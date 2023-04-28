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خلال 10 أيام... انتشال جثامين 210 مهاجرين قبالة سواحل تونس
خلال 10 أيام... انتشال جثامين 210 مهاجرين قبالة سواحل تونس
كشفت السلطات التونسية، أنها انتشلت خلال 10 أيام من الشهر الجاري، جثامين 210 مهاجرين كانوا يقصدون السواحل الأوروبية قبالة سواحل البلاد. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T15:42+0000
2023-04-28T15:42+0000
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وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، في بيان، أن الوحدات البحرية التابعة لإقليم الحرس البحري في الوسط (صفاقس، قرقنة والمهدية)، تمكنت خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 27 أبريل/نيسان الجاري من انتشال 210 جثث.وأكد وفق إذاعة "شمس إف إم" المحلية، أن "المعاينات الأولية تعود لجنسيات من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك في انتظار استكمال تقارير الطب الشرعي".وتسجل تونس التي يبعد ساحلها أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بانتظام محاولات المهاجرين، ومعظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، للمغادرة إلى إيطاليا.وقبل أسبوعين، أعلن الحرس الوطني التونسي أنه أنقذ أو اعترض "14406 أشخاص، 13138 منهم من أفريقيا جنوب الصحراء، والباقي تونسيون"، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، أي أكثر من خمسة أضعاف الرقم المسجل في الفترة نفسها من عام 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230420/وزيرا-الداخلية-التونسي-والإيطالي-يبحثان-جهود-التصدي-للهجرة-غير-الشرعية-1076134013.html
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الأخبار, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الأخبار, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

خلال 10 أيام... انتشال جثامين 210 مهاجرين قبالة سواحل تونس

15:42 GMT 28.04.2023
© AFP 2023 / Marcos Moreno / قارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق
قارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© AFP 2023 / Marcos Moreno /
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كشفت السلطات التونسية، أنها انتشلت خلال 10 أيام من الشهر الجاري، جثامين 210 مهاجرين كانوا يقصدون السواحل الأوروبية قبالة سواحل البلاد.
وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، في بيان، أن الوحدات البحرية التابعة لإقليم الحرس البحري في الوسط (صفاقس، قرقنة والمهدية)، تمكنت خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 27 أبريل/نيسان الجاري من انتشال 210 جثث.
وأكد وفق إذاعة "شمس إف إم" المحلية، أن "المعاينات الأولية تعود لجنسيات من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك في انتظار استكمال تقارير الطب الشرعي".
علم تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
وزيرا الداخلية التونسي والإيطالي يبحثان جهود التصدي للهجرة غير الشرعية
20 أبريل, 18:25 GMT
وتسجل تونس التي يبعد ساحلها أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بانتظام محاولات المهاجرين، ومعظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، للمغادرة إلى إيطاليا.
وقبل أسبوعين، أعلن الحرس الوطني التونسي أنه أنقذ أو اعترض "14406 أشخاص، 13138 منهم من أفريقيا جنوب الصحراء، والباقي تونسيون"، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، أي أكثر من خمسة أضعاف الرقم المسجل في الفترة نفسها من عام 2022.
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