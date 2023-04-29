https://sputnikarabic.ae/20230429/إيران-الفائزة-وأمريكا-الخاسرة-أول-تعليق-من-طهران-على-زيارة-رئيسي-لدمشق-1076451363.html
"إيران الفائزة وأمريكا الخاسرة"... أول تعليق من طهران على زيارة رئيسي لدمشق
"إيران الفائزة وأمريكا الخاسرة"... أول تعليق من طهران على زيارة رئيسي لدمشق
علق محمد جمشيدي، مساعد الشؤون السياسية لمكتب الرئيس الإيراني، على خبر زيارة إبراهيم رئيسي إلى سوريا. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T09:11+0000
2023-04-29T09:11+0000
2023-04-29T09:11+0000
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وقال جمشيدي، عبر "تويتر": "مرت منطقة غرب آسيا بفترة شديدة التوتر استمرت 12 عاما من التحول الجيوسياسي، كان الفائز النهائي خلالها هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والخاسر النهائي هو الولايات المتحدة، حيث سيقام احتفال انتصار المقاومة خلال زيارة آية الله رئيسي إلى سوريا".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال إن العمل جار على زيارة رئيس بلاده، إبراهيم رئيسي، إلى سوريا "في المستقبل القريب".وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى السفارة الإيرانية في بيروت، إن بلاده ترحب بتعزيز العلاقات بين سوريا والعالم العربي ودول المنطقة.وأضاف في هذا الصدد: "الظروف الحالية أثبتت أن الرهان على انهيار الحكومة السورية محكوم عليه بالفشل وأن اللوبي الصهيوني كان وراءها".وتابع: "المستشارون العسكريون للجمهورية الإسلامية ساعدوا سوريا في مواجهة الحرب الإرهابية"، مؤكدا أن "الرئيس الأسد والحكومة والجيش والشعب وقفوا ضد الحرب الإرهابية وانتصروا في النهاية".ويشار إلى أن هذه الزيارة ستكون الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني إلى سوريا منذ اندلاع النزاع في البلد العربي عام 2011.ويقول مراقبون إن دفء العلاقات بين السعودية وإيران، إلى جانب "ذوبان الجليد" عن عزلة سوريا من قبل الدول العربية، مهّد الطريق للزيارة.ويأتي الحديث عن هذه الزيارة في خضم تحركات دبلوماسية إقليمية منذ اتفاق السعودية وإيران على استئناف علاقاتهما الشهر الماضي، كما يتزامن مع انفتاح عربي تجاه دمشق، بعدما قاطعتها دول عربية منذ عام 2011.
https://sputnikarabic.ae/20230429/الرئيس-الإيراني-يجري-زيارة-رسمية-لدمشق-الأربعاء-المقبل-1076449606.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, العالم
أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, العالم
"إيران الفائزة وأمريكا الخاسرة"... أول تعليق من طهران على زيارة رئيسي لدمشق
تابعنا عبر
علق محمد جمشيدي، مساعد الشؤون السياسية لمكتب الرئيس الإيراني، على خبر زيارة إبراهيم رئيسي إلى سوريا.
وقال جمشيدي، عبر "تويتر": "مرت منطقة غرب آسيا بفترة شديدة التوتر استمرت 12 عاما من التحول الجيوسياسي، كان الفائز النهائي خلالها هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والخاسر النهائي هو الولايات المتحدة، حيث سيقام احتفال انتصار المقاومة خلال زيارة آية الله رئيسي إلى سوريا".
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال إن العمل جار على زيارة رئيس بلاده، إبراهيم رئيسي، إلى سوريا
"في المستقبل القريب".
وقال عبد اللهيان
، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى السفارة الإيرانية في بيروت، إن بلاده ترحب بتعزيز العلاقات بين سوريا والعالم العربي ودول المنطقة.
وأضاف في هذا الصدد: "الظروف الحالية أثبتت أن الرهان على انهيار الحكومة السورية محكوم عليه بالفشل وأن اللوبي الصهيوني كان وراءها".
وتابع: "المستشارون العسكريون للجمهورية الإسلامية ساعدوا سوريا في مواجهة الحرب الإرهابية"، مؤكدا أن "الرئيس الأسد والحكومة والجيش والشعب وقفوا ضد الحرب الإرهابية وانتصروا في النهاية".
ويشار إلى أن هذه الزيارة ستكون الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني إلى سوريا منذ اندلاع النزاع في البلد العربي عام 2011.
ويقول مراقبون إن دفء العلاقات بين السعودية وإيران
، إلى جانب "ذوبان الجليد" عن عزلة سوريا من قبل الدول العربية، مهّد الطريق للزيارة.
ويأتي الحديث عن هذه الزيارة في خضم تحركات دبلوماسية إقليمية منذ اتفاق السعودية وإيران على استئناف علاقاتهما الشهر الماضي، كما يتزامن مع انفتاح عربي تجاه دمشق
، بعدما قاطعتها دول عربية منذ عام 2011.