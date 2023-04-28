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https://sputnikarabic.ae/20230428/زيلينسكي-يدعو-الاتحاد-الأوروبي-إلى-حل-الحظر-المفروض-على-استيراد-المنتجات-الزراعية-من-أوكرانيا-1076435188.html
زيلينسكي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى حل الحظر المفروض على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا
زيلينسكي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى حل الحظر المفروض على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا
دعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى حل مشكلة الحظر على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية لعدد من الدول الأوروبية، مؤكدا أنه ناقش ذلك مع رئيس المجلس... 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T17:11+0000
2023-04-28T17:11+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
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وكتب زيلينسكي، في منشور عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الجمعة: "ناقشنا الحظر الذي تفرضه بعض الدول المجاورة على استيراد المنتجات الزراعية. وقد أعربت عن قلقنا العميق إزاء مثل هذه القرارات، وشددت على أن هذه الخطوات تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية الشراكة والاتفاقيات الأساسية للاتحاد الأوروبي. ودعوت إلى حل الموقف مع مراعاة تشريعات الاتحاد الأوروبي واتفاقية الشراكة ومصالح جميع الأطراف".وأعلنت بولندا والمجر، وسط احتجاجات من المزارعين المحليين، نهاية الأسبوع الماضي، عن تعليق استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية التي تدخل السوق الأوروبية دون رسوم.وأعلنت سلوفاكيا يوم الاثنين، تعليق استيراد الحبوب والمنتجات الفردية الأخرى من أوكرانيا، وعشية ذلك، أصبح من المعروف أن بلغاريا تدرس أيضًا إمكانية فرض حظر مؤقت على استيراد الحبوب الأوكرانية.
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العالم, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي
العالم, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي

زيلينسكي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى حل الحظر المفروض على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا

17:11 GMT 28.04.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى باريس
زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
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دعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى حل مشكلة الحظر على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية لعدد من الدول الأوروبية، مؤكدا أنه ناقش ذلك مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل.
وكتب زيلينسكي، في منشور عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الجمعة: "ناقشنا الحظر الذي تفرضه بعض الدول المجاورة على استيراد المنتجات الزراعية. وقد أعربت عن قلقنا العميق إزاء مثل هذه القرارات، وشددت على أن هذه الخطوات تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية الشراكة والاتفاقيات الأساسية للاتحاد الأوروبي. ودعوت إلى حل الموقف مع مراعاة تشريعات الاتحاد الأوروبي واتفاقية الشراكة ومصالح جميع الأطراف".
وأعلنت بولندا والمجر، وسط احتجاجات من المزارعين المحليين، نهاية الأسبوع الماضي، عن تعليق استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية التي تدخل السوق الأوروبية دون رسوم.
وأعلنت سلوفاكيا يوم الاثنين، تعليق استيراد الحبوب والمنتجات الفردية الأخرى من أوكرانيا، وعشية ذلك، أصبح من المعروف أن بلغاريا تدرس أيضًا إمكانية فرض حظر مؤقت على استيراد الحبوب الأوكرانية.
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