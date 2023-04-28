https://sputnikarabic.ae/20230428/شهود-عيان-لـ-سبوتنيك-استمرار-الاشتباكات-قرب-مبنى-الإذاعة-والتلفزيون-السوداني-رغم-الهدنة-1076409251.html

شهود عيان لـ "سبوتنيك": استمرار الاشتباكات قرب مبنى الإذاعة والتلفزيون السوداني رغم الهدنة

شهود عيان لـ "سبوتنيك": استمرار الاشتباكات قرب مبنى الإذاعة والتلفزيون السوداني رغم الهدنة

قال شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" إن الاشتباكات تدور بالقرب من مبنى تابع للإذاعة والتلفزيون السوداني، رغم الهدنة. 28.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-28T10:31+0000

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الخرطوم- سبوتنيك. ووفقا لما نقله مراسل "سبوتنيك" عن شهود عيان، فقد تواصلت الاشتباكات بين القوات المسلحة النظامية السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان الواقعة بالقرب من الخرطوم، على الرغم من وقف إطلاق النار الجديد لمدة 72 ساعة والذي دخل حيز التنفيذ صباح الوم الجمعة.في غضون ذلك، أطلقت مجموعة الدعم السريع عملية أنظمة الدفاع الجوي في الخرطوم لإسقاط طائرات الجيش السوداني، حيث يمكن سماع الدفاع الجوي أثناء العمل في مناطق مختلفة من الجزء الرئيسي من العاصمة.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب، وسط حالة من الترقب الدولي لما سيفسر عنه الصراع في السودان.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.وقالت وزارة الصحة السودانية إن نحو 600 شخص لقوا حتفهم حتى الآن في الاشتباكات.طالع أيضا: تعرض طائرة تركية لإطلاق نار وإصابة أحد أفراد طاقمها أثناء هبوطها في السودان

https://sputnikarabic.ae/20230428/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html

https://sputnikarabic.ae/20230425/أهم-4-أسئلة-فرضها-الصراع-الدائر-في-السودان-1076278760.html

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