https://sputnikarabic.ae/20230428/صحيفة-عبرية-47--من-الإسرائيليين-المغادرين-بلادهم-قرروا-عدم-العودة-إليها-1076403868.html
صحيفة عبرية: 47 % من الإسرائيليين المغادرين بلادهم قرروا عدم العودة إليها
صحيفة عبرية: 47 % من الإسرائيليين المغادرين بلادهم قرروا عدم العودة إليها
كشف تقرير إسرائيلي، أمس الخميس، أن أكثر من 47 % من الإسرائيليين المغادرين بلادهم أو المسافرين خارجها قد قرروا عدم العودة إليها. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T08:35+0000
2023-04-28T08:35+0000
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وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء أمس الخميس، أن 47 % من الإسرائيليين المغادرين بلادهم أو الذين سافروا للعمل في الخارج قرروا عدم العودة إليها أبدا.وأوضحت دراسة أجرتها دائرة التنظيم والعلاقات مع الإسرائيليين في الشتات، أن هناك نحو مليون إسرائيلي يعيشون خارج بلادهم، ونصفهم لا يريد العودة إليها أبدا، خاصة وأنهم يشعرون أن وضعهم الاقتصادي قد تحسن في الدولة الأجنبية التي يعيشون فيها في الوقت الحالي، ونسبة قليلة منهم، تقدر بـ 10% فقط أشاروا إلى أن وضعهم الاقتصادي تدهور عندما انتقلوا إلى الخارج.ولفتت الدراسة الإسرائيلية التي نقلتها الصحيفة العبرية إلى أن هناك أسبابا أخرى للهجرة العكسية، من بينها مرافقة الزوج بنسبة تقدر بنحو 29 % ، كما أن نحو 25 % قد غادر إسرائيل للدراسة في الخارج، فضلا عن سبب آخر للهجرة وهو الابتعاد عن الأسرة أو العائلة ككل.
https://sputnikarabic.ae/20221216/صحيفة-عبرية-حركة-إسرائيلية-جديدة-تدعو-المواطنين-إلى-مغادرة-البلاد-1071256291.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
صحيفة عبرية: 47 % من الإسرائيليين المغادرين بلادهم قرروا عدم العودة إليها
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كشف تقرير إسرائيلي، أمس الخميس، أن أكثر من 47 % من الإسرائيليين المغادرين بلادهم أو المسافرين خارجها قد قرروا عدم العودة إليها.
وذكرت صحيفة
يديعوت أحرونوت العبرية، مساء أمس الخميس، أن 47 % من الإسرائيليين المغادرين بلادهم أو الذين سافروا للعمل في الخارج قرروا عدم العودة إليها أبدا.
16 ديسمبر 2022, 09:13 GMT
وأوضحت دراسة أجرتها دائرة التنظيم والعلاقات مع الإسرائيليين في الشتات، أن هناك نحو مليون إسرائيلي
يعيشون خارج بلادهم، ونصفهم لا يريد العودة إليها أبدا، خاصة وأنهم يشعرون أن وضعهم الاقتصادي قد تحسن في الدولة الأجنبية التي يعيشون فيها في الوقت الحالي، ونسبة قليلة منهم، تقدر بـ 10% فقط أشاروا إلى أن وضعهم الاقتصادي تدهور عندما انتقلوا إلى الخارج.
ولفتت الدراسة الإسرائيلية التي نقلتها الصحيفة العبرية إلى أن هناك أسبابا أخرى للهجرة العكسية
، من بينها مرافقة الزوج بنسبة تقدر بنحو 29 % ، كما أن نحو 25 % قد غادر إسرائيل للدراسة في الخارج، فضلا عن سبب آخر للهجرة وهو الابتعاد عن الأسرة أو العائلة ككل.