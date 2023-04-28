https://sputnikarabic.ae/20230428/روسيا-تعتزم-إنتاج-32-ألف-طائرة-مسيرة-سنويا-بحلول-عام-2030-1076396864.html
روسيا تعتزم إنتاج 32 ألف طائرة مسيرة سنويا بحلول عام 2030
روسيا تعتزم إنتاج 32 ألف طائرة مسيرة سنويا بحلول عام 2030
أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلوسوف، أن روسيا تخطط لإنتاج 18 ألف طائرة مسيرة سنويا بحلول عام 2026 و32 ألفًا بحلول عام 2030. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T00:41+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيلوسوف خلال اجتماع بشأن الطائرات المسيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: نعول على أن القطاع الصناعي الروسي بحلول نهاية دورة الميزانية القادمة - أي بنهاية عام 2026 - ستكون قادرة على الوصول إلى إنتاج الطائرات مسيرة بمقدار 18 ألف جهاز في السنة. هذا دون الأخذ بعين الاعتبار الطائرات بدون طيار خفيفة الوزن التي يقل وزنها عن كيلو غرام واحد بمستوى تغطية للطلب المحلي حوالي 52٪. وبحلول عام 2030، الوصول إلى حجم 32 ألف في السنة، بمستوى تغطية للطلب [المحلي] حوالي 70٪".وأضاف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أيضًا، أن مستوى تغطية الطلب المحلي للطائرات المسيرة في الوقت الحالي يزيد عن 30٪.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد شدد على أن هناك إمكانات تطويرية واعدة في مجال الطائرات المسيرة في روسيا التي يجب أن تكون متقدمة بخطوة واحدة عن منافسيها، وضرورة توطين تطوير وإنتاج تقنيات روسية متقدمة.وأشار الرئيس الروسي إلى أن تطوير المركبات غير المأهولة سيكون أحد المجالات الرئيسية لتطوير روسيا، مشدداً على ضرورة مساعدة الشركات الخاصة الروسية على جميع المستويات: الفيدرالية والإقليمية والبلدية، وعدم السماح بالاحتكار في هذا السوق.
https://sputnikarabic.ae/20230323/مدفيديف-حول-انضمام-أوكرانيا-للناتو-روسيا-تحصل-على-جار-يرغب-بتصنيع-السلاح-النووي-1075055257.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, سلاح روسيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, سلاح روسيا, العالم
روسيا تعتزم إنتاج 32 ألف طائرة مسيرة سنويا بحلول عام 2030
00:41 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 00:42 GMT 28.04.2023) تابعنا عبر
أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلوسوف، أن روسيا تخطط لإنتاج 18 ألف طائرة مسيرة سنويا بحلول عام 2026 و32 ألفًا بحلول عام 2030.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بيلوسوف خلال اجتماع بشأن الطائرات المسيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: نعول على أن القطاع الصناعي الروسي بحلول نهاية دورة الميزانية القادمة - أي بنهاية عام 2026 - ستكون قادرة على الوصول إلى إنتاج الطائرات مسيرة بمقدار 18 ألف جهاز في السنة. هذا دون الأخذ بعين الاعتبار الطائرات بدون طيار خفيفة الوزن التي يقل وزنها عن كيلو غرام واحد بمستوى تغطية للطلب المحلي حوالي 52٪. وبحلول عام 2030، الوصول إلى حجم 32 ألف في السنة، بمستوى تغطية للطلب [المحلي] حوالي 70٪".
وأضاف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أيضًا، أن مستوى تغطية الطلب المحلي للطائرات المسيرة في الوقت الحالي يزيد عن 30٪.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد شدد على أن هناك إمكانات تطويرية واعدة في مجال الطائرات المسيرة
في روسيا التي يجب أن تكون متقدمة بخطوة واحدة عن منافسيها، وضرورة توطين تطوير وإنتاج تقنيات روسية متقدمة.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن تطوير المركبات غير المأهولة سيكون أحد المجالات الرئيسية لتطوير روسيا، مشدداً على ضرورة مساعدة الشركات الخاصة الروسية على جميع المستويات: الفيدرالية والإقليمية والبلدية، وعدم السماح بالاحتكار في هذا السوق.