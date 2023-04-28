https://sputnikarabic.ae/20230428/جاويش-أوغلو-اجتماع-وزراء-خارجية-تركيا-وروسيا-وسوريا-وإيران-قد-يعقد-قبل-الانتخابات-في-تركيا--1076402567.html

جاويش أوغلو: اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران قد يعقد قبل الانتخابات في تركيا

جاويش أوغلو: اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران قد يعقد قبل الانتخابات في تركيا

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران يمكن أن ينعقد في العاصمة موسكو قبل بدء الانتخابات في تركيا. 28.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-28T08:06+0000

2023-04-28T08:06+0000

2023-04-28T08:06+0000

العالم

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وقال وزير الخارجية التركي خلال مقابلة مع صحيفة "حرييت" التركية، إنه "كانت هناك عدة مقترحات للموعد القادم في الواقع، وذلك خلال بداية شهر مايو، ولكن بما أن الرئيس الإيراني ذاهب إلى دمشق في ذلك الوقت، فسيكون ذلك في وقت لاحق".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عقد محادثات رباعية الأطراف بين وزراء دفاع روسيا الاتحادية، والجمهورية العربية السورية، وتركيا وإيران.وأكدت الدفاع الروسية في بيانها أنه "تمت خلال الاجتماع مناقشة الخطوات العملية في مجال تعزيز الأمن في الجمهورية العربية السورية وتطبيع العلاقات السورية التركية"."وتم إيلاء اهتمام خاص لقضايا مواجهة جميع مظاهر التهديدات الإرهابية، ومحاربة جميع الجماعات المتطرفة في سوريا".وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، عقدت أول محادثات، منذ 11 عاماً، بين وزيري، الدفاع التركي خلوصي أكار والسوري علي محمود عباس، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار.وتهدف هذه المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، اللتين قطعت العلاقات بينهما عقب اندلاع الصدامات، في عام 2011، بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج.

https://sputnikarabic.ae/20230425/الدفاع-الروسية-تكشف-تفاصل-اجتماع-وزراء-دفاع-روسيا-وسوريا-وتركيا-وإيران-1076268818.html

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