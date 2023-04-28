https://sputnikarabic.ae/20230428/هل-يتم-استبعاد-برشلونة-من-دوري-الأبطال-للموسم-المقبل-بسبب-اتهامات-الرشاوى؟-1076405998.html
هل يتم استبعاد برشلونة من دوري الأبطال للموسم المقبل بسبب "اتهامات الرشاوى"؟
هل يتم استبعاد برشلونة من دوري الأبطال للموسم المقبل بسبب "اتهامات الرشاوى"؟
أشارت تقارير إعلامية إلى أن استبعاد فريق برشلونة من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ربما يكون واردا بسبب "اتهامات بالرشاوى" تتعلق بقضية خوسيه نيجريرا، النائب... 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T09:22+0000
2023-04-28T09:22+0000
2023-04-28T09:22+0000
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ووفقا لموقع "كورة"، فإن المدعي العام الإسباني، قد اتهم البارسا بـ "منح دفعات مالية مشبوهة إلى نيجريرا، مقابل الحصول على خدمات استشارية".ورغم أن اللجنة التي تمنح تراخيص المشاركة في البطولة ليس لديها ما يجعلها ترفض مشاركة البارسا، إلا أن لجنة الانضباط يمكن لها وبمجرد حصول برشلونة على الترخيص، أن ترفض مشاركته".ولفت الموقع إلى أن تقارير إعلامية أكدت أن التحقيقات لازالت جارية، علما بأنه لا تتوفر معلومات ضد البارسا"، لجنة الانضباط هي "هيئة أخرى بمستوى مختلف، ولا زالتيشار إلى أن لجنة التراخيص من المفترض أن تصدر قرارها بمنح ترخيص للبارسا قبل 15 مايو/أيار المقبل.طالع أيضا: حقيقة تاريخية تمنح برشلونة لقب الدوري الإسباني
https://sputnikarabic.ae/20230312/ريال-مدريد-يعلن-الانضمام-إلى-شكوى-فساد-برشلونة-ولابورتا-يطالب-الجماهير-بالهدوء-1074644252.html
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نادي برشلونة, رياضة, أخبار دوري أبطال أوروبا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي برشلونة, رياضة, أخبار دوري أبطال أوروبا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
هل يتم استبعاد برشلونة من دوري الأبطال للموسم المقبل بسبب "اتهامات الرشاوى"؟
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أشارت تقارير إعلامية إلى أن استبعاد فريق برشلونة من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ربما يكون واردا بسبب "اتهامات بالرشاوى" تتعلق بقضية خوسيه نيجريرا، النائب السابق للجنة الفنية للحكام في الدوري الإسباني.
ووفقا لموقع
"كورة"، فإن المدعي العام الإسباني، قد اتهم البارسا بـ "منح دفعات مالية مشبوهة إلى نيجريرا، مقابل الحصول على خدمات استشارية".
ورغم أن اللجنة التي تمنح تراخيص المشاركة في البطولة ليس لديها
ما يجعلها ترفض مشاركة البارسا، إلا أن لجنة الانضباط يمكن لها وبمجرد حصول برشلونة على الترخيص، أن ترفض مشاركته".
ولفت الموقع إلى أن تقارير إعلامية أكدت أن التحقيقات لازالت جارية، علما بأنه لا تتوفر معلومات ضد البارسا"، لجنة الانضباط هي "هيئة أخرى بمستوى مختلف، ولا زالت
وأوضح أنه في "حال عدم وجود مسار قانوني واضح، فإن الاتحاد الأوروبي لن يخاطر باتخاذ قرار مثير للجدل" يتعلق بمنع مشاركة الفريق ذي الشعبية الأكبر في العالم.
يشار إلى أن لجنة التراخيص من المفترض أن تصدر قرارها بمنح ترخيص للبارسا قبل 15 مايو/أيار المقبل.