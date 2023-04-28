عربي
https://sputnikarabic.ae/20230428/وزير-الخارجية-التركي-الاجتماع-الوزاري-الرباعي-حول-سوريا-قد-يعقد-في-أوائل-مايو-1076440254.html
وزير الخارجية التركي: الاجتماع الوزاري الرباعي حول سوريا قد يعقد في أوائل مايو
وزير الخارجية التركي: الاجتماع الوزاري الرباعي حول سوريا قد يعقد في أوائل مايو
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أنه من المتوقع عقد اجتماع، بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، في موسكو، خلال العشرة أيام الأولى من شهر... 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T20:14+0000
2023-04-28T20:14+0000
العالم
لقاء
الاجتماع الرباعي
روسيا
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1b/1065632197_0:434:2047:1585_1920x0_80_0_0_a61e8eae3d13a72bd7ad3b96afb87f6a.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو، في مقابلة مع قناة "تي آر تي هابر" الإخبارية التركية، اليوم الجمعة: "هناك اقتراح من الجانب الروسي، بشأن العشرة أيام الأولى من مايو. واللقاء مخطط في هذه الفترة".وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية التركي أن أنقرة تفترض انعقاد اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، في موسكو، قبل الانتخابات في تركيا.وبحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في إطار محادثات ثنائية مع وزراء دفاع إيران وسوريا وتركيا، في موسكو، في 25 نيسان/أبريل الجاري، مختلف جوانب ضمان الأمن العالمي والإقليمي، إضافة إلى الخطوات العملية لتعزيز الأمن في سوريا، وتطبيع علاقاتها مع تركيا.واستضافت موسكو، في 4 أبريل الجاري، اجتماعا لمعاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا، لبحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، جرت في موسكو محادثات بين وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار، والسوري علي محمود عباس، تعتبر الأولى منذ 11 عامًا، لبحث سبل حل الأزمة السورية، ومواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار.وتهدف هذه المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، اللتين قطعتا العلاقات بينهما، عقب اندلاع الأزمة السورية، في عام 2011.
https://sputnikarabic.ae/20230425/الدفاع-الروسية-تكشف-تفاصل-اجتماع-وزراء-دفاع-روسيا-وسوريا-وتركيا-وإيران-1076268818.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1b/1065632197_0:242:2047:1777_1920x0_80_0_0_dcd210d7348536a6b2e0ea812f7c54b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, لقاء, الاجتماع الرباعي, روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
العالم, لقاء, الاجتماع الرباعي, روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

وزير الخارجية التركي: الاجتماع الوزاري الرباعي حول سوريا قد يعقد في أوائل مايو

20:14 GMT 28.04.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANوزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أنه من المتوقع عقد اجتماع، بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، في موسكو، خلال العشرة أيام الأولى من شهر أيار/ مايو المقبل.
موسكو- سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو، في مقابلة مع قناة "تي آر تي هابر" الإخبارية التركية، اليوم الجمعة: "هناك اقتراح من الجانب الروسي، بشأن العشرة أيام الأولى من مايو. واللقاء مخطط في هذه الفترة".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية التركي أن أنقرة تفترض انعقاد اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، في موسكو، قبل الانتخابات في تركيا.
وبحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في إطار محادثات ثنائية مع وزراء دفاع إيران وسوريا وتركيا، في موسكو، في 25 نيسان/أبريل الجاري، مختلف جوانب ضمان الأمن العالمي والإقليمي، إضافة إلى الخطوات العملية لتعزيز الأمن في سوريا، وتطبيع علاقاتها مع تركيا.
محادثات رباعية بين وزراء دفاع روسيا وإيران وسوريا وتركيا في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل اجتماع وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا وإيران
25 أبريل, 12:10 GMT
واستضافت موسكو، في 4 أبريل الجاري، اجتماعا لمعاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا، لبحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، جرت في موسكو محادثات بين وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار، والسوري علي محمود عباس، تعتبر الأولى منذ 11 عامًا، لبحث سبل حل الأزمة السورية، ومواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار.
وتهدف هذه المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، اللتين قطعتا العلاقات بينهما، عقب اندلاع الأزمة السورية، في عام 2011.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:12 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو07:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала