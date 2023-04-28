https://sputnikarabic.ae/20230428/عمان-نتابع-أوضاع-سائقي-الشاحنات-الأردنيين-الموجودين-في-السودان-1076407672.html
عمان: نتابع أوضاع سائقي الشاحنات الأردنيين الموجودين في السودان
عمان: نتابع أوضاع سائقي الشاحنات الأردنيين الموجودين في السودان
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الجمعة، أنها تتابع أوضاع سائقي الشاحنات الأردنيين الموجودين في السودان. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T10:00+0000
2023-04-28T10:00+0000
2023-04-28T10:00+0000
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عمان – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إنها "تتابع بالتنسيق مع وزارة النقل، أوضاع سائقي الشاحنات الأردنيين المتواجدين في السودان".ووفقا للبيان، فقد "أكدت الوزارة بأنها ماضية ببذل جهودها وبالتعاون مع وزارة النقل لتأمين مغادرة الشاحنات الأردنية في أقرب وقت".وأوضح البيان أن ذلك يأتي في ظل الأوضاع الأمنية والمخاطر المترتبة على تنقل الأفراد والمركبات والقيود المفروضة على المنافذ البحرية والبرية.وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، مساء الخميس، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230428/تعرض-طائرة-تركية-لإطلاق-نار-وإصابة-أحد-أفراد-طاقمها-أثناء-هبوطها-في-السودان-1076401633.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
أخبار الأردن, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
عمان: نتابع أوضاع سائقي الشاحنات الأردنيين الموجودين في السودان
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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الجمعة، أنها تتابع أوضاع سائقي الشاحنات الأردنيين الموجودين في السودان.
عمان – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك
" على نسخة منه، إنها "تتابع بالتنسيق مع وزارة النقل، أوضاع سائقي الشاحنات الأردنيين المتواجدين في السودان".
ووفقا للبيان، فقد "أكدت الوزارة بأنها ماضية ببذل جهودها وبالتعاون مع وزارة النقل لتأمين مغادرة الشاحنات الأردنية في أقرب وقت".
وأوضح البيان أن ذلك يأتي في ظل الأوضاع الأمنية والمخاطر المترتبة على تنقل الأفراد والمركبات والقيود المفروضة على المنافذ البحرية والبرية.
وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، مساء الخميس، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.
يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان
يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع
، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.