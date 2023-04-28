https://sputnikarabic.ae/20230428/زوجان-من-غزة-يحولان-نبتة-الألوفيرا-إلى-مصدر-دخل--1076423064.html

زوجان من غزة يحولان نبتة الألوفيرا إلى مصدر دخل

زوجان من غزة يحولان نبتة الألوفيرا إلى مصدر دخل

استطاع الزوجان الفلسطينيان، سلامة وآلاء بدوان، من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، من تحويل الألوفيرا إلى مصدر دخل، من خلال زراعة نبتة صبار الألوفيرا على سطح... 28.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-28T13:35+0000

2023-04-28T13:35+0000

2023-04-28T13:35+0000

العالم العربي

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وبعد سنوات من زراعتهما للألوفيرا، أدركا أنهما يحتفظان ببارقة أمل داخل القوارير البلاستيكية المنتشرة على سطح المنزل، فكانت الفكرة في استغلالها في مشروع اقتصادي يساعدهما على متطلبات الحياة، ويقول سلامة بدوان لوكالة "سبوتنيك": "كانت البداية هي استغلال السطح وعمل منتزه خاص صديق للبيئة، وقمت بزراعة كمية كبيرة من الصبار، وعندما وجدت كمية كبيرة من الألوفيرا، قمت وزوجتي باستغلالها في هذا المشروع، بعد دراسة وتفكير استطعنا تحويل جل الألوفيرا إلى صابون طبيعي خالٍ من المواد الكيميائية".وأضافت آلاء بدوان: "لقد كان العمل مع الألوفيرا في البداية كهواية، وتعلمت من خلال مواقع الإنترنت كيفية عمل صابون لا يؤذي البشرة، ومن ثم طورت نفسي وأخذت دورة في غزة مع مختص كيميائي، وأصبحت جاهزة لعمل صابون طبيعي آمن وخالٍ من المواد الكيميائية".ويتم تقسيم العمل بين الزوجين، فسلامة يقوم بالاعتناء بشتلات الألوفيرا، وزراعة المزيد منها من خلال استخدام إطارات المركبات التالفة والعلب البلاستيكية الفارغة والناتجة عن الألبان والحلويات، وأما آلاء فتقوم بالمعمل الصغير داخل بيتها بإضافة الزيوت الطبيعية إلى جل الألوفيرا والبدء في عملية التصنيع بعد أن ينضم سلامة إليها الذي يقول لـ "سبوتنيك": "أهم مرحلة في التصنيع هي الحفاظ على الألوفيرا من التأكسد والتعفن، وطريقة المزج أتقناها بشكلها الصحيح"، وتضيف آلاء: " بعد المزج أقوم بوضع الخليط في قوالب واتركها حتى تتم عملية التصبن، ثم أقوم بفحصها وتزيينها وتصويرها لعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي ليراها الناس ويطلبوها".مشروع الألوفيرا واجه عدة معيقات أهمها أن الزراعة على سطح المنزل بمساحة محددة، فلا توجد قطعة أرض كبيرة للزراعة، ولكن الزوجان سلامة وآلاء يشعران بالسعادة لنجاح المشروع ودعم الأهل والأصدقاء، وتوفير مصدر دخل يساعدهما في تأمين احتياجاتهما.وتعد الألوفيرا نبتة طبية قصيرة الساق استخدمها الإنسان منذ قرون عديدة لقيمتها العلاجية للبشرة، حيث أطلق عليها المصريون القدماء اسم نبات الخلود، وتستخدم الألوفيرا عالميا على نطاق واسع في بعض المنتجات والمكمّلات الغذائية أو مستحضرات التجميل وكذلك في العلاج بالأعشاب.

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