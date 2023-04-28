https://sputnikarabic.ae/20230428/مقتل-7-أشخاص-إثر-قصف-صاروخي-أوكراني-استهدف-حافلة-مدنيةفيديو-1076418555.html
مقتل 7 أشخاص إثر قصف صاروخي أوكراني استهدف حافلة مدنية...فيديو
مقتل 7 أشخاص إثر قصف صاروخي أوكراني استهدف حافلة مدنية...فيديو
قال عمدة دونيتسك أليكسي كوليمزين، اليوم الجمعة، عبر قناة تلغرام، إن قذيفة أوكرانية أصابت حافلة صغيرة أثناء قصف مدينة دونيتسك، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص . 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T11:59+0000
2023-04-28T11:59+0000
2023-04-28T12:05+0000
القوات الأوكرانية
العالم
نادي الفيديو
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وأكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، هذه المعلومات، وهناك طفل واحد من بين القتلى.واضاف بوشلين: "يوجد هناك أكثر من 10 جرحى. وجميع المصابين يتلقون المساعدة كاملة".في وقت سابق من اليوم، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية القذائف من منطقة فوروشيلوفسكي في دونيتسك. ودمرت مبنى سكنيا هناك، وتضررت واجهات المباني المجاورة والسيارات المتوقفة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت القوات الأوكرانية النار عدة مرات على منطقة بتروفسكي، وأطلقت نحو عشرين قذيفة من عيار 155 ملم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الأوكرانية, العالم, نادي الفيديو
القوات الأوكرانية, العالم, نادي الفيديو
مقتل 7 أشخاص إثر قصف صاروخي أوكراني استهدف حافلة مدنية...فيديو
11:59 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 12:05 GMT 28.04.2023) تابعنا عبر
قال عمدة دونيتسك أليكسي كوليمزين، اليوم الجمعة، عبر قناة تلغرام، إن قذيفة أوكرانية أصابت حافلة صغيرة أثناء قصف مدينة دونيتسك، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص .
وأكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، هذه المعلومات، وهناك طفل واحد من بين القتلى.
واضاف بوشلين: "يوجد هناك أكثر من 10 جرحى. وجميع المصابين يتلقون المساعدة كاملة".
وأعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية أطلقت عشر قذائف راجمات صواريخ على منطقة كييف في دونيتسك على مرتين.
في وقت سابق من اليوم، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية القذائف من منطقة فوروشيلوفسكي في دونيتسك. ودمرت مبنى سكنيا هناك، وتضررت واجهات المباني المجاورة والسيارات المتوقفة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت القوات الأوكرانية النار عدة مرات على منطقة بتروفسكي، وأطلقت نحو عشرين قذيفة من عيار 155 ملم.