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https://sputnikarabic.ae/20230428/بوتين-يصادق-على-قانون-السجن-المؤبد-لجرم-الخيانة-العظمى-1076424263.html
بوتين يصادق على قانون السجن المؤبد لجرم الخيانة العظمى
بوتين يصادق على قانون السجن المؤبد لجرم الخيانة العظمى
صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على تعديل مواد في قانون العقوبات الروسي، تشدد عقوبة جرم الخيانة العظمى إلى السجن المؤبد. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T13:58+0000
2023-04-28T13:58+0000
روسيا
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وجاء في نص الوثيقة: "تم إجراء تعديلات على المادة 275 "الخيانة" من قانون العقوبات الروسي. فيما يتعلق بالتجسس، يعاقب بالسجن المؤبد أي شخص يصدر معلومات لجهة أجنبية تشكل أسرار دولة، أو الانشقاق إلى جانب العدو، أو تقديم مساعدة مالية أو لوجستية أو استشارية أو أي مساعدة أخرى في الأنشطة الموجهة ضد روسيا".وتنشر الوثيقة على موقع الدولة الرسمي للمعلومات القانونية.جدير بالذكر أن القانون السابق كان ينص على عقوبة تصل مدتها إلى 20 عامًا مع غرامة تصل إلى 500 ألف روبل (6200 دولار تقريبًا).
https://sputnikarabic.ae/20220905/إدانة-مستشار-رئيس-روسكوسموس-بتهمة-الخيانة-العظمى-1067316456.html
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روسيا

بوتين يصادق على قانون السجن المؤبد لجرم الخيانة العظمى

13:58 GMT 28.04.2023
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بوتين يوقع على وثيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Sputnik . Mikhael Klimentyev /
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صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على تعديل مواد في قانون العقوبات الروسي، تشدد عقوبة جرم الخيانة العظمى إلى السجن المؤبد.
وجاء في نص الوثيقة: "تم إجراء تعديلات على المادة 275 "الخيانة" من قانون العقوبات الروسي. فيما يتعلق بالتجسس، يعاقب بالسجن المؤبد أي شخص يصدر معلومات لجهة أجنبية تشكل أسرار دولة، أو الانشقاق إلى جانب العدو، أو تقديم مساعدة مالية أو لوجستية أو استشارية أو أي مساعدة أخرى في الأنشطة الموجهة ضد روسيا".
روسكوسموس في لي بورجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
إدانة مستشار رئيس "روسكوسموس" بتهمة الخيانة العظمى
5 سبتمبر 2022, 13:41 GMT
وتنشر الوثيقة على موقع الدولة الرسمي للمعلومات القانونية.

جدير بالذكر أن القانون السابق كان ينص على عقوبة تصل مدتها إلى 20 عامًا مع غرامة تصل إلى 500 ألف روبل (6200 دولار تقريبًا).
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