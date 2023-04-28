https://sputnikarabic.ae/20230428/بيسكوف-موسكو-وأنقرة-تواصلان-العمل-بشأن-صفقة-الحبوب-وتمديد-الهدنة-في-السودان-1076426390.html

بيسكوف: موسكو وأنقرة تواصلان العمل بشأن صفقة الحبوب... وتمديد الهدنة في السودان

بيسكوف: موسكو وأنقرة تواصلان العمل بشأن صفقة الحبوب... وتمديد الهدنة في السودان

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو لا تعتبر تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مُرضيًا. وأوضحت أنه لا يمكن إنقاذ... 28.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-28T14:58+0000

2023-04-28T14:58+0000

2023-04-28T14:59+0000

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عالم سبوتنيك

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بيسكوف: موسكو وأنقرة ستواصلان العمل بشأن صفقة الحبوب..تمديد الهدنة في السودان والبرهان يوافق على مبادرة إيغاد بيسكوف: موسكو وأنقرة ستواصلان العمل بشأن صفقة الحبوب..تمديد الهدنة في السودان والبرهان يوافق على مبادرة إيغاد

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن موسكو لا تفهم كيف تحاول الأمم المتحدة المساعدة في تنفيذ صفقة إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية، ومنع تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الظروف المترتبة حتى الآن ليست في مصلحة صفقة الحبوب، "فهي حتى الآن لم تنفذ بشكل تام كحزمة متكاملة". وأشار بيسكوف أن موسكو وأنقرة ستواصلان العمل بشأن صفقة الحبوب.وتعتبر صفقة الحبوب جزءا من حزمة اتفاقيات تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية حركة الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وأشارت موسكو إلى أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بالكامل، وأن ذلك قد يحملها على عدم تمديد الاتفاقية.وأضاف سماق أن الاتفاق يمكن أن يمدد لأن تركيا تضغط في اتجاه تلبية المطالب والشروط الروسية، فضلا عن الظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، التي سوف تخدم سيناريو تمديد الاتفاق لشهرين أو أكثر.تمديد الهدنة في السودان والبرهان يوافق على مبادرة إيغاد للقاء حميدتي للبحث في حل الأزمة السودانيةاتفق الطرفان المتصارعان في السودان على تمديد الهدنة لمدة ثلاثة أيام قبل وقت قصير من انتهاء مدتها.ويأتي التمديد، لمدة 72 ساعة أخرى، بعد جهود دبلوماسية مكثفة من جانب الدول المجاورة، وكذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة.إلا أن الاختراقات ما زالت مستمرة والاتهامات متبادلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأسفر القتال الذي استمر نحو أسبوعين بين الجيش وقوات الدعم السريع عن مقتل المئات.وعلى الصعيد السياسي وافق قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بشكل مبدئي على لقاء قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حسبما قال وزير خارجية جنوب السودان، دينق داو.وأضاف داو أن رئيس بلاده، سلفا كير، يتواصل مع البرهان وحميدتي منذ الثلاثاء، لإجراء لقاء بين الجانبين وحل الأزمة الراهنة، كما أن كير دعا طرفي الصراع في السودان لوقف إطلاق النار، مبديا استعداده لزيارة الخرطوم في أي وقت.وأوضح أن الجيش يرى بأن الهدنة تخفض معنويات الجنود في ظل سند شعبي واجتماعي لها يرفض التهدئة مع قوات الدعم السريع التي تسيطر على مناطق استراتيجية لم تخرج منها حتى الآن.وأشار إلى أن المجتمع الدولي سيطلب من الطرفين هدنة لثلاثة أيام لدواع إنسانية وخلق ممرات آمنة، معتبرا أنه تكتيك من المجتمع الدولي حتى يقبل الطرفان بهدنة طويلة الأمد ووقف دائم لإطلاق النار.ولفت إلى أن خرق الهدنة محدود بين الطرفين، ما يؤدي إلى عودة الحياة مجددا، والهدنة الحالية أفضل من عدم وجودها، من أجل توفير بعض الأمن واحتياجات المواطنين.وزير الدفاع في حركة "أنصار الله" اليمنية يدعو "التحالف العربي" للرد على شروط صنعاءدعا وزير الدفاع في حكومة "أنصار الله" اليمنية، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، التحالف العربي إلى "إثبات حسن النوايا" من خلال التنفيذ العملي لشروط صنعاء.وأضاف العاطفي في تصريحات نقلتها قناة المسيرة أن "أنصار الله" جاهزون لإفشال أي محاولة للالتفاف على ما تم طرحه في إطار الحل السياسي. وأجرى وفد سعودي محادثات في صنعاء بداية الشهر الجاري انتهت إلى تفاهم حول هدنة وعقد جولة جديدة من المحادثات.وقال مصدر من حركة "أنصار الله" إن الوفد السعودي حمل شروطا من صنعاء إلى القيادات السعودية.ويأتي التقدم في ملف اليمن عقب الاتفاق المعلن بين السعودية وإيران لإصلاح وتطبيع العلاقات بينهما، ويعتبرملف اليمن أحد أهم ملفات النزاع بين البلدين حيث تدعم إيران حركة "أنصار الله" اليمنية، بينما تقود السعودية تحالفا يدعم الحكومة المعترف بها دوليا في حرب استمرت لأكثر من 8 سنوات.وأضاف اليوسفي أن "هذه الشروط واضحة ومحددة وأي مماطلة وتأخير يعد جزءًا من التنصل عما تم الاتفاق عليه، وفي حال تم اتخاذ هذه الشروط بجدية، سيتم استكمال باقي المفاوضات بمنتهى الجدية وتُنقل كل الملفات للتنفيذ، وفي حال عدم التزام دول التحالف بتنفيذ أي من هذه الشروط وتمت المماطلة سيكون هناك تصعيد على الفور".بكين تتهم واشنطن بإثارة التوترات الإقليمية في بحر الصين الجنوبيقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، إن الولايات المتحدة تواصل تعزيز انتشارها العسكري في بحر الصين الجنوبي وتؤدي عمدًا إلى تصعيد التوترات الإقليمية.جاءت تصريحات المتحدث، تان كه في، ردًا على تقارير إعلامية عن بيان مشترك بين الولايات المتحدة والفلبين يرفض مزاعم السيادة البحرية الصينية و"الأنشطة الاستفزازية" لبكين في بحر الصين الجنوبي.وأرسل الجيش الصيني سفينتين حربيتين للمشاركة في تدريبات مع البحرية السنغافورية، والانضمام إلى معرض إقليمي للأمن البحري.وتزداد المخاوف بشكل خاص بعد انضمام الولايات المتحدة إلى قوات من الفلبين في مناورات رئيسية في المياه الفلبينية من بحر الصين الجنوبي، والتي من المرجح أن تثير غضب الصين.وشدد على ضرورة وقف هذه الانتهاكات التي تؤدي إلى توتر العلاقات مع الصين، خاصة وأن بكين دائما تدعو للاستقرار العالمي والمنطقة وتتمسك بمبدأ التنمية السلمية ولا تشكل أي خطر لأي دولة.وأضاف أنه لا توجد للصين أي تاريخ من الاحتلال أو التعدي على سيادة الدول الأخرى، لذلك اتهامها بأنها تشكل خطرا ليس له أساس من الصحة، مبينا أن تعزيز الولايات المتحدة عسكريا للمناطق المجاورة للصين يعتبر تهديدا للأمن الصيني والمنطقة.

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