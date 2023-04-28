https://sputnikarabic.ae/20230428/موقع-عبري-وزير-الخارجية-الإيراني-يتفقد-الحدود-الإسرائيلية-اللبنانية-فيديو-1076419969.html
موقع عبري: وزير الخارجية الإيراني يتفقد الحدود الإسرائيلية اللبنانية... فيديو
موقع عبري: وزير الخارجية الإيراني يتفقد الحدود الإسرائيلية اللبنانية... فيديو
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد تفقد الحدود الإسرائيلية خلال زيارته الحالية للبنان. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T12:27+0000
2023-04-28T12:27+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني العبري 0404، مساء اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الإيراني قد تفقد الحدود اللبنانية الإسرائيلية برفقة عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني من "حزب الله"، وذلك في إطار زيارته للبنان.في وقت نقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، عن حسين أمير عبد اللهيان، قوله:وفي السياق نفسه، التقى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بوزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق له بحضور السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني، اليوم الجمعة.وقالت قناة "الميادين" إن اللقاء شهد استعراض آخر التطورات في المنطقة، إلى جانب بحث الاتفاق الإيراني السعودي وآثاره على دول المنطقة، وكذلك آخر تطورات الأحداث في لبنان وفلسطين.جاء اللقاء بعدما وصل عبد اللهيان، يوم الأربعاء الماضي، إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد ختام زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان، والتي بحث فيها مع المسؤولين اللبنانيين آخر المستجدات في المنطقة.وأشاد الوزير الإيراني خلال زيارته بالروابط الثنائية بين طهران وبيروت، قائلا إن لديه "اقتراحات وابتكارات بهدف تحسين الوضع في لبنان"، مؤكدا أن زيارته الجديدة إلى بيروت جاءت لتعلن "عن دعمنا القوي للشعب والجيش والمقاومة في لبنان"، كما أشار إلى أن إيران "لطالما دعمت المفاوضات في المنطقة"، وأنها "لا تعتبر الحروب حلا".
https://sputnikarabic.ae/20230428/نصر-الله-يلتقي-مع-عبد-اللهيان-لبحث-الاتفاق-السعودي-الإيراني-1076407457.html
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العالم العربي, إيران, أخبار إيران, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
العالم العربي, إيران, أخبار إيران, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
موقع عبري: وزير الخارجية الإيراني يتفقد الحدود الإسرائيلية اللبنانية... فيديو
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد تفقد الحدود الإسرائيلية خلال زيارته الحالية للبنان.
وذكر الموقع
الإلكتروني العبري 0404، مساء اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الإيراني قد تفقد الحدود اللبنانية الإسرائيلية برفقة عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني من "حزب الله"، وذلك في إطار زيارته للبنان.
في وقت نقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، عن حسين أمير عبد اللهيان
، قوله:
الصهاينة لا يفهمون إلا القوة.
وفي السياق نفسه، التقى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله
، بوزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق له بحضور السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني، اليوم الجمعة.
وقالت قناة
"الميادين" إن اللقاء شهد استعراض آخر التطورات في المنطقة، إلى جانب بحث الاتفاق الإيراني السعودي وآثاره على دول المنطقة، وكذلك آخر تطورات الأحداث في لبنان وفلسطين.
جاء اللقاء بعدما وصل عبد اللهيان، يوم الأربعاء الماضي، إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد ختام زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان، والتي بحث فيها مع المسؤولين اللبنانيين آخر المستجدات في المنطقة.
وأشاد الوزير الإيراني خلال زيارته بالروابط الثنائية بين طهران وبيروت، قائلا إن لديه "اقتراحات وابتكارات بهدف تحسين الوضع في لبنان"، مؤكدا أن زيارته الجديدة إلى بيروت جاءت لتعلن "عن دعمنا القوي للشعب والجيش والمقاومة في لبنان"، كما أشار إلى أن إيران "لطالما دعمت المفاوضات في المنطقة"، وأنها "لا تعتبر الحروب حلا".