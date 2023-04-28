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https://sputnikarabic.ae/20230428/شهود-عيان-لـ-سبوتنيك-استمرار-الاشتباكات-قرب-مبنى-الإذاعة-والتلفزيون-السوداني-رغم-الهدنة-1076409251.html
شهود عيان لـ "سبوتنيك": استمرار الاشتباكات قرب مبنى الإذاعة والتلفزيون السوداني رغم الهدنة
شهود عيان لـ "سبوتنيك": استمرار الاشتباكات قرب مبنى الإذاعة والتلفزيون السوداني رغم الهدنة
قال شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" إن الاشتباكات تدور بالقرب من مبنى تابع للإذاعة والتلفزيون السوداني، رغم الهدنة. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T10:31+0000
2023-04-28T10:31+0000
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الخرطوم- سبوتنيك. ووفقا لما نقله مراسل "سبوتنيك" عن شهود عيان، فقد تواصلت الاشتباكات بين القوات المسلحة النظامية السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان الواقعة بالقرب من الخرطوم، على الرغم من وقف إطلاق النار الجديد لمدة 72 ساعة والذي دخل حيز التنفيذ صباح الوم الجمعة.في غضون ذلك، أطلقت مجموعة الدعم السريع عملية أنظمة الدفاع الجوي في الخرطوم لإسقاط طائرات الجيش السوداني، حيث يمكن سماع الدفاع الجوي أثناء العمل في مناطق مختلفة من الجزء الرئيسي من العاصمة.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب، وسط حالة من الترقب الدولي لما سيفسر عنه الصراع في السودان.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.وقالت وزارة الصحة السودانية إن نحو 600 شخص لقوا حتفهم حتى الآن في الاشتباكات.طالع أيضا: تعرض طائرة تركية لإطلاق نار وإصابة أحد أفراد طاقمها أثناء هبوطها في السودان
https://sputnikarabic.ae/20230428/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
https://sputnikarabic.ae/20230425/أهم-4-أسئلة-فرضها-الصراع-الدائر-في-السودان-1076278760.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان
الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان

شهود عيان لـ "سبوتنيك": استمرار الاشتباكات قرب مبنى الإذاعة والتلفزيون السوداني رغم الهدنة

10:31 GMT 28.04.2023
© AFP 2023جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© AFP 2023
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قال شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" إن الاشتباكات تدور بالقرب من مبنى تابع للإذاعة والتلفزيون السوداني، رغم الهدنة.
الخرطوم- سبوتنيك. ووفقا لما نقله مراسل "سبوتنيك" عن شهود عيان، فقد تواصلت الاشتباكات بين القوات المسلحة النظامية السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان الواقعة بالقرب من الخرطوم، على الرغم من وقف إطلاق النار الجديد لمدة 72 ساعة والذي دخل حيز التنفيذ صباح الوم الجمعة.
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في غضون ذلك، أطلقت مجموعة الدعم السريع عملية أنظمة الدفاع الجوي في الخرطوم لإسقاط طائرات الجيش السوداني، حيث يمكن سماع الدفاع الجوي أثناء العمل في مناطق مختلفة من الجزء الرئيسي من العاصمة.

وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، مساء الخميس، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.

يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب، وسط حالة من الترقب الدولي لما سيفسر عنه الصراع في السودان.
علم السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
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25 أبريل, 16:33 GMT
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.

كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

وقالت وزارة الصحة السودانية إن نحو 600 شخص لقوا حتفهم حتى الآن في الاشتباكات.
طالع أيضا: تعرض طائرة تركية لإطلاق نار وإصابة أحد أفراد طاقمها أثناء هبوطها في السودان
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