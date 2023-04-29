https://sputnikarabic.ae/20230429/ارتفاع-عدد-الضحايا-المدنيين-جراء-الاشتباكات-في-السودان-إلى-411-قتيلا-و2023-مصابا-1076448982.html

ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات في السودان إلى 411 قتيلا و2023 مصابا

ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات في السودان إلى 411 قتيلا و2023 مصابا

أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 411 قتيلا و2023 مصابا. 29.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-29T07:31+0000

2023-04-29T07:31+0000

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الخرطوم - سبوتنيك. وذكرت نقابة أطباء السودان، في بيان أن "الاشتباكات لا تزال جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة".وأضافت "ارتفع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات بين المدنيين لـ (411) حالة وفاة، و(2023) حالة إصابة".وأشارت إلى أنه "يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد".يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20230428/حركة-جيش-تحرير-السودان-تعلن-تحريك-قوات-للفصل-بين-الجيش-والدعم-السريع-1076414838.html

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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية