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عبد اللهيان: من الطبيعي أن يكون للحوار بين إيران والسعودية آثار إيجابية على المنطقة ولبنان
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230428/خبير-ما-يحدث-في-السودان-هو-برغبة-أمريكية-لإشغال-العالم-عما-يحدث-في-أوكرانيا--1076426227.html
خبير: ما يحدث في السودان هو برغبة أمريكية لإشغال العالم عما يحدث في أوكرانيا
خبير: ما يحدث في السودان هو برغبة أمريكية لإشغال العالم عما يحدث في أوكرانيا
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T14:38+0000
2023-04-28T14:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير :ما يحدث بالسودان هو برغبة أمريكية لإشغال العالم عن الحرب في أوكرانيا
خبير: ما يحدث بالسودان هو برغبة أمريكية لإشغال العالم عن الحرب في أوكرانيا
اجتماع رباعي لوزراء دفاع روسيا، تركيا، إيران وسوريا، في موسكو لغرض تعزيز السلام في المنطقة. عن هذا تحدث لـ "شؤون عسكرية" الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور بشير بدور:وعن المشهد السوداني واستمرار دوامة الصراع في البلاد والغاية من حدوث ذلك في هذا التوقيت، قال الخبير العسكري الاستراتيجي، اللواء سمير فرج:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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شيماء ثامر
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شيماء ثامر
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الأخبار
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

خبير: ما يحدث في السودان هو برغبة أمريكية لإشغال العالم عما يحدث في أوكرانيا

14:38 GMT 28.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير :ما يحدث بالسودان هو برغبة أمريكية لإشغال العالم عن الحرب في أوكرانيا
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- سبوتنيك عربي
شيماء ثامر
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
كل المواضيع
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
اجتماع رباعي لوزراء دفاع روسيا، تركيا، إيران وسوريا، في موسكو لغرض تعزيز السلام في المنطقة. عن هذا تحدث لـ "شؤون عسكرية" الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور بشير بدور:

الاجتماع الرباعي لوزراء الدفاع في موسكو جاء لتعزيز الأمن الإقليمي والتصدي ليس فقط لقرارات أمريكا، بل لأعمال الإدارة الأمريكية في المنطقة، ولخروقها للقانون الدولي وللتعديات التي مارستها عبر ثلاثة عقود.

وعن المشهد السوداني واستمرار دوامة الصراع في البلاد والغاية من حدوث ذلك في هذا التوقيت، قال الخبير العسكري الاستراتيجي، اللواء سمير فرج:

توقيت حدوث هذا المشهد في السودان هو أن أمريكا وأوروبا تريدان شغل أنظار العالم عما يحدث بين روسيا وأوكرانيا، لأنها ملت من استمرار الصراع، وخاصة أن الانتخابات الأمريكية بدأت تقرع على الأبواب، وسط رفض المجتمع الأمريكي لدعم كييف.

التفاصيل في الملف الصوتي...
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:12 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو07:03 GMT
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