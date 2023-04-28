https://sputnikarabic.ae/20230428/خبير-ما-يحدث-في-السودان-هو-برغبة-أمريكية-لإشغال-العالم-عما-يحدث-في-أوكرانيا--1076426227.html
خبير: ما يحدث في السودان هو برغبة أمريكية لإشغال العالم عما يحدث في أوكرانيا
خبير: ما يحدث في السودان هو برغبة أمريكية لإشغال العالم عما يحدث في أوكرانيا
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T14:38+0000
2023-04-28T14:38+0000
2023-04-28T14:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير :ما يحدث بالسودان هو برغبة أمريكية لإشغال العالم عن الحرب في أوكرانيا
خبير: ما يحدث بالسودان هو برغبة أمريكية لإشغال العالم عن الحرب في أوكرانيا
اجتماع رباعي لوزراء دفاع روسيا، تركيا، إيران وسوريا، في موسكو لغرض تعزيز السلام في المنطقة. عن هذا تحدث لـ "شؤون عسكرية" الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور بشير بدور:وعن المشهد السوداني واستمرار دوامة الصراع في البلاد والغاية من حدوث ذلك في هذا التوقيت، قال الخبير العسكري الاستراتيجي، اللواء سمير فرج:التفاصيل في الملف الصوتي...
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2023
شيماء ثامر
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1c/1076425667_144:0:1077:700_1920x0_80_0_0_4b3558c0ca23ea1e6df3d1281bacfaf2.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: ما يحدث في السودان هو برغبة أمريكية لإشغال العالم عما يحدث في أوكرانيا
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ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
اجتماع رباعي لوزراء دفاع روسيا، تركيا، إيران وسوريا، في موسكو لغرض تعزيز السلام في المنطقة. عن هذا تحدث لـ "شؤون عسكرية" الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور بشير بدور:
الاجتماع الرباعي لوزراء الدفاع في موسكو جاء لتعزيز الأمن الإقليمي والتصدي ليس فقط لقرارات أمريكا، بل لأعمال الإدارة الأمريكية في المنطقة، ولخروقها للقانون الدولي وللتعديات التي مارستها عبر ثلاثة عقود.
وعن المشهد السوداني واستمرار دوامة الصراع في البلاد والغاية من حدوث ذلك في هذا التوقيت، قال الخبير العسكري الاستراتيجي، اللواء سمير فرج:
توقيت حدوث هذا المشهد في السودان هو أن أمريكا وأوروبا تريدان شغل أنظار العالم عما يحدث بين روسيا وأوكرانيا، لأنها ملت من استمرار الصراع، وخاصة أن الانتخابات الأمريكية بدأت تقرع على الأبواب، وسط رفض المجتمع الأمريكي لدعم كييف.
التفاصيل في الملف الصوتي...