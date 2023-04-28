عربي
صواريخ روسية تدمر مقر الدفاع الأوكراني في أرتيوموفسك و"الفيلق الأجنبي"
https://sputnikarabic.ae/20230428/مقتل-7-أشخاص-إثر-قصف-صاروخي-أوكراني-استهدف-حافلة-مدنيةفيديو-1076418555.html
مقتل 7 أشخاص إثر قصف صاروخي أوكراني استهدف حافلة مدنية...فيديو
مقتل 7 أشخاص إثر قصف صاروخي أوكراني استهدف حافلة مدنية...فيديو
قال عمدة دونيتسك أليكسي كوليمزين، اليوم الجمعة، عبر قناة تلغرام، إن قذيفة أوكرانية أصابت حافلة صغيرة أثناء قصف مدينة دونيتسك، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص . 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T11:59+0000
2023-04-28T12:05+0000
القوات الأوكرانية
العالم
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/11/1069118516_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4c2cd969931d3771ecc0b5f615f6aed3.jpg
وأكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، هذه المعلومات، وهناك طفل واحد من بين القتلى.واضاف بوشلين: "يوجد هناك أكثر من 10 جرحى. وجميع المصابين يتلقون المساعدة كاملة".في وقت سابق من اليوم، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية القذائف من منطقة فوروشيلوفسكي في دونيتسك. ودمرت مبنى سكنيا هناك، وتضررت واجهات المباني المجاورة والسيارات المتوقفة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت القوات الأوكرانية النار عدة مرات على منطقة بتروفسكي، وأطلقت نحو عشرين قذيفة من عيار 155 ملم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/11/1069118516_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_dda117bad064ff0613107ed1db4c2d27.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
القوات الأوكرانية, العالم, نادي الفيديو
القوات الأوكرانية, العالم, نادي الفيديو

مقتل 7 أشخاص إثر قصف صاروخي أوكراني استهدف حافلة مدنية...فيديو

11:59 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 12:05 GMT 28.04.2023)
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Sputnik . Sergey Averin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال عمدة دونيتسك أليكسي كوليمزين، اليوم الجمعة، عبر قناة تلغرام، إن قذيفة أوكرانية أصابت حافلة صغيرة أثناء قصف مدينة دونيتسك، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص .
وأكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، هذه المعلومات، وهناك طفل واحد من بين القتلى.
واضاف بوشلين: "يوجد هناك أكثر من 10 جرحى. وجميع المصابين يتلقون المساعدة كاملة".

وأعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية أطلقت عشر قذائف راجمات صواريخ على منطقة كييف في دونيتسك على مرتين.

في وقت سابق من اليوم، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية القذائف من منطقة فوروشيلوفسكي في دونيتسك. ودمرت مبنى سكنيا هناك، وتضررت واجهات المباني المجاورة والسيارات المتوقفة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت القوات الأوكرانية النار عدة مرات على منطقة بتروفسكي، وأطلقت نحو عشرين قذيفة من عيار 155 ملم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:05 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو07:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала