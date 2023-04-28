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https://sputnikarabic.ae/20230428/رئيس-وزراء-بولندا-سنطلب-من-أوروبا-فحص-صادرات-المنتجات-الأوكرانية-من-جهة-انتهاكات-السوق-1076405531.html
رئيس وزراء بولندا: سنطلب من أوروبا فحص صادرات المنتجات الأوكرانية من جهة انتهاكات السوق
رئيس وزراء بولندا: سنطلب من أوروبا فحص صادرات المنتجات الأوكرانية من جهة انتهاكات السوق
أكد رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الجمعة، أن بولندا ستطلب من المفوضية الأوروبية فحص الصادرات الغذائية من أوكرانيا من جهة انتهاكات السوق. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T09:15+0000
2023-04-28T09:15+0000
العالم
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وقال مورافيتسكي للصحفيين: "سنقدم طلبًا إلى المفوضية الأوروبية للتحقق من انتهاك السوق في عدة مجالات، مثل الدواجن والبيض ومنتجات الألبان".وأضاف مورافيتسكي: "نريد التحقق بصدق من تأثير هذه المنتجات على السوق البولندية خلال الأشهر القليلة الماضية والمخاطر المرتبطة بزعزعة استقرار السوق البولندية في المستقبل".في الوقت نفسه، لفت مورافيتسكي إلى أنه يمكن لبولندا إلغاء القيود الوطنية المفروضة على المنتجات الغذائية الأوكرانية إذا تم اتخاذ قرار بهذا الصدد على مستوى عموم أوروبا.وخلص رئيس الوزراء بالقول: "هذا يعني نقل هذا الحظر على استيراد الحبوب والذرة وبذور اللفت الزيتي إلى لائحة أوروبية. عندها سيكون بإمكاننا الابتعاد عن قواعدنا واعتماد القواعد الأوروبية".في وقت سابق، حظرت بولندا استيراد مجموعة واسعة من المواد الغذائية من أوكرانيا.وتشمل هذه القائمة الحبوب والسكر والأطعمة الجافة والبذور والقفزات والكتان والقنب والفواكه والخضروات والفواكه والخضروات المصنعة والنبيذ ولحم البقر ولحم العجل والحليب ومنتجات الألبان ولحم الخنزير ولحم الضأن والماعز والبيض ولحوم الدواجن، بالإضافة إلى الكحول الإيثيلي من أصل زراعي ومنتجات تربية النحل.
https://sputnikarabic.ae/20230416/-قرار-بولندا-بحظر-استيراد-الحبوب-الزراعية-من-أوكرانيا-يثير-غضب-كييف-1075968664.html
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العالم

رئيس وزراء بولندا: سنطلب من أوروبا فحص صادرات المنتجات الأوكرانية من جهة انتهاكات السوق

09:15 GMT 28.04.2023
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورجمع محصول الحبوب في روسيا
جمع محصول الحبوب في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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أكد رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الجمعة، أن بولندا ستطلب من المفوضية الأوروبية فحص الصادرات الغذائية من أوكرانيا من جهة انتهاكات السوق.
وقال مورافيتسكي للصحفيين: "سنقدم طلبًا إلى المفوضية الأوروبية للتحقق من انتهاك السوق في عدة مجالات، مثل الدواجن والبيض ومنتجات الألبان".
وأضاف مورافيتسكي: "نريد التحقق بصدق من تأثير هذه المنتجات على السوق البولندية خلال الأشهر القليلة الماضية والمخاطر المرتبطة بزعزعة استقرار السوق البولندية في المستقبل".
في الوقت نفسه، لفت مورافيتسكي إلى أنه يمكن لبولندا إلغاء القيود الوطنية المفروضة على المنتجات الغذائية الأوكرانية إذا تم اتخاذ قرار بهذا الصدد على مستوى عموم أوروبا.
كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
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وخلص رئيس الوزراء بالقول: "هذا يعني نقل هذا الحظر على استيراد الحبوب والذرة وبذور اللفت الزيتي إلى لائحة أوروبية. عندها سيكون بإمكاننا الابتعاد عن قواعدنا واعتماد القواعد الأوروبية".
في وقت سابق، حظرت بولندا استيراد مجموعة واسعة من المواد الغذائية من أوكرانيا.
وتشمل هذه القائمة الحبوب والسكر والأطعمة الجافة والبذور والقفزات والكتان والقنب والفواكه والخضروات والفواكه والخضروات المصنعة والنبيذ ولحم البقر ولحم العجل والحليب ومنتجات الألبان ولحم الخنزير ولحم الضأن والماعز والبيض ولحوم الدواجن، بالإضافة إلى الكحول الإيثيلي من أصل زراعي ومنتجات تربية النحل.
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