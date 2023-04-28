https://sputnikarabic.ae/20230428/نيودلهي-تستضيف-اجتماع-وزراء-دفاع-منظمة-شنغهاي-للتعاون-حول-الأمن-العالمي-والإقليمي-1076400725.html

نيودلهي تستضيف اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون حول الأمن العالمي والإقليمي

نيودلهي تستضيف اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون حول الأمن العالمي والإقليمي

تستضيف العاصمة الهندية، اليوم الجمعة، اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون حول الأمن العالمي والإقليمي 28.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-28T07:03+0000

2023-04-28T07:03+0000

2023-04-28T07:03+0000

أخبار العالم الآن

العالم

الأخبار

أخبار الهند اليوم

منظمة شنغهاي للتعاون

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0c/1073419377_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_a95f82a47a6ed3a32293dc708dd6582e.jpg

موسكو- سبوتنيك. ومن المفترض أن يناقش الاجتماع الدوري، القضايا العسكرية المختلفة، فضلاً عن التهديدات والتحديات الأمنية الإقليمية والعالمية للدول الأعضاء في المنظمة وإجراءات مواجهتها.وفيما تحضر بيلاروسيا وإيران الاجتماع بصفة مراقب، فمن المتوقع أن يشارك وزير الدفاع الباكستاني في الاجتماع على الإنترنت.بالإضافة إلى ذلك، يعتزم وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ عقد اجتماعات ثنائية مع وزراء دفاع الدول المشاركة على هامش الاجتماع الوزاري.وإلى جانب الهند، تضم منظمة شنغهاي للتعاون حاليًا الصين وكازاخستان وقرغيزستان وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.طالع أيضا: شويغو يصل إلى الهند لحضور اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون

https://sputnikarabic.ae/20230427/الأمين-العام-لمنظمة-شنغهاي-نعمل-على-تنفيذ-خارطة-طريق-للانتقال-إلى-العملات-الوطنية-1076392278.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, أخبار الهند اليوم, منظمة شنغهاي للتعاون