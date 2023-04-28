https://sputnikarabic.ae/20230428/وكالات-غربية-الجيش-الروسي-يمتلك-قنابل-جديدة-تلتف-على-الدفاعات-الأوكرانية-1076403971.html
وكالات غربية: الجيش الروسي يمتلك قنابل جديدة تلتف على الدفاعات الأوكرانية
وكالات غربية: الجيش الروسي يمتلك قنابل جديدة تلتف على الدفاعات الأوكرانية
تسببت الهجمات الروسية الأخيرة على منشآت القوات الأوكرانية في ميكولاييف ومدن أوكرانية أخرى في قلق كبير بين المحللين الغربيين. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T09:05+0000
2023-04-28T09:05+0000
2023-04-28T09:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1b/1076366601_0:0:1717:965_1920x0_80_0_0_106445a4fc0b2ae96d26165b5d77eed9.jpg
ويعتقد الخبراء الغربيون أن أنظمة باتريوت وغيبارد وأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية الأخرى ليست فعالة في مواجهة تكتيكات الضربات الجوية الروسية الجديدة.ويشير المحللون إلى أنه "في الأسابيع الأخيرة، زاد الجيش الروسي من هجماته الجوية على المنشآت العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وسمح استخدام القنابل التخطيطية (الانزلاقية) بخداع أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية".وجاء في سياق التحليلات: "الهجمات الصاروخية ليست سوى عنصر واحد من عناصر الهجوم، وما يسمى بالقنابل التخطيطية هي قنابل جوية قياسية ذات أجنحة وأنظمة ملاحة إضافية، تسمح لها بالانزلاق (التوجه) نحو الأهداف ويتم استخدامها بشكل متزايد لتنفيذ ضربات مدمرة".ويضيف المحللون: "قد تكون الضربات الصاروخية مؤشرا لحملة جديدة لتدمير البنية التحتية الكاملة للطاقة في أوكرانيا".ويشير المعهد الأمريكي لدراسة الحرب إلى أن "القوات الروسية تحتفظ بالقدرة على استئناف حملتها الصاروخية إذا رغبت في ذلك، ويسمح هذا التكتيك للقوات الروسية بادخار مخزونها من الصواريخ الدقيقة لحالات استئناف الحملات الصاروخية"، وذلك حسب ما ذكر مقال في صحيفة "نيوزويك".
https://sputnikarabic.ae/20230428/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1076400225.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1b/1076366601_139:0:1426:965_1920x0_80_0_0_fce871d673a8d9e9e27e35c68c8b5753.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
وكالات غربية: الجيش الروسي يمتلك قنابل جديدة تلتف على الدفاعات الأوكرانية
تابعنا عبر
تسببت الهجمات الروسية الأخيرة على منشآت القوات الأوكرانية في ميكولاييف ومدن أوكرانية أخرى في قلق كبير بين المحللين الغربيين.
ويعتقد الخبراء الغربيون أن أنظمة باتريوت وغيبارد وأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية الأخرى ليست فعالة في مواجهة تكتيكات الضربات الجوية الروسية الجديدة.
ويشير المحللون إلى أنه "في الأسابيع الأخيرة، زاد الجيش الروسي من هجماته الجوية على المنشآت العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وسمح استخدام القنابل التخطيطية
(الانزلاقية) بخداع أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية".
وجاء في سياق التحليلات: "الهجمات الصاروخية ليست سوى عنصر واحد من عناصر الهجوم، وما يسمى بالقنابل التخطيطية هي قنابل جوية قياسية ذات أجنحة وأنظمة ملاحة إضافية، تسمح لها بالانزلاق (التوجه) نحو الأهداف ويتم استخدامها بشكل متزايد لتنفيذ ضربات مدمرة".
ويضيف المحللون: "قد تكون الضربات الصاروخية
مؤشرا لحملة جديدة لتدمير البنية التحتية الكاملة للطاقة في أوكرانيا".
ويشير المعهد الأمريكي لدراسة الحرب إلى أن "القوات الروسية تحتفظ بالقدرة على استئناف حملتها الصاروخية إذا رغبت في ذلك، ويسمح هذا التكتيك للقوات الروسية بادخار مخزونها من الصواريخ الدقيقة لحالات استئناف الحملات الصاروخية"، وذلك حسب ما ذكر مقال في صحيفة "نيوزويك"
.