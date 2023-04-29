عربي
https://sputnikarabic.ae/20230429/إيران-الفائزة-وأمريكا-الخاسرة-أول-تعليق-من-طهران-على-زيارة-رئيسي-لدمشق-1076451363.html
"إيران الفائزة وأمريكا الخاسرة"... أول تعليق من طهران على زيارة رئيسي لدمشق
"إيران الفائزة وأمريكا الخاسرة"... أول تعليق من طهران على زيارة رئيسي لدمشق
علق محمد جمشيدي، مساعد الشؤون السياسية لمكتب الرئيس الإيراني، على خبر زيارة إبراهيم رئيسي إلى سوريا. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T09:11+0000
2023-04-29T09:11+0000
أخبار سوريا اليوم
إيران
أخبار إيران
إبراهيم رئيسي
الأخبار
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068650866_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a4269071aae699bcab2d548cd8cefacc.jpg
وقال جمشيدي، عبر "تويتر": "مرت منطقة غرب آسيا بفترة شديدة التوتر استمرت 12 عاما من التحول الجيوسياسي، كان الفائز النهائي خلالها هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والخاسر النهائي هو الولايات المتحدة، حيث سيقام احتفال انتصار المقاومة خلال زيارة آية الله رئيسي إلى سوريا".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال إن العمل جار على زيارة رئيس بلاده، إبراهيم رئيسي، إلى سوريا "في المستقبل القريب".وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى السفارة الإيرانية في بيروت، إن بلاده ترحب بتعزيز العلاقات بين سوريا والعالم العربي ودول المنطقة.وأضاف في هذا الصدد: "الظروف الحالية أثبتت أن الرهان على انهيار الحكومة السورية محكوم عليه بالفشل وأن اللوبي الصهيوني كان وراءها".وتابع: "المستشارون العسكريون للجمهورية الإسلامية ساعدوا سوريا في مواجهة الحرب الإرهابية"، مؤكدا أن "الرئيس الأسد والحكومة والجيش والشعب وقفوا ضد الحرب الإرهابية وانتصروا في النهاية".ويشار إلى أن هذه الزيارة ستكون الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني إلى سوريا منذ اندلاع النزاع في البلد العربي عام 2011.ويقول مراقبون إن دفء العلاقات بين السعودية وإيران، إلى جانب "ذوبان الجليد" عن عزلة سوريا من قبل الدول العربية، مهّد الطريق للزيارة.ويأتي الحديث عن هذه الزيارة في خضم تحركات دبلوماسية إقليمية منذ اتفاق السعودية وإيران على استئناف علاقاتهما الشهر الماضي، كما يتزامن مع انفتاح عربي تجاه دمشق، بعدما قاطعتها دول عربية منذ عام 2011.
https://sputnikarabic.ae/20230429/الرئيس-الإيراني-يجري-زيارة-رسمية-لدمشق-الأربعاء-المقبل-1076449606.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068650866_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7cd37d142b8757f294ae9061480ffaf6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, العالم
أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, العالم

"إيران الفائزة وأمريكا الخاسرة"... أول تعليق من طهران على زيارة رئيسي لدمشق

09:11 GMT 29.04.2023
© AFP 2023 / ED JONESالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© AFP 2023 / ED JONES
تابعنا عبرTelegram
علق محمد جمشيدي، مساعد الشؤون السياسية لمكتب الرئيس الإيراني، على خبر زيارة إبراهيم رئيسي إلى سوريا.
وقال جمشيدي، عبر "تويتر": "مرت منطقة غرب آسيا بفترة شديدة التوتر استمرت 12 عاما من التحول الجيوسياسي، كان الفائز النهائي خلالها هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والخاسر النهائي هو الولايات المتحدة، حيث سيقام احتفال انتصار المقاومة خلال زيارة آية الله رئيسي إلى سوريا".
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال إن العمل جار على زيارة رئيس بلاده، إبراهيم رئيسي، إلى سوريا "في المستقبل القريب".
وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى السفارة الإيرانية في بيروت، إن بلاده ترحب بتعزيز العلاقات بين سوريا والعالم العربي ودول المنطقة.
وأضاف في هذا الصدد: "الظروف الحالية أثبتت أن الرهان على انهيار الحكومة السورية محكوم عليه بالفشل وأن اللوبي الصهيوني كان وراءها".
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
الرئيس الإيراني يجري زيارة رسمية لدمشق الأربعاء المقبل
07:56 GMT
وتابع: "المستشارون العسكريون للجمهورية الإسلامية ساعدوا سوريا في مواجهة الحرب الإرهابية"، مؤكدا أن "الرئيس الأسد والحكومة والجيش والشعب وقفوا ضد الحرب الإرهابية وانتصروا في النهاية".
ويشار إلى أن هذه الزيارة ستكون الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني إلى سوريا منذ اندلاع النزاع في البلد العربي عام 2011.
ويقول مراقبون إن دفء العلاقات بين السعودية وإيران، إلى جانب "ذوبان الجليد" عن عزلة سوريا من قبل الدول العربية، مهّد الطريق للزيارة.
ويأتي الحديث عن هذه الزيارة في خضم تحركات دبلوماسية إقليمية منذ اتفاق السعودية وإيران على استئناف علاقاتهما الشهر الماضي، كما يتزامن مع انفتاح عربي تجاه دمشق، بعدما قاطعتها دول عربية منذ عام 2011.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:47 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала