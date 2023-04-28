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نيودلهي تستضيف اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون حول الأمن العالمي والإقليمي
نيودلهي تستضيف اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون حول الأمن العالمي والإقليمي
تستضيف العاصمة الهندية، اليوم الجمعة، اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون حول الأمن العالمي والإقليمي 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T07:03+0000
2023-04-28T07:03+0000
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منظمة شنغهاي للتعاون
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موسكو- سبوتنيك. ومن المفترض أن يناقش الاجتماع الدوري، القضايا العسكرية المختلفة، فضلاً عن التهديدات والتحديات الأمنية الإقليمية والعالمية للدول الأعضاء في المنظمة وإجراءات مواجهتها.وفيما تحضر بيلاروسيا وإيران الاجتماع بصفة مراقب، فمن المتوقع أن يشارك وزير الدفاع الباكستاني في الاجتماع على الإنترنت.بالإضافة إلى ذلك، يعتزم وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ عقد اجتماعات ثنائية مع وزراء دفاع الدول المشاركة على هامش الاجتماع الوزاري.وإلى جانب الهند، تضم منظمة شنغهاي للتعاون حاليًا الصين وكازاخستان وقرغيزستان وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.طالع أيضا: شويغو يصل إلى الهند لحضور اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون
https://sputnikarabic.ae/20230427/الأمين-العام-لمنظمة-شنغهاي-نعمل-على-تنفيذ-خارطة-طريق-للانتقال-إلى-العملات-الوطنية-1076392278.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, أخبار الهند اليوم, منظمة شنغهاي للتعاون
أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, أخبار الهند اليوم, منظمة شنغهاي للتعاون

نيودلهي تستضيف اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون حول الأمن العالمي والإقليمي

07:03 GMT 28.04.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورمنظمة شنغهاي للتعاون
منظمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Sputnik . POOL
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تستضيف العاصمة الهندية، اليوم الجمعة، اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون حول الأمن العالمي والإقليمي
موسكو- سبوتنيك. ومن المفترض أن يناقش الاجتماع الدوري، القضايا العسكرية المختلفة، فضلاً عن التهديدات والتحديات الأمنية الإقليمية والعالمية للدول الأعضاء في المنظمة وإجراءات مواجهتها.
الصحفيون يشاهدون البث المباشر للجلسة الكاملة لقمة منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في 16 سبتمبر 2022 ، في المركز الصحفي للقمة. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
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أمس, 20:37 GMT
وفيما تحضر بيلاروسيا وإيران الاجتماع بصفة مراقب، فمن المتوقع أن يشارك وزير الدفاع الباكستاني في الاجتماع على الإنترنت.

وسيتضمن جدول أعمال الاجتماع قضايا عملية السلام الإقليمية، ومكافحة الإرهاب، والتعددية الفعالة.

بالإضافة إلى ذلك، يعتزم وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ عقد اجتماعات ثنائية مع وزراء دفاع الدول المشاركة على هامش الاجتماع الوزاري.
وإلى جانب الهند، تضم منظمة شنغهاي للتعاون حاليًا الصين وكازاخستان وقرغيزستان وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.
طالع أيضا: شويغو يصل إلى الهند لحضور اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون
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