https://sputnikarabic.ae/20230428/وزير-الخارجية-التركي-الاجتماع-الوزاري-الرباعي-حول-سوريا-قد-يعقد-في-أوائل-مايو-1076440254.html
وزير الخارجية التركي: الاجتماع الوزاري الرباعي حول سوريا قد يعقد في أوائل مايو
وزير الخارجية التركي: الاجتماع الوزاري الرباعي حول سوريا قد يعقد في أوائل مايو
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أنه من المتوقع عقد اجتماع، بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، في موسكو، خلال العشرة أيام الأولى من شهر... 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T20:14+0000
2023-04-28T20:14+0000
2023-04-28T20:14+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو، في مقابلة مع قناة "تي آر تي هابر" الإخبارية التركية، اليوم الجمعة: "هناك اقتراح من الجانب الروسي، بشأن العشرة أيام الأولى من مايو. واللقاء مخطط في هذه الفترة".وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية التركي أن أنقرة تفترض انعقاد اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، في موسكو، قبل الانتخابات في تركيا.وبحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في إطار محادثات ثنائية مع وزراء دفاع إيران وسوريا وتركيا، في موسكو، في 25 نيسان/أبريل الجاري، مختلف جوانب ضمان الأمن العالمي والإقليمي، إضافة إلى الخطوات العملية لتعزيز الأمن في سوريا، وتطبيع علاقاتها مع تركيا.واستضافت موسكو، في 4 أبريل الجاري، اجتماعا لمعاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا، لبحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، جرت في موسكو محادثات بين وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار، والسوري علي محمود عباس، تعتبر الأولى منذ 11 عامًا، لبحث سبل حل الأزمة السورية، ومواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار.وتهدف هذه المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، اللتين قطعتا العلاقات بينهما، عقب اندلاع الأزمة السورية، في عام 2011.
https://sputnikarabic.ae/20230425/الدفاع-الروسية-تكشف-تفاصل-اجتماع-وزراء-دفاع-روسيا-وسوريا-وتركيا-وإيران-1076268818.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, لقاء, الاجتماع الرباعي, روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
العالم, لقاء, الاجتماع الرباعي, روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
وزير الخارجية التركي: الاجتماع الوزاري الرباعي حول سوريا قد يعقد في أوائل مايو
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أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أنه من المتوقع عقد اجتماع، بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، في موسكو، خلال العشرة أيام الأولى من شهر أيار/ مايو المقبل.
موسكو- سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو، في مقابلة مع قناة "تي آر تي هابر" الإخبارية التركية، اليوم الجمعة: "هناك اقتراح من الجانب الروسي، بشأن العشرة أيام الأولى من مايو. واللقاء مخطط في هذه الفترة".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية التركي أن أنقرة تفترض انعقاد اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، في موسكو، قبل الانتخابات في تركيا.
وبحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في إطار محادثات ثنائية مع وزراء دفاع إيران وسوريا وتركيا، في موسكو، في 25 نيسان/أبريل الجاري، مختلف جوانب ضمان الأمن العالمي والإقليمي، إضافة إلى الخطوات العملية لتعزيز الأمن في سوريا، وتطبيع علاقاتها مع تركيا.
واستضافت موسكو، في 4 أبريل الجاري، اجتماعا لمعاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا، لبحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، جرت في موسكو محادثات بين وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار، والسوري علي محمود عباس، تعتبر الأولى منذ 11 عامًا، لبحث سبل حل الأزمة السورية، ومواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار.
وتهدف هذه المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، اللتين قطعتا العلاقات بينهما، عقب اندلاع الأزمة السورية، في عام 2011.