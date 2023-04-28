https://sputnikarabic.ae/20230428/خبير-ما-يحدث-في-السودان-هو-برغبة-أمريكية-لإشغال-العالم-عما-يحدث-في-أوكرانيا--1076426227.html

خبير: ما يحدث في السودان هو برغبة أمريكية لإشغال العالم عما يحدث في أوكرانيا

خبير: ما يحدث في السودان هو برغبة أمريكية لإشغال العالم عما يحدث في أوكرانيا

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 28.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-28T14:38+0000

2023-04-28T14:38+0000

2023-04-28T14:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

شؤون عسكرية

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خبير :ما يحدث بالسودان هو برغبة أمريكية لإشغال العالم عن الحرب في أوكرانيا خبير: ما يحدث بالسودان هو برغبة أمريكية لإشغال العالم عن الحرب في أوكرانيا

اجتماع رباعي لوزراء دفاع روسيا، تركيا، إيران وسوريا، في موسكو لغرض تعزيز السلام في المنطقة. عن هذا تحدث لـ "شؤون عسكرية" الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور بشير بدور:وعن المشهد السوداني واستمرار دوامة الصراع في البلاد والغاية من حدوث ذلك في هذا التوقيت، قال الخبير العسكري الاستراتيجي، اللواء سمير فرج:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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الأخبار

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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