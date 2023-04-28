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https://sputnikarabic.ae/20230428/عنكبوت-يصنع-غشاء-طبلة-في-إذن-شابة-ويتخذه-منزلا-فيديو-1076418344.html
عنكبوت يصنع "غشاء طبلة" في إذن شابة ويتخذه منزلا... فيديو
عنكبوت يصنع "غشاء طبلة" في إذن شابة ويتخذه منزلا... فيديو
انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب لعنكبوت يهاجم كاميرا صغيرة، ليتضح أن هذا الحدث في أذن امراة. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
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وفي تفاصيل القصة، اتضح أن امرأة صينية توجهت إلى المشفى بعد أن عانت من طنين في الأذن.وبعد الكشف الأولي لم يلاحظ الأطباء أي شيء غريب، وسرعان ما أدركوا أن الأصوات الغريبة والألم ينبعث من عنكبوت يعيش في أذنها.و أضاف أنه لحسن حظ المرأة، لم يكن العنكبوت سامًا، ولم تتعرض سوى لأضرار طفيفة في القناة الخارجية للأذن، بحسب "ذا صن"
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عنكبوت يصنع "غشاء طبلة" في إذن شابة ويتخذه منزلا... فيديو

12:45 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 12:47 GMT 28.04.2023)
© Photo / unsplash/Julian Göbelعنكبوت يعيش داخل شباكه الحريرية
عنكبوت يعيش داخل شباكه الحريرية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Photo / unsplash/Julian Göbel
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انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب لعنكبوت يهاجم كاميرا صغيرة، ليتضح أن هذا الحدث في أذن امراة.
وفي تفاصيل القصة، اتضح أن امرأة صينية توجهت إلى المشفى بعد أن عانت من طنين في الأذن.
وبعد الكشف الأولي لم يلاحظ الأطباء أي شيء غريب، وسرعان ما أدركوا أن الأصوات الغريبة والألم ينبعث من عنكبوت يعيش في أذنها.

وقال الطبيب: "إن النسيج الذي صنعه هذا العنكبوت يشبه إلى حد كبير غشاء الطبلة في الأذن، وعندما أدخلت المنظار في الأذن لأول مرة، لم أعثر على أي شيء غير طبيعي، ولكن عندما نظرت عن كثب، بدا أن هناك شيئًا ما يتحرك في الأسفل، ولقد قمت بتمزيق شبكة العنكبوت، وكان على وشك الفرار، ولكن تم إزالتها في النهاية بسلاسة".

و أضاف أنه لحسن حظ المرأة، لم يكن العنكبوت سامًا، ولم تتعرض سوى لأضرار طفيفة في القناة الخارجية للأذن، بحسب "ذا صن"
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