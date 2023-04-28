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https://sputnikarabic.ae/20230428/روساتوم-الروسية-تعتزم-تزويد-الصين-بمستحضرات-طبية-متطورة-لعلاج-السرطان-1076412176.html
"روساتوم" الروسية تعتزم تزويد الصين بمستحضرات طبية متطورة لعلاج السرطان
"روساتوم" الروسية تعتزم تزويد الصين بمستحضرات طبية متطورة لعلاج السرطان
أعلنت شركة "روساتوم" الروسية أنها تعتزم تزويد الصين بمستحضرات طبية مشعة متطورة تستخدم لعلاج السرطان. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T11:02+0000
2023-04-28T11:02+0000
روسيا
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وذكرت الشركة الروسية على موقعها الإلكتروني أنه تم الاتفاق بين روسيا والصين خلال اجتماع لعلماء نوويين روس وصينيين في معهد الأبحاث العلمية التابع لمؤسسة للمفاعلات في منطقة أوليانوفسك. وأشارت المؤسسة الروسية في بيانها: "نلاحظ النتائج العالية لأنشطتنا، حيث تم الاتفاق على توسيع نطاق المنتجات التي سيتم تصديرها إلى الصين، لافتةً إلى أن هذه المنتجات مرتبطة بالصناعة والطب النووي، وتم تحديد فرص جديدة لمزيد من التطوير.وبهذا الصدد، قال مدير معهد بحوث المفاعلات الذرية الروسية، ألكسندر توزوف، إن المنتجات الجديدة الواعدة باتت جاهزة للسوق، بما في ذلك للمستهلكين الصينيين للأدوية القائمة.ووفقًا للبيان، فإن حصة الشركة في السوق الصينية لمنتجات التقنية والطبية تزيد على 80%.
https://sputnikarabic.ae/20230418/روساتوم-تبتكر-صفائح-نيوبيوم-عالية-النقاء-لتصنيع-منشآت-بحثية-عملاقة-1076044444.html
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روسيا

"روساتوم" الروسية تعتزم تزويد الصين بمستحضرات طبية متطورة لعلاج السرطان

11:02 GMT 28.04.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov /  / الانتقال إلى بنك الصورروساتوم
روساتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov /
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أعلنت شركة "روساتوم" الروسية أنها تعتزم تزويد الصين بمستحضرات طبية مشعة متطورة تستخدم لعلاج السرطان.
وذكرت الشركة الروسية على موقعها الإلكتروني أنه تم الاتفاق بين روسيا والصين خلال اجتماع لعلماء نوويين روس وصينيين في معهد الأبحاث العلمية التابع لمؤسسة للمفاعلات في منطقة أوليانوفسك.
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وأشارت المؤسسة الروسية في بيانها: "نلاحظ النتائج العالية لأنشطتنا، حيث تم الاتفاق على توسيع نطاق المنتجات التي سيتم تصديرها إلى الصين، لافتةً إلى أن هذه المنتجات مرتبطة بالصناعة والطب النووي، وتم تحديد فرص جديدة لمزيد من التطوير.
وبهذا الصدد، قال مدير معهد بحوث المفاعلات الذرية الروسية، ألكسندر توزوف، إن المنتجات الجديدة الواعدة باتت جاهزة للسوق، بما في ذلك للمستهلكين الصينيين للأدوية القائمة.
ووفقًا للبيان، فإن حصة الشركة في السوق الصينية لمنتجات التقنية والطبية تزيد على 80%.
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