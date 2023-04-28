https://sputnikarabic.ae/20230428/بيرقدار-كمانكش-تركيا-تطور-صاروخا-يعزز-قدرات-الطائرة-المسيرة-فيديو-1076421529.html

"بيرقدار كمانكش"... تركيا تطور صاروخا يعزز قدرات الطائرة المسيرة.. فيديو

"بيرقدار كمانكش"... تركيا تطور صاروخا يعزز قدرات الطائرة المسيرة.. فيديو

نجحت شركة "بايكار" التركية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية في تطوير صاروخ كروز ذكي صغير بإمكانات محلية وأطلقت عليه اسم "بيرقدار كمانكش" (BAYRAKTAR... 28.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-28T12:54+0000

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وأكدت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الجمعة، أن الصاروخ التركي "كمانكش" عرضته تركيا لأول مرة في مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي انطلقت فعالياته، أمس الخميس.وكانت فعاليات "تكنوفيست" الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، قد انطلقت على أرض مطار أتاتورك في إسطنبول تحت إشراف "وقف فريق التكنولوجيا التركي" وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا في البلاد.ونقلت الوكالة عن براق أوزبك، قائد فريق هندسة المنصات لدى شركة "بايكار" التركية، أن "صاروخ بيرقدار كمانكش مطوّر بهدف زيادة القدرات الهجومية للطائرة المسيّرة [بيرقدار تي بي2]، وهو صاروخ كروز ذكي صغير جرى تطويره محليا".وأشار براق أوزبك إلى أن "الصاروخ الجديد يمكن تركيبه على طائرات بيرقدار تي بي2 وجميع الطائرات المسيرة الأخرى المطورة من قبل الشركة، واسم الصاروخ كمانكش، يرمز إلى رماة السهام الذين يصيبون الأهداف بدقة متناهية حتى في أصعب الظروف".ومن مميزات الصاروخ التركي تقليله للمخاطر بفضل الاتصال الجوي مع المسيَّرة "بيرقدار تي بي2" أو الطائرات الأخرى التي تطلقه، كما أن الذخائر الموجهة بالليزر المستخدمة في الوقت الحالي، بعكس "كمانكش"، تتطلب الاقتراب من الأهداف لرؤيتها وهذا يعرض الطائرات للخطر.ويبلغ وزن الصاروخ 35 كيلوغراما، منها رأس حربي بوزن 6 كغم أي أنه يشبه الذخائر التي تحملها المسيّرة "بيرقدار تي بي 2"، كما يمتلك الصاروخ محركا نفاثا، ويبلغ مدى الاتصال به 50 كلم في الوقت الراهن على أن يصل 100 كيلومتر في المستقبل، فضلا عن ميزة البقاء في وضعية الطيران (خلال رحلة الوصول إلى الهدف) قرابة الساعة.وتخطط الشركة التركية لإجراء اختبار الإطلاق الأول للصاروخ في غضون شهرين بعد انتهاء مهرجان تكنوفيست، وبعدها الانتقال إلى اختبارات التحليق بالمحرك".

https://sputnikarabic.ae/20230326/أردوغان-يزور-مركز-تصنيع-مسيرات-بيرقدار-صور-1075163514.html

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