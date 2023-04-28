عربي
https://sputnikarabic.ae/20230428/صحيفة-عبرية-47--من-الإسرائيليين-المغادرين-بلادهم-قرروا-عدم-العودة-إليها-1076403868.html
صحيفة عبرية: 47 % من الإسرائيليين المغادرين بلادهم قرروا عدم العودة إليها
صحيفة عبرية: 47 % من الإسرائيليين المغادرين بلادهم قرروا عدم العودة إليها
كشف تقرير إسرائيلي، أمس الخميس، أن أكثر من 47 % من الإسرائيليين المغادرين بلادهم أو المسافرين خارجها قد قرروا عدم العودة إليها. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T08:35+0000
2023-04-28T08:35+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/01/1049129302_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_77a26cb6e75f134f9e85e66f95cd6079.jpg
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء أمس الخميس، أن 47 % من الإسرائيليين المغادرين بلادهم أو الذين سافروا للعمل في الخارج قرروا عدم العودة إليها أبدا.وأوضحت دراسة أجرتها دائرة التنظيم والعلاقات مع الإسرائيليين في الشتات، أن هناك نحو مليون إسرائيلي يعيشون خارج بلادهم، ونصفهم لا يريد العودة إليها أبدا، خاصة وأنهم يشعرون أن وضعهم الاقتصادي قد تحسن في الدولة الأجنبية التي يعيشون فيها في الوقت الحالي، ونسبة قليلة منهم، تقدر بـ 10% فقط أشاروا إلى أن وضعهم الاقتصادي تدهور عندما انتقلوا إلى الخارج.ولفتت الدراسة الإسرائيلية التي نقلتها الصحيفة العبرية إلى أن هناك أسبابا أخرى للهجرة العكسية، من بينها مرافقة الزوج بنسبة تقدر بنحو 29 % ، كما أن نحو 25 % قد غادر إسرائيل للدراسة في الخارج، فضلا عن سبب آخر للهجرة وهو الابتعاد عن الأسرة أو العائلة ككل.
https://sputnikarabic.ae/20221216/صحيفة-عبرية-حركة-إسرائيلية-جديدة-تدعو-المواطنين-إلى-مغادرة-البلاد-1071256291.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/01/1049129302_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_1c351e4f6de7aa881ef776980b1544bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار

صحيفة عبرية: 47 % من الإسرائيليين المغادرين بلادهم قرروا عدم العودة إليها

08:35 GMT 28.04.2023
© AP Photo / Gene J. Puskarعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Gene J. Puskar
تابعنا عبرTelegram
كشف تقرير إسرائيلي، أمس الخميس، أن أكثر من 47 % من الإسرائيليين المغادرين بلادهم أو المسافرين خارجها قد قرروا عدم العودة إليها.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء أمس الخميس، أن 47 % من الإسرائيليين المغادرين بلادهم أو الذين سافروا للعمل في الخارج قرروا عدم العودة إليها أبدا.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
صحيفة عبرية: حركة إسرائيلية جديدة تدعو المواطنين إلى مغادرة البلاد
16 ديسمبر 2022, 09:13 GMT
وأوضحت دراسة أجرتها دائرة التنظيم والعلاقات مع الإسرائيليين في الشتات، أن هناك نحو مليون إسرائيلي يعيشون خارج بلادهم، ونصفهم لا يريد العودة إليها أبدا، خاصة وأنهم يشعرون أن وضعهم الاقتصادي قد تحسن في الدولة الأجنبية التي يعيشون فيها في الوقت الحالي، ونسبة قليلة منهم، تقدر بـ 10% فقط أشاروا إلى أن وضعهم الاقتصادي تدهور عندما انتقلوا إلى الخارج.
ولفتت الدراسة الإسرائيلية التي نقلتها الصحيفة العبرية إلى أن هناك أسبابا أخرى للهجرة العكسية، من بينها مرافقة الزوج بنسبة تقدر بنحو 29 % ، كما أن نحو 25 % قد غادر إسرائيل للدراسة في الخارج، فضلا عن سبب آخر للهجرة وهو الابتعاد عن الأسرة أو العائلة ككل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:05 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو07:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала