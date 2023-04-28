https://sputnikarabic.ae/20230428/وزير-الخارجية-المصري-يستقبل-المبعوث-الخاص-لرئيس-مجلس-السيادة-السوداني-1076418707.html

وزير الخارجية المصري يستقبل المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني

وزير الخارجية المصري يستقبل المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري سوف يستقبل، غدا السبت، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني. 28.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-28T12:01+0000

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ووفقا لموقع "الأسبوع المصري"، يعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، عصر غد السبت، لقاء في مقر الوزارة في العاصمة المصرية، القاهرة، مع المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني، السفير دفع الله الحاج علي.وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد دعا إلى "ضرورة امتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يفاقم من حدة الصراع، وبما يسهم في إنجاح جهود الوساطة الهادفة لإخراج السودان من هذا المأزق"، وفق نص بيان أصدرته الخارجية المصرية عقب اندلاع الاشتباكات بين الأطراف السودانية.وأعرب وزير الخارجية المصري لنظيره السوداني عن "قلق مصر البالغ من استمرار المواجهات المسلحة الحالية، معتبرةً أنها تمثل تهديدا لأمن وسلامة الشعب السوداني، واستقرار دولته".وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، مساء الخميس، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.طالع أيضا: شكري يطلع وزير خارجية السودان على مبادرة مصرية سعودية لحل الخلاف بعد المواجهات المسلحة ‏في الخرطوم

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