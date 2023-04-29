https://sputnikarabic.ae/20230429/أعداد-اللاجئين-في-مختلف-الدول-العربية-بحسب-أحدث-الإحصاءات-1076455830.html

أعداد اللاجئين في مختلف الدول العربية بحسب أحدث الإحصاءات

أعداد اللاجئين في مختلف الدول العربية بحسب أحدث الإحصاءات

شهدت المنطقة العربية خلال العقد الماضي سلسلة من ثورات التغيير والنزاعات المسلحة الداخلية والكوارث الطبيعية التي أسفرت عن تدفق موجات اللاجئين الفارين من ويلات... 29.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-29T11:54+0000

2023-04-29T11:54+0000

2023-04-29T12:06+0000

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تفاوتت الدول العربية فيما بينها من حيث أعداد اللاجئين التي استقبلتها، وذلك باختلاف موقعها من مناطق النزاعات وبحسب الإمكانات المتاحة لكل دولة والتي تسمح لها بتحمل أعباء أعداد تضاف إلى احتياجات شعوبها، وفيما يلي نعرض إحصاءات عن أعداد اللاجئين في أبرز الدول العربية المستقبلة لهم.لبنانيقع لبنان وسط منطقة مشتعلة بالحروب ما أسهم في جعله الوجهة الأولى لأعداد كبيرة من اللاجئين وخاصة من السوريين، وبحسب تصريحات لرئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في العام الماضي، يوجد نحو مليوني لاجئ سوري في لبنان، وما يقرب من 830 ألفا منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وتفيد وكالة "أونروا" بأن لبنان تستضيف 479537 لاجئ فلسطيني مسجلا لديها.الأردنشارك الأردن كذلك في استيعاب موجات اللاجئين السوريين بعد 2011، وبحسب آخر إحصائيات للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يوجد 660646 لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، إلى جانب 2307011 لاجئ فلسطيني مسجل لدى وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".العراقتفيد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في أحدث إحصاءاتها بأن العراق يستضيف نحو 248 ألف لاجئ معظمهم من السوريين إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين وجنسيات أخرى، كما يعاني العراق من نزوح داخلي لأعداد كبيرة من مواطنيه بسبب الصراعات الداخلية.مصرأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن العدد الحالي للمهاجرين الدوليين المقيمين في مصر وصل إلى 9 ملايين مهاجر ولاجئ، منهم ما لا يقل عن 5 ملايين سوداني، وفق تقديرات سودانية غير رسمية، من بينهم ما يقرب من 53 ألف لاجئ، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، في حين لا تتوفر إحصائيات مصرية معلنة عن إجمالي السودانيين بمصر، في الوقت الذي تشير تقديرات غير رسمية إلى أن أعدادهم تقدر بنحو 4 ملايين سوداني.تونستستضيف تونس أكثر من 9000 آلاف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للاجئين، معظمهم قادمون من منطقة الشرق الأوسط، ومن ليبيا في أعقاب اندلاع النزاعات المسلحة بها في 2011، إلى جانب عدد من الفلسطينيين والجنسيات الأخرى، ومن المحتمل أن تتجاوز أعداد اللاجئين في تونس الأعداد المسجلة.الجزائربحسب إحصاءات المفوضية السامية للاجئين فإن الجزائر تستضيف 6100 لاجئ مسجل لدى الوكالة معظمهم من اللاجئين المنتمين إلى الشعب الصحراوي، إلى جانب جنسيات أخرى من السوريين واليمنيين والفلسطينيين.المغرببلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب 18877 لاجئا في نهاية فبراير/ شباط 2023، للسوريين النصيب الأكبر من هذا العدد بإجمالي 5575 لاجئا، فيما تأتي جمهورية أفريقيا الوسطى في المرتبة الثانية بـ1168 لاجئا.موريتانياسجلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 69598 لاجئا وطالب لجوء في موريتانا (67622 لاجئاً و1976 طالب لجوء) بحسب أحدث إحصاءات رسمية في نهاية عام 2020.

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