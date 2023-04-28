عربي
https://sputnikarabic.ae/20230428/هل-يتم-استبعاد-برشلونة-من-دوري-الأبطال-للموسم-المقبل-بسبب-اتهامات-الرشاوى؟-1076405998.html
هل يتم استبعاد برشلونة من دوري الأبطال للموسم المقبل بسبب "اتهامات الرشاوى"؟
هل يتم استبعاد برشلونة من دوري الأبطال للموسم المقبل بسبب "اتهامات الرشاوى"؟
أشارت تقارير إعلامية إلى أن استبعاد فريق برشلونة من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ربما يكون واردا بسبب "اتهامات بالرشاوى" تتعلق بقضية خوسيه نيجريرا، النائب... 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T09:22+0000
2023-04-28T09:22+0000
نادي برشلونة
رياضة
أخبار دوري أبطال أوروبا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/05/1074355255_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f40775dc70bcc9d286f232b98756a639.jpg
ووفقا لموقع "كورة"، فإن المدعي العام الإسباني، قد اتهم البارسا بـ "منح دفعات مالية مشبوهة إلى نيجريرا، مقابل الحصول على خدمات استشارية".ورغم أن اللجنة التي تمنح تراخيص المشاركة في البطولة ليس لديها ما يجعلها ترفض مشاركة البارسا، إلا أن لجنة الانضباط يمكن لها وبمجرد حصول برشلونة على الترخيص، أن ترفض مشاركته".ولفت الموقع إلى أن تقارير إعلامية أكدت أن التحقيقات لازالت جارية، علما بأنه لا تتوفر معلومات ضد البارسا"، لجنة الانضباط هي "هيئة أخرى بمستوى مختلف، ولا زالتيشار إلى أن لجنة التراخيص من المفترض أن تصدر قرارها بمنح ترخيص للبارسا قبل 15 مايو/أيار المقبل.طالع أيضا: حقيقة تاريخية تمنح برشلونة لقب الدوري الإسباني
https://sputnikarabic.ae/20230312/ريال-مدريد-يعلن-الانضمام-إلى-شكوى-فساد-برشلونة-ولابورتا-يطالب-الجماهير-بالهدوء-1074644252.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/05/1074355255_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d3ef972e4388198f521187a3fea4c2dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي برشلونة, رياضة, أخبار دوري أبطال أوروبا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي برشلونة, رياضة, أخبار دوري أبطال أوروبا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

هل يتم استبعاد برشلونة من دوري الأبطال للموسم المقبل بسبب "اتهامات الرشاوى"؟

09:22 GMT 28.04.2023
© AFP 2023 / JOSEP LAGOبرشلونة يفوز على فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم، 5 مارس/ آذار 2023
برشلونة يفوز على فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم، 5 مارس/ آذار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© AFP 2023 / JOSEP LAGO
تابعنا عبرTelegram
أشارت تقارير إعلامية إلى أن استبعاد فريق برشلونة من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ربما يكون واردا بسبب "اتهامات بالرشاوى" تتعلق بقضية خوسيه نيجريرا، النائب السابق للجنة الفنية للحكام في الدوري الإسباني.
ووفقا لموقع "كورة"، فإن المدعي العام الإسباني، قد اتهم البارسا بـ "منح دفعات مالية مشبوهة إلى نيجريرا، مقابل الحصول على خدمات استشارية".
ريال برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
مجتمع
ريال مدريد يعلن الانضمام إلى شكوى "فساد برشلونة" ولابورتا يطالب الجماهير بالهدوء
12 مارس, 16:24 GMT
ورغم أن اللجنة التي تمنح تراخيص المشاركة في البطولة ليس لديها ما يجعلها ترفض مشاركة البارسا، إلا أن لجنة الانضباط يمكن لها وبمجرد حصول برشلونة على الترخيص، أن ترفض مشاركته".
ولفت الموقع إلى أن تقارير إعلامية أكدت أن التحقيقات لازالت جارية، علما بأنه لا تتوفر معلومات ضد البارسا"، لجنة الانضباط هي "هيئة أخرى بمستوى مختلف، ولا زالت

وأوضح أنه في "حال عدم وجود مسار قانوني واضح، فإن الاتحاد الأوروبي لن يخاطر باتخاذ قرار مثير للجدل" يتعلق بمنع مشاركة الفريق ذي الشعبية الأكبر في العالم.

يشار إلى أن لجنة التراخيص من المفترض أن تصدر قرارها بمنح ترخيص للبارسا قبل 15 مايو/أيار المقبل.
طالع أيضا: حقيقة تاريخية تمنح برشلونة لقب الدوري الإسباني
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:05 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو07:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала