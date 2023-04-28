https://sputnikarabic.ae/20230428/مصر-نقل-الطالبين-المصابين-من-السودان-لاستكمال-علاجهما-في-القاهرة-1076410190.html
مصر: نقل الطالبين المصابين من السودان لاستكمال علاجهما في القاهرة
مصر: نقل الطالبين المصابين من السودان لاستكمال علاجهما في القاهرة
أعلنت وزارة الهجرة المصرية، اليوم الجمعة، أنه سيتم نقل الطالبين المصابين في أقرب فرصة، وذلك ضمن طائرات الإجلاء من السودان. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T11:00+0000
2023-04-28T11:00+0000
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وقالت الوزارة في بيان إن طالبين مصريين تعرضا لإصابات بالغة جراء الاشتباكات نتيجة شظايا قذائف.وأضاف البيان أن الطالبين هم "مي عوض" مصابة بشظايا متفرقة في القدم و"محمود عاطف" مصاب بشظايا متفرقة في الظهر.وأوضحت الوزارة أنه سيتم نقلهما لاستكمال العمليات اللازمة في مستشفيات جمهورية مصر العربية.وأشارت إلى أنه تم التواصل والتنسيق مع الهلال الأحمر المصري لاستقبال الطلاب فور وصولهم لأرض الوطن وتوجيههم إلى أماكن العلاج.وأكدت الوزارة اهتمام الدولة البالغ بكل المصريين الموجودين في السودان منذ اللحظة الأولى لاندلاع الاشتباكات.ووفقا لبيان الوزارة، فإن إجمالي المصريين الذين تم إجلاؤهم منذ بداية الأزمة حتى مساء أمس الخميس، بلغ 5327 مواطنا عبر المنافذ الجوية والبرية.
https://sputnikarabic.ae/20230427/توجيه-من-السيسي-بشأن-السودانيين-القادمين-إلى-مصر-1076380985.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
مصر: نقل الطالبين المصابين من السودان لاستكمال علاجهما في القاهرة
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أعلنت وزارة الهجرة المصرية، اليوم الجمعة، أنه سيتم نقل الطالبين المصابين في أقرب فرصة، وذلك ضمن طائرات الإجلاء من السودان.
وقالت الوزارة في بيان إن طالبين مصريين تعرضا لإصابات بالغة جراء الاشتباكات نتيجة شظايا قذائف.
وأضاف البيان أن الطالبين هم "مي عوض" مصابة بشظايا متفرقة في القدم و"محمود عاطف" مصاب بشظايا متفرقة في الظهر.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم نقلهما لاستكمال العمليات اللازمة في مستشفيات جمهورية مصر العربية
.
وأشارت إلى أنه تم التواصل والتنسيق مع الهلال الأحمر المصري لاستقبال الطلاب فور وصولهم لأرض الوطن وتوجيههم إلى أماكن العلاج.
وأكدت الوزارة اهتمام الدولة البالغ بكل المصريين الموجودين في السودان
منذ اللحظة الأولى لاندلاع الاشتباكات.
ووفقا لبيان الوزارة، فإن إجمالي المصريين الذين تم إجلاؤهم منذ بداية الأزمة حتى مساء أمس الخميس، بلغ 5327 مواطنا عبر المنافذ الجوية والبرية.