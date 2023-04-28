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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230428/دبلوماسي-إيراني-لـسبوتنيك-سياسات-الغرب-كانت-أحد-الأسباب-الرئيسية-للأزمة-الأوكرانية-1076400373.html
دبلوماسي إيراني لـ"سبوتنيك": سياسات الغرب كانت أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الأوكرانية
دبلوماسي إيراني لـ"سبوتنيك": سياسات الغرب كانت أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الأوكرانية
أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في فيينا، محسن نظيري، أن سياسات الولايات المتحدة والدول الغربية، كانت أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع الأزمة الأوكرانية. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T07:01+0000
2023-04-28T07:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال نظيري في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تدين إيران تبني الولايات المتحدة والدول الغربية عقلية الهيمنة والنزعة الأحادية التي تعود لحقبة الحرب الباردة".وأضاف نظيري أن السياسات الغربية والتحالفات الإقليمية مثل حلف الناتو، كانت أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع العديد من الأزمات في العالم، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية.وتابع الدبلوماسي الإيراني:وأردف بقوله: "لقد حان الوقت لتفعيل الدبلوماسية الحقيقية، من أجل وضع حد للنزاع، وجميع الأعمال الأحادية، بدلا من تأجيج الحرب، وتوجيه اتهامات بلا أساس إلى الآخرين والإصرار على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230428/وزير-الدفاع-الإيراني-الغرب-يسعى-وراء-حرب-استنزاف-في-أوكرانيا-1076398950.html
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إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار أوكرانيا, حصري, الناتو
إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار أوكرانيا, حصري, الناتو

دبلوماسي إيراني لـ"سبوتنيك": سياسات الغرب كانت أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الأوكرانية

07:01 GMT 28.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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حصري
أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في فيينا، محسن نظيري، أن سياسات الولايات المتحدة والدول الغربية، كانت أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع الأزمة الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وقال نظيري في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تدين إيران تبني الولايات المتحدة والدول الغربية عقلية الهيمنة والنزعة الأحادية التي تعود لحقبة الحرب الباردة".
منظر لساحة سفوبودا (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الدفاع الإيراني: الغرب يسعى وراء حرب استنزاف في أوكرانيا
05:36 GMT
وأضاف نظيري أن السياسات الغربية والتحالفات الإقليمية مثل حلف الناتو، كانت أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع العديد من الأزمات في العالم، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية.
وتابع الدبلوماسي الإيراني:
يتعين على المجتمع الدولي تعزيز جهوده للتوصل إلى تسوية سلمية عاجلة لهذه الأزمة من خلال الدبلوماسية.
وأردف بقوله: "لقد حان الوقت لتفعيل الدبلوماسية الحقيقية، من أجل وضع حد للنزاع، وجميع الأعمال الأحادية، بدلا من تأجيج الحرب، وتوجيه اتهامات بلا أساس إلى الآخرين والإصرار على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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