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تعرض طائرة تركية لإطلاق نار وإصابة أحد أفراد طاقمها أثناء هبوطها في السودان
https://sputnikarabic.ae/20230428/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T07:03+0000
2023-04-28T07:03+0000
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

07:03 GMT 28.04.2023
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يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
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قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
07:48 GMT 28.04.2023
الدعم السريع: لا صحة لاستهدافنا لأي طائرة في سماء وادي سيدنا وهي منطقة لا تقع تحت سيطرة قواتنا وليس لدينا في محيطها أي قوات
07:39 GMT 28.04.2023
الدعم السريع: ملتزمون بشكل صارم بالهدنة وليس لدينا أي قوات في محيط منطقة وادي سيدنا
07:36 GMT 28.04.2023
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
تعرض طائرة تركية لإطلاق نار وإصابة أحد أفراد طاقمها أثناء هبوطها في السودان
07:35 GMT
07:33 GMT 28.04.2023
الجيش السوداني: الدعم السريع شن هجوم فاشل على قواتنا بمنطقة جبل أولياء التي تمكنت من صد الهجوم بنجاح وكبدته خسائر كبيرة
07:13 GMT 28.04.2023
تعرض طائرة إجلاء تركية لإطلاق نار أثناء اقترابها للهبوط بمطار وادي سيدنا مما أدى لإصابة أحد أفراد طاقمها
06:34 GMT 28.04.2023
رئيس وزراء إثيوبيا: بحثت مع البرهان وحميدتي ضرورة تسوية الخلافات وتحقيق الاستقرار بالسودان
06:31 GMT 28.04.2023
وصول سفينة هندية إلى ميناء جدة وعلى متنها 326 شخص تم إجلاؤهم من السودان
05:40 GMT 28.04.2023
دخان يتصاعد من حي وسط الخرطوم، السودان 16 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
سماع دوي انفجار واستخدام مضادات الطائرات في الخرطوم في أول يوم لتجديد الهدنة
05:37 GMT
05:17 GMT 28.04.2023
سماع دوي انفجار واستخدام مضادات الطائرات في الخرطوم في أول يوم لتجديد الهدنة
22:10 GMT 27.04.2023
قوات الدعم السريع السودانية: بحثت مع رئيس الوزراء الإثيوبي هاتفيا الأوضاع الراهنة في البلاد
21:57 GMT 27.04.2023
الآلية الثلاثية والمجموعة الرباعية تدعو إلى تنفيذ وقف إطلاق النار في السودان بشكل دائم
21:56 GMT 27.04.2023
الهدنة الجديدة في السودان تدخل حيز التنفيذ خلال دقائق
20:52 GMT 27.04.2023
وزير الخارجية المصري: مصر لا تؤمن بوجود حل عسكري للأزمة السودانية
20:49 GMT 27.04.2023
سودانيون يفرون من أحيائهم وسط قتال بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
5 دول مجاورة للسودان في صراعات مستمرة… أين يلجأ السودانيون من الحرب؟
أمس, 11:09 GMT
19:25 GMT 27.04.2023
البيت الأبيض: نستبعد أي تحسن للوضع في السودان ونحث الأمريكيين على المغادرة خلال اليومين القادمين
18:37 GMT 27.04.2023
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
الجيش السوداني يوافق على تمديد هدنة وقف إطلاق النار لــ72 ساعة إضافية
أمس, 18:24 GMT
18:20 GMT 27.04.2023
الجيش السوداني يعلن الموافقة على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة إضافية
18:12 GMT 27.04.2023
الخارجية البريطانية: إجلاء 897 شخصا من السودان عبر 8 رحلات جوية تابعة لسلاح الجو
17:48 GMT 27.04.2023
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
مجلس السيادة السوداني: كل الولايات تحت سيطرة الجيش بالكامل
أمس, 17:16 GMT
17:39 GMT 27.04.2023
وزارة الدفاع الكندية: عملية الإجلاء تمت باستخدام طائرة تابعة للقوات الجوية
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:52 GMT
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