفة من الزهور بشكل جماعي، في أكبر حدائق ولاية كاليفورنيا "أنزا بوريغو". يأتي مئات آلاف السياح من جميع أنحاء العالم لإبداء... 28.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-28T13:10+0000

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تزهر مئات الأنواع النباتية على المنحدرات وفي أجزاء مختلفة من حديقة "أنزا بوريغو"، جاعلةً بذلك التلال تبدو وكأنها بساط ملون، وذلك بعد جفاف طال مناطق في ولاية كاليفورنيا.يشير الخبراء إلى أن تفتح النباتات البرية ناتج عن الشتاء الرطب والدافئ، وإلى أن جمال تفتح الأزهار الحالي خاص هذه المرة. والذي من المتوقع أن يستمر حتى شهر مايو/ أيار المقبل. يسارع السياح من أماكن بعيدة مثل اليابان وهونغ كونغ لزيارة الحديقة قبل أن تحرق درجات الحرارة المرتفعة في الصحراء الزهور. يقول السكان المحليون إنهم لم يروا هذا العدد الكبير من الزوار من قبل. لدرجة أن خدمة الحديقة الوطنية أنشأت خطًا ساخنًا لمساعدة الناس في العثور على أفضل المواقع في الحديقة، للاستمتاع بجمال الطبيعة ولالتقاط أجمل الصور.في أجزاء مختلفة من ولاية كاليفورنيا، يحدث هذا "الإزهار الخارق"، كما يُطلق عليه، بمعدل أقل من مرة كل 10 سنوات.في العام الماضي، كانت هناك أمطارًا كافية وطقسًا دافئًا، ما سمح للأزهار أن تنتشر في وادي الموت.

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