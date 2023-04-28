عربي
https://sputnikarabic.ae/20230428/شويغو-الولايات-المتحدة-وحلفاؤها-قوضوا-هيكل-الأمن-العالمي-1076399512.html
شويغو: الولايات المتحدة وحلفاؤها قوضوا هيكل الأمن العالمي
شويغو: الولايات المتحدة وحلفاؤها قوضوا هيكل الأمن العالمي
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن واشنطن وحلفاءها قوضوا بشكل خطير هيكل الأمن العالمي في محاولة للحفاظ على الهيمنة العالمية. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T06:24+0000
2023-04-28T06:24+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068037601_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_254709e34521843f5020640a66b2a132.jpg
وقال شويغو خلال اجتماع لوزراء الدفاع للدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي: "في محاولة للحفاظ على الهيمنة العالمية، قوضت الولايات المتحدة وحلفاؤها بشكل خطير هيكل الأمن العالمي وبمبادرة منهم، بدأت عملية هدم وتفكيك الاتفاقات الرئيسية بشأن الحد من التسلح وبناء الثقة".وأشار شويغو إلى أن واشنطن أنهت في البداية من جانب واحد معاهدة الصواريخ السوفييتية الأمريكية المضادة للصواريخ الباليستية، ورفضت التصديق على اتفاقية التكيف مع معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، ثم انسحبت من معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة المدى والقصيرة المدى.ولفت شويغو إلى أن الاجتماع الحالي مع زملائه في منظمة شنغهاي للتعاون ينعقد على خلفية وضع دولي غير مستقر للغاية. وصرح وزير الدفاع الروسي أن هناك تغييرات جوهرية وديناميكية تحدث ولا رجعة فيها في عملية تشكيل عالم جديد متعدد الأقطاب. الغرب الجماعي يتصدى بنشاط لهذا.
https://sputnikarabic.ae/20230323/رئيس-الأركان-الأمريكي-علينا-مضاعفة-ميزانيتها-الدفاعية-إذا-انهار-النظام-العالمي-بسبب-أحداث-أوكرانيا-1075078233.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068037601_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_65585ed62e131a730fd49bd9d6dfe5a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

شويغو: الولايات المتحدة وحلفاؤها قوضوا هيكل الأمن العالمي

06:24 GMT 28.04.2023
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن واشنطن وحلفاءها قوضوا بشكل خطير هيكل الأمن العالمي في محاولة للحفاظ على الهيمنة العالمية.
وقال شويغو خلال اجتماع لوزراء الدفاع للدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي: "في محاولة للحفاظ على الهيمنة العالمية، قوضت الولايات المتحدة وحلفاؤها بشكل خطير هيكل الأمن العالمي وبمبادرة منهم، بدأت عملية هدم وتفكيك الاتفاقات الرئيسية بشأن الحد من التسلح وبناء الثقة".
رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس الأركان الأمريكي: علينا مضاعفة ميزانيتها الدفاعية إذا انهار النظام العالمي بسبب أحداث أوكرانيا
23 مارس, 19:34 GMT
وأشار شويغو إلى أن واشنطن أنهت في البداية من جانب واحد معاهدة الصواريخ السوفييتية الأمريكية المضادة للصواريخ الباليستية، ورفضت التصديق على اتفاقية التكيف مع معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، ثم انسحبت من معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة المدى والقصيرة المدى.
ولفت شويغو إلى أن الاجتماع الحالي مع زملائه في منظمة شنغهاي للتعاون ينعقد على خلفية وضع دولي غير مستقر للغاية.
وصرح وزير الدفاع الروسي أن هناك تغييرات جوهرية وديناميكية تحدث ولا رجعة فيها في عملية تشكيل عالم جديد متعدد الأقطاب. الغرب الجماعي يتصدى بنشاط لهذا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:24 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала