https://sputnikarabic.ae/20230428/مسيرة-روسية-تدمر-دبابة-غيبارد-ألمانية-في-اليوم-الأسود-الأوكراني-فيديو-1076408386.html
مسيرة روسية تدمر دبابة "غيبارد" ألمانية في "اليوم الأسود" الأوكراني... فيديو
مسيرة روسية تدمر دبابة "غيبارد" ألمانية في "اليوم الأسود" الأوكراني... فيديو
دمرت طائرة روسية من دون طيار عربة ألمانية مضادة للطائرات من نوع "غيبارد" في خضم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانية. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T10:56+0000
2023-04-28T10:56+0000
2023-04-28T10:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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حلقت طائرة روسية دون طيار من نوع "لانتسيت" بشكل مواجه للمدفع الألماني"غيبارد"، وما هي إلا لحظات لينطلق صاروخ من الطائرة ويصيب العربة بشكل مباشرة وبشكل مدمر.تم توثيق هذه العملية في مقطع فيديو انتشر على الإنترنت أخيرا، حيث وثّق المقطع أن عملية التدمير تمت في 26 أبريل/نيسان.وسمي هذا اليوم بـ"اليوم الأسود للدفاعات الجوية الأوكرانية، حيث شنت القوات المسلحة الروسية فيه عدة هجمات بطائرات دون طيار في التوقيت نفسه على أنظمة الدفاع الأوكرانية، وذلك حسب ما جاء في صحيفة "روسيكيه أروجيه". وكانت روسيا أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفا مشروعا" لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230428/وكالات-غربية-الجيش-الروسي-يمتلك-قنابل-جديدة-تلتف-على-الدفاعات-الأوكرانية-1076403971.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مسيرة روسية تدمر دبابة "غيبارد" ألمانية في "اليوم الأسود" الأوكراني... فيديو
تابعنا عبر
دمرت طائرة روسية من دون طيار عربة ألمانية مضادة للطائرات من نوع "غيبارد" في خضم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانية.
حلقت طائرة روسية دون طيار من نوع "لانتسيت"
بشكل مواجه للمدفع الألماني"غيبارد
"، وما هي إلا لحظات لينطلق صاروخ من الطائرة ويصيب العربة بشكل مباشرة وبشكل مدمر.
تم توثيق هذه العملية في مقطع فيديو انتشر على الإنترنت أخيرا، حيث وثّق المقطع أن عملية التدمير تمت في 26 أبريل/نيسان.
وسمي هذا اليوم بـ"اليوم الأسود للدفاعات الجوية الأوكرانية، حيث شنت القوات المسلحة الروسية فيه عدة هجمات بطائرات دون طيار في التوقيت نفسه على أنظمة الدفاع الأوكرانية، وذلك حسب ما جاء في صحيفة "روسيكيه أروجي
ه".
وكانت روسيا أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفا مشروعا" لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.