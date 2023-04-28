تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
07:48 GMT 28.04.2023
الدعم السريع: لا صحة لاستهدافنا لأي طائرة في سماء وادي سيدنا وهي منطقة لا تقع تحت سيطرة قواتنا وليس لدينا في محيطها أي قوات
07:39 GMT 28.04.2023
الدعم السريع: ملتزمون بشكل صارم بالهدنة وليس لدينا أي قوات في محيط منطقة وادي سيدنا
07:36 GMT 28.04.2023
07:33 GMT 28.04.2023
الجيش السوداني: الدعم السريع شن هجوم فاشل على قواتنا بمنطقة جبل أولياء التي تمكنت من صد الهجوم بنجاح وكبدته خسائر كبيرة
07:13 GMT 28.04.2023
تعرض طائرة إجلاء تركية لإطلاق نار أثناء اقترابها للهبوط بمطار وادي سيدنا مما أدى لإصابة أحد أفراد طاقمها
06:34 GMT 28.04.2023
رئيس وزراء إثيوبيا: بحثت مع البرهان وحميدتي ضرورة تسوية الخلافات وتحقيق الاستقرار بالسودان
06:31 GMT 28.04.2023
وصول سفينة هندية إلى ميناء جدة وعلى متنها 326 شخص تم إجلاؤهم من السودان
05:40 GMT 28.04.2023
05:17 GMT 28.04.2023
سماع دوي انفجار واستخدام مضادات الطائرات في الخرطوم في أول يوم لتجديد الهدنة
22:10 GMT 27.04.2023
قوات الدعم السريع السودانية: بحثت مع رئيس الوزراء الإثيوبي هاتفيا الأوضاع الراهنة في البلاد
21:57 GMT 27.04.2023
الآلية الثلاثية والمجموعة الرباعية تدعو إلى تنفيذ وقف إطلاق النار في السودان بشكل دائم
21:56 GMT 27.04.2023
الهدنة الجديدة في السودان تدخل حيز التنفيذ خلال دقائق
20:52 GMT 27.04.2023
وزير الخارجية المصري: مصر لا تؤمن بوجود حل عسكري للأزمة السودانية
20:49 GMT 27.04.2023
19:25 GMT 27.04.2023
البيت الأبيض: نستبعد أي تحسن للوضع في السودان ونحث الأمريكيين على المغادرة خلال اليومين القادمين
18:37 GMT 27.04.2023
18:20 GMT 27.04.2023
الجيش السوداني يعلن الموافقة على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة إضافية
18:12 GMT 27.04.2023
الخارجية البريطانية: إجلاء 897 شخصا من السودان عبر 8 رحلات جوية تابعة لسلاح الجو
17:48 GMT 27.04.2023
17:39 GMT 27.04.2023
وزارة الدفاع الكندية: عملية الإجلاء تمت باستخدام طائرة تابعة للقوات الجوية