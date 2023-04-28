https://sputnikarabic.ae/20230428/نصر-الله-يلتقي-مع-عبد-اللهيان-لبحث-الاتفاق-السعودي-الإيراني-1076407457.html
نصر الله يلتقي مع عبد اللهيان لبحث الاتفاق السعودي الإيراني
نصر الله يلتقي مع عبد اللهيان لبحث الاتفاق السعودي الإيراني
التقى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بوزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق له بحضور السفير الإيراني في بيروت... 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T11:10+0000
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وقالت قناة "الميادين" إن اللقاء شهد استعراض آخر التطورات في المنطقة، إلى جانب بحث الاتفاق الإيراني السعودي وآثاره على دول المنطقة، وكذلك آخر تطورات الأحداث في لبنان وفلسطين.جاء اللقاء بعدما وصل عبد اللهيان، يوم الأربعاء الماضي، إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد ختام زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان، والتي بحث فيها مع المسؤولين اللبنانيين آخر المستجدات في المنطقة.وأشاد الوزير الإيراني خلال زيارته بالروابط الثنائية بين طهران وبيروت، قائلا إن لديه "اقتراحات وابتكارات بهدف تحسين الوضع في لبنان"، مؤكدا أن زيارته الجديدة إلى بيروت جاءت لتعلن "عن دعمنا القوي للشعب والجيش والمقاومة في لبنان"، كما أشار إلى أن إيران "لطالما دعمت المفاوضات في المنطقة"، وأنها "لا تعتبر الحروب حلا".يذكر أن السعودية وإيران بحثتا، في وقت سابق من الشهر الجاري، "الخطوات المقبلة" في ضوء الاتفاق بينهما على استئناف العلاقات.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).وفي بداية الاتصال تبادل الوزيران "التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر"، وجرى خلال الاتصال "بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخراً مع جمهورية الصين الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20230427/وزير-خارجية-لبنان-الاتفاق-بين-إيران-والسعودية-سيكون-له-انعكاسات-على-لبنان-واليمن-والقضية-الفلسطينية-1076355945.html
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان, السعودية
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان, السعودية
نصر الله يلتقي مع عبد اللهيان لبحث الاتفاق السعودي الإيراني
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التقى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بوزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق له بحضور السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني، اليوم الجمعة.
وقالت قناة
"الميادين" إن اللقاء شهد استعراض آخر التطورات في المنطقة، إلى جانب بحث الاتفاق الإيراني السعودي وآثاره على دول المنطقة، وكذلك آخر تطورات الأحداث في لبنان وفلسطين.
جاء اللقاء بعدما وصل عبد اللهيان، يوم الأربعاء الماضي، إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد ختام زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان، والتي بحث فيها مع المسؤولين اللبنانيين آخر المستجدات في المنطقة.
وأشاد الوزير الإيراني خلال زيارته بالروابط الثنائية بين طهران وبيروت، قائلا إن لديه "اقتراحات وابتكارات بهدف تحسين الوضع في لبنان"، مؤكدا أن زيارته الجديدة إلى بيروت جاءت لتعلن "عن دعمنا القوي للشعب والجيش والمقاومة في لبنان"، كما أشار إلى أن إيران "لطالما دعمت المفاوضات في المنطقة"، وأنها "لا تعتبر الحروب حلا".
يذكر أن السعودية وإيران بحثتا، في وقت سابق من الشهر الجاري، "الخطوات المقبلة" في ضوء الاتفاق بينهما على استئناف العلاقات.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي
تلقاه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وفي بداية الاتصال تبادل الوزيران "التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر
"، وجرى خلال الاتصال "بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخراً مع جمهورية الصين الشعبية".