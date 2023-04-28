https://sputnikarabic.ae/20230428/-إعلام-موسكو-وأنقرة-تتوصلان-لاتفاق-باستخدام-نظام-دفع-جديد-للسياح-الروس-1076433302.html
إعلام: موسكو وأنقرة تتوصلان لاتفاق باستخدام نظام دفع جديد للسياح الروس
إعلام: موسكو وأنقرة تتوصلان لاتفاق باستخدام نظام دفع جديد للسياح الروس
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، بأن تركيا وروسيا توصلتا إلى اتفاق باستخدام نظام دفع جديد للسياح الروس. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T16:30+0000
2023-04-28T16:30+0000
2023-04-28T16:30+0000
روسيا
خدمة الدفع
بطاقات الائتمان
أخبار تركيا اليوم
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أنقرة- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "الصباح " التركية، نقلا عن مصادر، أنه "تم التوصل إلى اتفاق بشان نظام دفع جديد للسياح الروس، حيث سيتمكن السياح الروس من صرف الأموال في حساباتهم باستخدام البطاقات المصرفية"، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى.في وقت سابق، رفضت المصارف التركية، قبول التعاملات بنظام الدفع الإلكتروني الروسي "مير".و"مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أُطلقت في عام 2015، بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20230209/روسيا-وتركيا-تعملان-على-نظام-دفع-بديل-لبطاقة-مير-الروسية--1073308828.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, خدمة الدفع, بطاقات الائتمان, أخبار تركيا اليوم
روسيا, خدمة الدفع, بطاقات الائتمان, أخبار تركيا اليوم
إعلام: موسكو وأنقرة تتوصلان لاتفاق باستخدام نظام دفع جديد للسياح الروس
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أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، بأن تركيا وروسيا توصلتا إلى اتفاق باستخدام نظام دفع جديد للسياح الروس.
أنقرة- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "الصباح " التركية، نقلا عن مصادر، أنه "تم التوصل إلى اتفاق بشان نظام دفع جديد للسياح الروس، حيث سيتمكن السياح الروس من صرف الأموال في حساباتهم باستخدام البطاقات المصرفية"، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
وأضافت أن "العملية ستكتمل بحلول بدء موسم السياحة".
في وقت سابق، رفضت المصارف التركية، قبول التعاملات بنظام الدفع الإلكتروني الروسي "مير".
وسبق لرئيسة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن أعلنت أن المصرف يطور مع دول أجنبية، بينها تركيا، نظاما بديلًا لبطاقات "مير" لدفع ثمن مشتريات الروس.
و"مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أُطلقت في عام 2015، بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.