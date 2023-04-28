عربي
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230428/مسيرة-روسية-تدمر-دبابة-غيبارد-ألمانية-في-اليوم-الأسود-الأوكراني-فيديو-1076408386.html
مسيرة روسية تدمر دبابة "غيبارد" ألمانية في "اليوم الأسود" الأوكراني... فيديو
مسيرة روسية تدمر دبابة "غيبارد" ألمانية في "اليوم الأسود" الأوكراني... فيديو
دمرت طائرة روسية من دون طيار عربة ألمانية مضادة للطائرات من نوع "غيبارد" في خضم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانية. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T10:56+0000
2023-04-28T10:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/03/1059396678_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8efdadb866e62d073fe78e543014a205.jpg
حلقت طائرة روسية دون طيار من نوع "لانتسيت" بشكل مواجه للمدفع الألماني"غيبارد"، وما هي إلا لحظات لينطلق صاروخ من الطائرة ويصيب العربة بشكل مباشرة وبشكل مدمر.تم توثيق هذه العملية في مقطع فيديو انتشر على الإنترنت أخيرا، حيث وثّق المقطع أن عملية التدمير تمت في 26 أبريل/نيسان.وسمي هذا اليوم بـ"اليوم الأسود للدفاعات الجوية الأوكرانية، حيث شنت القوات المسلحة الروسية فيه عدة هجمات بطائرات دون طيار في التوقيت نفسه على أنظمة الدفاع الأوكرانية، وذلك حسب ما جاء في صحيفة "روسيكيه أروجيه". وكانت روسيا أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفا مشروعا" لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230428/وكالات-غربية-الجيش-الروسي-يمتلك-قنابل-جديدة-تلتف-على-الدفاعات-الأوكرانية-1076403971.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/03/1059396678_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c034d7b46729e3dfbe8b123afb569388.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

مسيرة روسية تدمر دبابة "غيبارد" ألمانية في "اليوم الأسود" الأوكراني... فيديو

10:56 GMT 28.04.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورمركبة عسكرية مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022
مركبة عسكرية مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
دمرت طائرة روسية من دون طيار عربة ألمانية مضادة للطائرات من نوع "غيبارد" في خضم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانية.
حلقت طائرة روسية دون طيار من نوع "لانتسيت" بشكل مواجه للمدفع الألماني"غيبارد"، وما هي إلا لحظات لينطلق صاروخ من الطائرة ويصيب العربة بشكل مباشرة وبشكل مدمر.
تم توثيق هذه العملية في مقطع فيديو انتشر على الإنترنت أخيرا، حيث وثّق المقطع أن عملية التدمير تمت في 26 أبريل/نيسان.
صاروخ باليستي ينطلق من سفينة غريمياشي الحربية متعددة الأغراض خلال التدريبات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وكالات غربية: الجيش الروسي يمتلك قنابل جديدة تلتف على الدفاعات الأوكرانية
09:05 GMT
وسمي هذا اليوم بـ"اليوم الأسود للدفاعات الجوية الأوكرانية، حيث شنت القوات المسلحة الروسية فيه عدة هجمات بطائرات دون طيار في التوقيت نفسه على أنظمة الدفاع الأوكرانية، وذلك حسب ما جاء في صحيفة "روسيكيه أروجيه".
وكانت روسيا أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفا مشروعا" لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:05 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو07:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала