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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230428/دبابات-تي-72-تدمر-مركز-قيادة-أوكراني-وتختفي-خلف-التضاريس-فيديو-1076404053.html
دبابات "تي 72" تدمر مركز قيادة أوكراني وتختفي خلف التضاريس... فيديو
دبابات "تي 72" تدمر مركز قيادة أوكراني وتختفي خلف التضاريس... فيديو
تواصل الدبابات الروسية في المنطقة الغربية من العملية العسكرية الخاصة تقديم الدعم الناري لوحدات المشاة الآلية في المنطقة، ما يضمن نجاح عمليات هجوم القوات... 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T08:54+0000
2023-04-28T08:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
رصد عسكري
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كتبت وزارة الدفاع الروسية على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن "دبابات "تي 72" تطلق نيران مباشرة على الخط الأمامي للعدو، ومن مواقع إطلاق النار المتخفية خلف التضاريس وفي الملاجئ، وهذا ما يجعلها غير مرئية لأحد. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تلحق أضرارًا فعالة وتوفر الدفاع النشط والعمل الهجومي لوحدات المشاة الآلية".وبحسب موقع وزارة الدفاع الروسية: "تعمل دبابات "تي 72" من مواقع إطلاق نار مغلقة، وتدمر القوى البشرية الخفية للعدو، وتعمل كمدافع ذاتية الدفع. تتم عملية إطلاق النار على الهدف بمساعدة طائرة دون طيارالتي تلتقط كاميرتها الهدف".وأفاد قائد الدبابة الذي يحمل الاسم الحركي "سكارابيه": " يتعين عليك الوصول بسرعة، وضرب الهدف، والمغادرة. وجدنا مجموعة معادية تم إبلاغنا بالإحداثيات، غادرنا على الفور وعملت بها. كانت المسافة نحو 7 كيلومترات. كانوا يعملون من مواقع مغلقة لضرب الأهداف. في هذه الحالة تعمل الدبابة كمدفعية".وأشار قائد الدبابة: "أينما يقرر العدو التحرك، ستكون عناصر الاستطلاع من بين أول من يكتشف ذلك وينقل الإحداثيات إلى القيادة. بالطبع، سيكون النصر لنا، نحن نعمل بنجاح، بوضوح بسلاسة".وأفادت وزارة الدفاع : "نجحت الدبابات في ضرب أهداف تقع على مسافة كبيرة وبعيدة عن خط الرؤية. وفقا للإحداثيات التي تم الحصول عليها بمساعدة الطائرات دون طيار، تم تدمير مراكز المراقبة ومستودعات الذخيرة، وكذلك المعدات العسكرية الأجنبية من مواقع إطلاق النار".
https://sputnikarabic.ae/20230428/إعلام-المخزون-الاحتياطي-للسلاح-الأمريكي-في-إسرائيل-تقلص-بسبب-الأزمة-الأوكرانية-1076402183.html
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سلاح روسيا, رصد عسكري
سلاح روسيا, رصد عسكري

دبابات "تي 72" تدمر مركز قيادة أوكراني وتختفي خلف التضاريس... فيديو

08:54 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 08:55 GMT 28.04.2023)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصوردبابات "تي-72بي3" خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022
دبابات تي-72بي3 خلال بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد النصر على ألمانيا النازية في حقل ألابينو العسمكري في ضواحي موسكو، 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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تواصل الدبابات الروسية في المنطقة الغربية من العملية العسكرية الخاصة تقديم الدعم الناري لوحدات المشاة الآلية في المنطقة، ما يضمن نجاح عمليات هجوم القوات الروسية.
كتبت وزارة الدفاع الروسية على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن "دبابات "تي 72" تطلق نيران مباشرة على الخط الأمامي للعدو، ومن مواقع إطلاق النار المتخفية خلف التضاريس وفي الملاجئ، وهذا ما يجعلها غير مرئية لأحد. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تلحق أضرارًا فعالة وتوفر الدفاع النشط والعمل الهجومي لوحدات المشاة الآلية".
وبحسب موقع وزارة الدفاع الروسية: "تعمل دبابات "تي 72" من مواقع إطلاق نار مغلقة، وتدمر القوى البشرية الخفية للعدو، وتعمل كمدافع ذاتية الدفع. تتم عملية إطلاق النار على الهدف بمساعدة طائرة دون طيارالتي تلتقط كاميرتها الهدف".

وبحسب الفيديو المنشورعلى موقع الدفاع، في أحد اتجاهات المنطقة الغربية من العملية العسكرية الخاصة، من أجل تقدم وحدات المشاة الآلية، تقدمت دبابات "تي 72" إلى الخط الأمامي لدفاع العدو ووجهت ضربة نارية قوية واختفت. وبعد تلقي تأكيد تدمير العدو، غادر الطاقم إلى منطقة الانتظار.

مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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07:49 GMT
وأفاد قائد الدبابة الذي يحمل الاسم الحركي "سكارابيه": " يتعين عليك الوصول بسرعة، وضرب الهدف، والمغادرة. وجدنا مجموعة معادية تم إبلاغنا بالإحداثيات، غادرنا على الفور وعملت بها. كانت المسافة نحو 7 كيلومترات. كانوا يعملون من مواقع مغلقة لضرب الأهداف. في هذه الحالة تعمل الدبابة كمدفعية".

وأضاف قائد الدبابة: "لدينا طاقم ممتاز. لقد خضنا العديد من المعارك، لدينا تنسيق جيد".

وأشار قائد الدبابة: "أينما يقرر العدو التحرك، ستكون عناصر الاستطلاع من بين أول من يكتشف ذلك وينقل الإحداثيات إلى القيادة. بالطبع، سيكون النصر لنا، نحن نعمل بنجاح، بوضوح بسلاسة".
وأفادت وزارة الدفاع : "نجحت الدبابات في ضرب أهداف تقع على مسافة كبيرة وبعيدة عن خط الرؤية. وفقا للإحداثيات التي تم الحصول عليها بمساعدة الطائرات دون طيار، تم تدمير مراكز المراقبة ومستودعات الذخيرة، وكذلك المعدات العسكرية الأجنبية من مواقع إطلاق النار".
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