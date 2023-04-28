https://sputnikarabic.ae/20230428/سماع-دوي-انفجار-واستخدام-مضادات-الطائرات-في-الخرطوم-في-أول-يوم-لتجديد-الهدنة-1076399092.html
سماع دوي انفجار واستخدام مضادات الطائرات في الخرطوم في أول يوم لتجديد الهدنة
سماع دوي انفجار واستخدام مضادات الطائرات في الخرطوم في أول يوم لتجديد الهدنة
أفاد شهود عيان، اليوم الجمعة، بأن الاقتتال الدائر بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مستمر في أجزاء العاصمة الخرطوم، وذلك في أول يوم لتجديد الهدنة 72... 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T05:37+0000
2023-04-28T05:37+0000
2023-04-28T05:47+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وقال شهود العيان لوكالة "سبوتنيك"، إنه سمع أصوات انفجار واستخدام مضادات الطائرات في أنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم في أول يوم لتجديد الهدنة.وأعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مساء الخميس، الموافقة على تمديد الهدنة 72 ساعة.وكانت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية قد اقترحتا تمديد الهدنة الحالية التي انتهت الخميس، مدة 72 ساعة إضافية.وأعلنت واشنطن أن هناك مبادرة تهدف لإطلاق وساطة حوارية، تستضيفها الرياض في الأسابيع المقبلة، لجمع طرفي الصراع في السودان.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230427/5-دول-مجاورة-للسودان-في-صراعات-مستمرة-أين-يلجأ-السودانيون-من-الحرب؟-1076363918.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, حصري
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, حصري
سماع دوي انفجار واستخدام مضادات الطائرات في الخرطوم في أول يوم لتجديد الهدنة
05:37 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 05:47 GMT 28.04.2023) تابعنا عبر
حصري
أفاد شهود عيان، اليوم الجمعة، بأن الاقتتال الدائر بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مستمر في أجزاء العاصمة الخرطوم، وذلك في أول يوم لتجديد الهدنة 72 ساعة إضافية.
الخرطوم - سبوتنيك. وقال شهود العيان لوكالة "سبوتنيك
"، إنه سمع أصوات انفجار واستخدام مضادات الطائرات في أنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم في أول يوم لتجديد الهدنة.
وأعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مساء الخميس، الموافقة على تمديد الهدنة 72 ساعة.
وكانت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية
قد اقترحتا تمديد الهدنة الحالية التي انتهت الخميس، مدة 72 ساعة إضافية.
وأعلنت واشنطن أن هناك مبادرة تهدف لإطلاق وساطة حوارية، تستضيفها الرياض في الأسابيع المقبلة، لجمع طرفي الصراع في السودان.
يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان
يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع
، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.