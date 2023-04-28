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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230428/وكالات-غربية-الجيش-الروسي-يمتلك-قنابل-جديدة-تلتف-على-الدفاعات-الأوكرانية-1076403971.html
وكالات غربية: الجيش الروسي يمتلك قنابل جديدة تلتف على الدفاعات الأوكرانية
وكالات غربية: الجيش الروسي يمتلك قنابل جديدة تلتف على الدفاعات الأوكرانية
تسببت الهجمات الروسية الأخيرة على منشآت القوات الأوكرانية في ميكولاييف ومدن أوكرانية أخرى في قلق كبير بين المحللين الغربيين. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T09:05+0000
2023-04-28T09:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
العالم
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ويعتقد الخبراء الغربيون أن أنظمة باتريوت وغيبارد وأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية الأخرى ليست فعالة في مواجهة تكتيكات الضربات الجوية الروسية الجديدة.ويشير المحللون إلى أنه "في الأسابيع الأخيرة، زاد الجيش الروسي من هجماته الجوية على المنشآت العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وسمح استخدام القنابل التخطيطية (الانزلاقية) بخداع أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية".وجاء في سياق التحليلات: "الهجمات الصاروخية ليست سوى عنصر واحد من عناصر الهجوم، وما يسمى بالقنابل التخطيطية هي قنابل جوية قياسية ذات أجنحة وأنظمة ملاحة إضافية، تسمح لها بالانزلاق (التوجه) نحو الأهداف ويتم استخدامها بشكل متزايد لتنفيذ ضربات مدمرة".ويضيف المحللون: "قد تكون الضربات الصاروخية مؤشرا لحملة جديدة لتدمير البنية التحتية الكاملة للطاقة في أوكرانيا".ويشير المعهد الأمريكي لدراسة الحرب إلى أن "القوات الروسية تحتفظ بالقدرة على استئناف حملتها الصاروخية إذا رغبت في ذلك، ويسمح هذا التكتيك للقوات الروسية بادخار مخزونها من الصواريخ الدقيقة لحالات استئناف الحملات الصاروخية"، وذلك حسب ما ذكر مقال في صحيفة "نيوزويك".
https://sputnikarabic.ae/20230428/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1076400225.html
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رصد عسكري, العالم
رصد عسكري, العالم

وكالات غربية: الجيش الروسي يمتلك قنابل جديدة تلتف على الدفاعات الأوكرانية

09:05 GMT 28.04.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ باليستي ينطلق من سفينة "غريمياشي" الحربية متعددة الأغراض خلال التدريبات
صاروخ باليستي ينطلق من سفينة غريمياشي الحربية متعددة الأغراض خلال التدريبات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
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تسببت الهجمات الروسية الأخيرة على منشآت القوات الأوكرانية في ميكولاييف ومدن أوكرانية أخرى في قلق كبير بين المحللين الغربيين.
ويعتقد الخبراء الغربيون أن أنظمة باتريوت وغيبارد وأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية الأخرى ليست فعالة في مواجهة تكتيكات الضربات الجوية الروسية الجديدة.
ويشير المحللون إلى أنه "في الأسابيع الأخيرة، زاد الجيش الروسي من هجماته الجوية على المنشآت العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وسمح استخدام القنابل التخطيطية (الانزلاقية) بخداع أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
09:05 GMT
وجاء في سياق التحليلات: "الهجمات الصاروخية ليست سوى عنصر واحد من عناصر الهجوم، وما يسمى بالقنابل التخطيطية هي قنابل جوية قياسية ذات أجنحة وأنظمة ملاحة إضافية، تسمح لها بالانزلاق (التوجه) نحو الأهداف ويتم استخدامها بشكل متزايد لتنفيذ ضربات مدمرة".
ويضيف المحللون: "قد تكون الضربات الصاروخية مؤشرا لحملة جديدة لتدمير البنية التحتية الكاملة للطاقة في أوكرانيا".
ويشير المعهد الأمريكي لدراسة الحرب إلى أن "القوات الروسية تحتفظ بالقدرة على استئناف حملتها الصاروخية إذا رغبت في ذلك، ويسمح هذا التكتيك للقوات الروسية بادخار مخزونها من الصواريخ الدقيقة لحالات استئناف الحملات الصاروخية"، وذلك حسب ما ذكر مقال في صحيفة "نيوزويك".
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