https://sputnikarabic.ae/20230428/موسكو-تدعو-واشنطن-التخلي-عن-الخطوات-التي-تقوض-الاستقرار-الاستراتيجي-1076415589.html
موسكو تدعو واشنطن التخلي عن الخطوات التي تقوض الاستقرار الاستراتيجي
موسكو تدعو واشنطن التخلي عن الخطوات التي تقوض الاستقرار الاستراتيجي
أعلنت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو تطالب واشنطن بالتخلي عن الخطوات التي تقوض الاستقرار الاستراتيجي. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T11:35+0000
2023-04-28T11:35+0000
2023-04-28T11:35+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا في تعليقها على التخطيط النووي للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية: "علمنا بالأنباء بشأن الاتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن التخطيط المشترك لاستخدام الأسلحة النووية".وتابعت زاخاروفا بالقول: "من الواضح أن هذا التطور يزعزع الاستقرار وسيكون له آثار سلبية خطيرة على الأمن الإقليمي من حيث صلته بالاستقرار العالمي".وأضافت زاخاروفا بالقول: "ندعو الولايات المتحدة وحلفاءها الذين يسعون إلى تحقيق التفوق العسكري، ويقومون بتنفيذ مجموعة كاملة من البرامج العسكرية التي تقوض الاستقرار الاستراتيجي العالمي، إلى التوقف عن زعزعة الوضع والامتناع عن الخطوات التي تؤدي إلى إضعاف الوضع العام ومستوى الأمان لجميع الدول".
https://sputnikarabic.ae/20230422/صحيفة-روسيا-تشكل-مثلث-الموت-الذي-يهدد-الولايات-المتحدة-1076181365.html
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روسيا
موسكو تدعو واشنطن التخلي عن الخطوات التي تقوض الاستقرار الاستراتيجي
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أعلنت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو تطالب واشنطن بالتخلي عن الخطوات التي تقوض الاستقرار الاستراتيجي.
وقالت زاخاروفا في تعليقها على التخطيط النووي للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية: "علمنا بالأنباء بشأن الاتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن التخطيط المشترك لاستخدام الأسلحة النووية".
وتابعت زاخاروفا بالقول: "من الواضح أن هذا التطور يزعزع الاستقرار وسيكون له آثار سلبية خطيرة على الأمن الإقليمي من حيث صلته بالاستقرار العالمي".
وأضافت زاخاروفا بالقول: "ندعو الولايات المتحدة وحلفاءها الذين يسعون إلى تحقيق التفوق العسكري، ويقومون بتنفيذ مجموعة كاملة من البرامج العسكرية التي تقوض الاستقرار الاستراتيجي العالمي، إلى التوقف عن زعزعة الوضع والامتناع عن الخطوات التي تؤدي إلى إضعاف الوضع العام ومستوى الأمان لجميع الدول".