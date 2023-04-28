https://sputnikarabic.ae/20230428/صاروخ-روسي-يحيد-20-ضابطا-غربيا-وأوكرانيا-خلال-اجتماعهم-في-مقر-داخل-حوض-سفن-1076423537.html
صاروخ روسي يحيد 20 ضابطا غربيا وأوكرانيا خلال اجتماعهم في مقر داخل حوض سفن
صاروخ روسي يحيد 20 ضابطا غربيا وأوكرانيا خلال اجتماعهم في مقر داخل حوض سفن
قال المنسق السري في مدينة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن "ليلة أمس، لقي نحو20 ضابطا أوكرانيا رفيعي المستوى بينهم أجانب، مصرعهم... 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T13:42+0000
2023-04-28T13:42+0000
2023-04-28T13:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأفاد ليبيديف بأن "الضربة الصاروخية أصابت مبنى الأميرالية في نيكولاييف، المعروف باسم إدارة مصنع 61 كومونار. في ذلك الوقت كان هناك نحو 20 ضابطا رفيعي المستوى، بما في ذلك الأجانب. ونفذت الضربة الصاروخية بشكل احترافي، مضيفا أن صاروخا أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية سقط كذلك في مبنى مكون من خمسة طوابق أمام إدارة مصنع بناء السفن".وقال ليبيديف: "الضربة الصاروخية نفذت في الوقت الذي كان فيه الجيش الأوكراني يجتمع مع زملائه الناطقين باللغة الإنجليزية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية وبالتنسيق مع وحدات مجموعة "الجنوب" أحبطت محاولات العدو دعم احتياطياته العسكرية على محور أرتيوموفسك.وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، إلى أن الوحدات الروسية المقاتلة تواصل استهداف وحدات العدو والمرتزقة الأجانب في الجزء الغربي من أرتيوموفسك.
https://sputnikarabic.ae/20230428/الدفاع-الروسية-استهداف-مقر-الدفاع-المشترك-الأوكراني-لأرتيوموفسك-والفيلق-الأجنبي-1076419620.html
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رصد عسكري, روسيا
صاروخ روسي يحيد 20 ضابطا غربيا وأوكرانيا خلال اجتماعهم في مقر داخل حوض سفن
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قال المنسق السري في مدينة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن "ليلة أمس، لقي نحو20 ضابطا أوكرانيا رفيعي المستوى بينهم أجانب، مصرعهم بعد استهداف المقر الذي كانوا يجتمعون فيه، في حوض بناء السفن في نيكولاييف".
وأفاد ليبيديف بأن "الضربة الصاروخية أصابت مبنى الأميرالية في نيكولاييف، المعروف باسم إدارة مصنع 61 كومونار. في ذلك الوقت كان هناك نحو 20 ضابطا رفيعي المستوى، بما في ذلك الأجانب. ونفذت الضربة الصاروخية بشكل احترافي، مضيفا أن صاروخا أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية سقط كذلك في مبنى مكون من خمسة طوابق أمام إدارة مصنع بناء السفن".
وقال ليبيديف: "الضربة الصاروخية نفذت في الوقت الذي كان فيه الجيش الأوكراني يجتمع مع زملائه الناطقين باللغة الإنجليزية".
وأشار ليبيديف بعد الضربة الصاروخية، أن السلطات الأوكرانية حظرت التصوير في المنطقة حتى السادسة صباحا. كييف رسميا لا تتحدث عن أي خسائر، مدعيةً أن لا أحد كان في ذلك المكان.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية وبالتنسيق مع وحدات مجموعة "الجنوب" أحبطت محاولات العدو دعم احتياطياته العسكرية على محور أرتيوموفسك.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، إلى أن الوحدات الروسية المقاتلة تواصل استهداف وحدات العدو والمرتزقة الأجانب في الجزء الغربي من أرتيوموفسك.