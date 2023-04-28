https://sputnikarabic.ae/20230428/زلزال-قوي-يضرب-شمال-شرقي-إيران-1076399354.html
زلزال قوي يضرب شمال شرقي إيران
زلزال قوي يضرب شمال شرقي إيران
ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر محافظة خراسان، الواقعة شمال شرقي إيران، فجر اليوم الجمعة. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T05:55+0000
2023-04-28T05:55+0000
2023-04-28T05:55+0000
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ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، أن الزلزال الذي ضرب محافظة خراسان وقع في الساعة 2 و9 دقائق و1 ثانية من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الساعة 10 و39 دقيقة و1 ثانية من مساء الخميس بتوقيت غرينتش).وأكد المركز الإيراني أن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض في ضواحي مدينة زبرخان التابعة لمدينة نيشابور، على بعد 41 كم جنوب غرب مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية، شمال شرقي إيران، وكان مركزه عند التقاء خطي العرض 35.866 والطول 59.248.وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، بأنه لم تصل حتى الآن أي تقارير بشأن وقوع أضرار جراء هذا الزلزال.يشار إلى أن إيران قد تعرضت في الرابع من الشهر الجاري إلى زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، عند بلدة فارياب عند الخط الفاصل بين محافظة هرمزكان ومحافظة كرمان، جنوب شرقي إيران، ولم يسفر عن أضرار.وشهدت إيران أعنف زلزال دموية في عام 1990، عندما تسبب زلزال بقوة 7.7 درجة في مقتل 37 ألف شخص على الأقل، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، في مقاطعتي جيلان وزنجان الشمالية الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230401/زلزال-بقوة-5-درجات-يضرب-جنوبي-إيران-1075416557.html
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زلزال, إيران, أخبار إيران, الأخبار, العالم
زلزال, إيران, أخبار إيران, الأخبار, العالم
زلزال قوي يضرب شمال شرقي إيران
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ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر محافظة خراسان، الواقعة شمال شرقي إيران، فجر اليوم الجمعة.
ونقلت وكالة
"إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، أن الزلزال الذي ضرب محافظة خراسان وقع في الساعة 2 و9 دقائق و1 ثانية من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الساعة 10 و39 دقيقة و1 ثانية من مساء الخميس بتوقيت غرينتش).
وأكد المركز الإيراني
أن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض في ضواحي مدينة زبرخان التابعة لمدينة نيشابور، على بعد 41 كم جنوب غرب مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية، شمال شرقي إيران، وكان مركزه عند التقاء خطي العرض 35.866 والطول 59.248.
وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، بأنه لم تصل حتى الآن أي تقارير بشأن وقوع أضرار جراء هذا الزلزال.
يشار إلى أن إيران قد تعرضت في الرابع من الشهر الجاري إلى زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، عند بلدة فارياب عند الخط الفاصل بين محافظة هرمزكان ومحافظة كرمان، جنوب شرقي إيران، ولم يسفر عن أضرار.
وشهدت إيران أعنف زلزال دموية
في عام 1990، عندما تسبب زلزال بقوة 7.7 درجة في مقتل 37 ألف شخص على الأقل، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، في مقاطعتي جيلان وزنجان الشمالية الغربية.